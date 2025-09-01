Midu đang mang thai con đầu lòng?

Như nhiều sao Việt, vợ chồng Midu và Minh Đạt cũng đang tận hưởng những ngày nghỉ lễ sau chuỗi ngày dài làm việc. Cặp đôi phú bà - tổng tài cùng nhau đi du lịch, check in sang chảnh ở khu resort. Tuy nhiên, clip mới cập nhật chuyến đi chơi với chồng Midu khiến netizen bàn tán xôn xao. Nguyên nhân xuất phát từ việc nữ diễn viên bỗng dưng thay đổi cách ăn mặc, vóc dáng cũng khác lạ.

Midu vốn gắn liền với hình ảnh "ngọc nữ" thanh thoát, vóc dáng mảnh mai. Thế nhưng trong chuyến du lịch mới nhất này, nữ diễn viên chỉ diện những chiếc váy thùng thình giấu dáng, đi giày bệt. Ngoài ra, trong một khung hình, vòng hai của Midu lộ rõ dấu hiệu lùm lùm, body cũng đầy đặn hơn thường lệ.

Thời gian gần đây, Midu cũng hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, đồng thời ít cập nhật hình ảnh toàn thân trên mạng xã hội như trước. Sự kín tiếng này càng làm dấy lên tin đồn về chuyện cô đang trong giai đoạn bầu bí. Hiện tại, đây chỉ là những nghi vấn của hội "mẹ bỉm online" thế nhưng người hâm mộ liên tục để lại bình luận chúc mừng và bày tỏ mong chờ nếu nghi vấn mang thai là thật.

Tung clip khoe nghỉ lễ sang chảnh, Midu lộ dấu hiệu nghi bầu bí

Nữ diễn viên đi giày thể thao, diện váy thùng thình khi đi du lịch với chồng

Trong bức ảnh mới nhất trên Facebok cá nhân, Midu lộ vòng 2 khác thường

Trước đây, Midu thích diện những trang phục ôm sát để khoe vóc dáng

Midu và doanh nhân Minh Đạt đã tổ chức hôn lễ hoành tráng sau 3 năm gắn bó. Cặp đôi từng có khoảng thời gian dài âm thầm yêu đương, sau đó mới quyết định về chung một nhà. Đặc biệt, nam doanh nhân nổi tiếng chiều chuộng bà xã hết mực: từ đưa đi chụp ảnh cưới ở Pháp, đến tổ chức hôn lễ lãng mạn tại Đà Lạt và TP.HCM.

Sau 1 năm kết hôn, Midu hạnh phúc khi nhắc về chồng: "Một người giúp mình không còn cảm thấy cô đơn trong cuộc sống, luôn động viên, động viên khi có chuyện buồn, hoặc đi ăn, đi uống cà phê, không bao giờ và không dám từ chối mình". Minh Đạt cũng dành những lời ngọt ngào cho vợ: "Vợ là người giúp anh nhìn ra những điều không tốt. Cảm giác như có em thì khả năng của anh đã tăng lên gấp bội lần".

Vợ chồng Midu và Minh Đạt dành những lời hoa mỹ cho nhau sau 1 năm kết hôn

Có thời điểm, cuộc sống hôn nhân của Midu vướng phải những tranh luận trái chiều, khi đó cô chia sẻ: "Thứ quý giá nhất của vợ chồng mình đến hiện tại không phải là hoa tiền tỷ, túi tiền tỷ gì đâu. Mà chính là hành trình tụi mình đã yêu thương và bên cạnh nhau từ những điều nhỏ nhất. Cùng nắm tay nhau vượt qua những bàn tán định kiến của xã hội, những toxic tiêu cực, những hiểu lầm và cả những đồn thổi vô căn cứ liên tục ập đến suốt 1 năm qua.

Kể cả tiệc kỉ niệm làm riêng tư nhất vẫn bị đồn mua bài phô trương gì gì đó. Nhưng với tụi mình, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là tụi mình có nhau và tụi mình chọn lựa một cuộc sống tích cực, bình yên. Sống vì gia đình mình, vì những người thân bạn bè bên cạnh mình, chứ không sống phụ vì quan điểm, đánh giá hay sự toxic của xã hội".