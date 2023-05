Miền Bắc đón nắng nóng diện rộng sau kỳ nghỉ lễ

Nắng nóng diện rộng quay trở lại

Cả nước đang trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 kéo dài 05 ngày. Những ngày qua, thời tiết trên cả nước, đặc biệt tại những địa điểm du lịch nổi tiếng như Hạ Long, Cát Bà, Quy Nhơn, Đà Lạt,... tương đối thuận lợi để người dân vui chơi, nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, theo dự báo từ cơ quan khí tượng, một đợt nắng nóng diện rộng sắp quay lại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Cụ thể:

Từ ngày 1/5, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng dần về phía Đông. Từ ngày 2/5, khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế xuất hiện nắng nóng cục bộ. Khoảng từ ngày 4 - 7/5 sẽ có nắng nóng diện rộng. Đặc biệt, nền nhiệt được dự báo trong đợt nắng nóng này có thể lên trên 40oC.

Trong khi đó, từ ngày 4 - 6/5, khu vực Đông Bắc Bộ cũng sẽ có nắng nóng nhưng ở phạm vi cục bộ.

Thời tiết cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 tương đối thuận lợi.

Theo báo cáo tình hình thời tiết cả nước tháng 5 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nền nhiệt trung bình tại các khu vực trên phạm vi cả nước sẽ phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1,0oC, riêng khu vực Tây Bắc bộ cao hơn 1,5oC.

Từ nửa cuối tháng 5/2023, nền nhiệt có xu hướng cao hơn so với TBNN từ 0,5-1,00C, số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Bắc Bộ, Bắcvà Trung Trung Bộ so với năm 2022 và so với TBNN cùng thời kỳ.

Nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm cùng với nhiều đợt nắng nóng diện rộng khiến lượng mưa nhiều khu vực cũng có sự biến động.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong tháng 5/2023, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến ở mức thấp hơn từ 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ. Khu vực từ Nghệ An - Thừa Thiên Huế cao hơn 5-10% so với TBNN. Khu vực từ Đà Nẵng - Bình Thuận và Tây Nguyên thấp hơn từ 5-15%; riêng khu vực Nam Bộ ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Theo các chuyên gia khí tượng, như vậy, miền Bắc sẽ đối mặt với tháng 5 nắng nóng khốc liệt và khô hạn.

Trước đó, trong tháng 4, trên phạm vi cả nước có 04 đợt nắng nóng diện rộng, diễn ra vào ngày 17-24/4 tại khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, các đợt còn lại tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Nam Bộ vào các ngày từ 04-10/4, ngày 13-15/4 và từ ngày 20-25/4.

Trong đó, đáng lưu ý là đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt, cũng là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2023 xảy ra trên khu vực Tây Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 17-24/3 đã xuất hiện nhiều nơi có nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử (GTLS) trong cùng thời kỳ tháng 4.

Từ đầu tháng 4, mới chỉ là những ngày đầu Hè nhưng nhiều khu vực liên tiếp ghi nhận nền nhiệt vượt GTLS nhiều năm, đây là dấu hiệu của một mùa hè được dự báo khắc nghiệt.

Nam bộ sẽ mát dần

Những ngày qua, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, riêng miền Đông 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Đặc biệt khi kỳ nghỉ lễ 05 ngày sắp kết thúc người dân sẽ quay trở lại thành phố giữa thời tiết nắng nóng khiến việc di chuyển càng trở nên mệt mỏi hơn.

Kỳ nghỉ lễ sắp kết thúc, người dân miền Tây sẽ quay trở lại thành phố trong tiết trời nắng nóng.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, nắng nóng sẽ tiếp tục tại khu vực này trong những ngày tới khi gió Tây – Tây Nam được thiết lập trên khu vực Nam Bộ và hoạt động ổn định. TPHCM và Đông Nam Bộ sẽ có nắng nóng từ ngày 04-06/5, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35 độ C, tại các đô thị, nền nhiệt thực tế ngoài trời có thể cao hơn.

Tuy nhiên, vào chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to, xua tan cảm giác oi nóng.

Từ khoảng ngày 07 - 11/5, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Bên cạnh đó, theo dự báo từ cơ quan khí tượng, từ khoảng giữa tháng 5 gió mùa Tây Nam có xu hướng bắt đầu hoạt động , mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực, nắng nóng suy giảm dần tại khu vực Nam Bộ.