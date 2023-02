Midu và DJ Mie làm tình địch trong "Khi ta hai lăm"

Chỉ còn vài ngày nữa, phim điện ảnh “Khi ta hai lăm” do đạo diễn Luk Vân thực hiện với sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ được yêu thích Midu, Dương Lâm, Phú Thịnh, Otis,... sẽ chính thức công chiếu. Để “hâm nóng” trước ngày ra mắt, ekip phim vừa gửi đến khán giả MV OST "Lỡ thích anh mất rồi" do Vũ Phụng Tiên thể hiện. Ca khúc thể hiện tâm trạng rối bời của cô gái trước người mình yêu đơn phương, mang giai điệu vui tươi, đầy sức sống hứa hẹn sẽ trở thành một bản hit được khán giả trẻ yêu thích trong thời gian tới.

Một cảnh của Midu trong phim.

"Tôi sáng tác "Lỡ thích anh mất rồi" trước khi chị Luk Vân làm phim "Khi ta hai lăm". Lúc đó, tôi ngồi ở một quán cafe và nghĩ về nhiều thứ trong cuộc sống của mình. Rồi cảm xúc tự nhiên đến, nên tôi viết ca khúc trong 2 ngày và không gặp khó khăn gì. Câu chuyện của "Lỡ thích anh mất rồi" cũng rất đơn giản, truyền tải cảm xúc trong tình yêu của một cô gái khi trót yêu một ai đó" - Vũ Phụng Tiên chia sẻ.

Tạo hình xinh đẹp của Mie trong "Khi ta hai lăm".

Trong MV OST "Lỡ thích anh mất rồi", An Chi (DJ Mie) - "gà nhà" của công ty đối thủ với Tuệ Lâm (Midu) - có tình cảm đặc biệt với thành viên nhóm The Air Thiên Bảo (Phú Thịnh), Trong khi đó, Tuệ Lâm lại yêu thầm Thiên Bảo còn Mạnh Hùng (Dương Lâm) lại yêu thầm Tuệ Lâm. Không chỉ vậy, cuối MV OST, hình ảnh An Chi lướt ngang qua Tuệ Lâm với ánh mắt đầy bối rối cùng khoảnh khắc Mạnh Hùng tỏ tình với Tuệ Lâm sau hậu trường cũng được tung ra.

Phim điện ảnh “Khi ta hai lăm” chính thức công chiếu trên toàn quốc vào ngày 3/3/2023.