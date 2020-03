Miễn 100% tiền điện trong 3 tháng cho hàng nghìn bệnh viện, khách sạn, khu cách ly

Về đề xuất miễn giảm, tiền điện cho các nhóm khách hàng, ngày 31/3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, sau khi Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện ban hành Nghị quyết số 36 về một số giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, Tập đoàn đã có đề xuất Chính phủ cho triển khai thực hiện.

Theo đó, sẽ cho phép hỗ trợ 100% tiền điện đối với các cơ sở khám chữa và khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời EVN cũng đề xuất hỗ trợ 50% tiền điện đối với các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19.

Về thời hạn áp dụng chính sách hỗ trợ tiền điện đối với các đối tượng khách hàng như trên, EVN đề xuất thời hạn áp dụng là các kỳ hóa đơn tiền điện của các tháng 4, 5, 6 năm 2020.

Theo thống kê sơ bộ, ngoài các bệnh viện, cơ sở y tế điều trị người nhiễm COVID-19 thì cả nước hiện nay còn có hàng nghìn cơ sở cách ly tập trung người nghi nhiễm, bao gồm một số bệnh viện, cơ sở y tế, doanh trại quân đội, công an, trường học, khách sạn, ký túc xá,...

Số liệu của EVN cho thấy, trong quý I, lượng điện mua và sản xuất của EVN đạt 54,9 tỷ kWh, tăng 6,62% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khối sản xuất công nghiệp, xây dựng- khối chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện lớn nhất trong cơ cấu sử dụng điện của cả nước- dù gặp khó khăn do dịch COVID-19, vẫn có mức tăng sử dụng điện tới 6,38%. Điện cho thương mại, khách sạn, nhà hàng giảm không đáng kể với mức giảm 0,4% lượng điện tiêu thụ so với cùng kỳ.

Số liệu sử dụng điện trên toàn quốc cũng cho thấy, do dịch bệnh nên tỷ lệ người lao động, cán bộ viên chức, nhân viên các doanh nghiệp làm việc ở nhà gia tăng từ tháng 2 khiến lượng điện sinh hoạt của các hộ gia đình tăng rất mạnh ở tất cả các địa phương lớn trên toàn quốc. Thống kê cho thấy, khối sinh hoạt chiếm khoảng 35% tổng lượng điện sử dụng của toàn quốc.