Midu lộ dấu hiệu mang thai con đầu lòng sau 1 năm cưới chồng "tổng tài"?

Mới đây, Midu đã đăng loạt ảnh sánh đôi cùng chồng "tổng tài" trong một sự kiện về phim ảnh. Người đẹp khoe nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp khi đứng cạnh đức lang quân.

Tuy vậy, điều mà dân tình chú ý là Midu diện trang phục rộng thùng thình giấu dáng, đi giày thể thao bệt. Điều này làm dấy lên đồn đoán có thể Midu đang mang thai con đầu lòng sau hơn 1 năm kết hôn với ông xã. Midu chưa chính thức lên tiếng về những đồn đoán này.

Midu diện đồ rộng thùng thình, đi giày thể thao làm dấy lên nghi vấn mang thai.

Midu và thiếu gia Minh Đạt kết hôn vào tháng 6/2024 sau 1 năm yêu đương, tìm hiểu. Cặp đôi được đánh giá là "tổng tài" gặp phú bà vì cả hai tương xứng về cả tài năng, nhan sắc. Lễ cưới của cặp đôi quy tụ nhiều bạn bè, đồng nghiệp giới showbiz.

Trước khi đám cưới diễn ra, Midu từng vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng nhưng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Trên trang cá nhân, diễn viên Midu chia sẻ hình ảnh tham gia ghi hình một chương trình truyền hình. Người đẹp diện trang phục ôm sát và cho biết đang cân nhắc việc điều chỉnh cân nặng, bởi theo cô, “ốm quá thì trông hốc hác, còn tăng cân lại dễ bị đồn mang thai”.

Trước đám cưới với chồng "tổng tài", Midu từng phủ nhận nghi vấn mang bầu.

Trước đó ít ngày, Midu cũng đăng tải loạt ảnh trong trang phục bra top phối cùng chân váy ren, khoe vòng hai săn chắc, ngầm phủ nhận tin đồn mang thai con đầu lòng.

Đầu năm 2025, Midu lẻ bóng đến tham dự sự kiện ra mắt phim Đèn Âm Hồn. Nhân dịp Tết Nguyên Đán, nữ diễn viên diện áo dài màu hồng tím có thiết kế đơn giản nhưng vẫn nổi bật. Ngoài nhan sắc rạng rỡ, Midu còn gây chú ý bởi sự thay đổi về vóc dáng. Từ thân hình thanh mảnh trước đây, nữ diễn viên nay xuất hiện với gương mặt đầy đặn hơn và vòng hai lộ rõ.

Hồi đầu năm 2025, Midu cũng từng vướng nghi vấn có tin vui.

Sự thay đổi này khiến một bộ phận khán giả, đặc biệt là những người từng trải qua sinh nở, suy đoán Midu có thể đang mang thai con đầu lòng. Hình ảnh hiện tại của cô khác biệt so với trước khi kết hôn, càng làm dấy lên nhiều bàn tán.

Trước thềm đám cưới với thiếu gia Minh Đạt, Midu tâm sự chưa có kế hoạch sinh con. Nữ giảng viên chia sẻ: “Đối với tôi chuyện cưới hỏi đã là một dự định quá lớn rồi. Lúc này, tôi chưa suy nghĩ đến kế hoạch có em bé. Chắc phải để từ từ sau khi xong đám cưới đã, chuẩn bị nhiều thứ quá tôi không kịp chuẩn bị” .

Thời gian gần đây, Midu hay diện trang phục giấu dáng, đi giày thể thao bệt.

Sau đám cưới, Midu đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng. Hình ảnh rạng rỡ, tràn đầy năng lượng của nữ diễn viên nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Người hâm mộ cũng kỳ vọng cô sớm chia sẻ tin vui trong thời gian tới.