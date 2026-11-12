Mẹo giảm cân đang gây sốt mạng xã hội: Vỗ trán 30 giây để hết thèm ăn: Nghiên cứu hé lộ những sự thật đáng ngạc nhiên

Có những lúc chiếc bụng chưa chắc đã đói, nhưng đôi tay vẫn vô thức tìm đến gói bánh quy, thanh chocolate hay món ăn vặt đặt sẵn trên bàn. Một ngày căng thẳng, vài giờ làm việc mệt mỏi hoặc đơn giản chỉ là nhìn thấy món ăn yêu thích cũng đủ khiến nhiều người đang giảm cân khó lòng cưỡng lại cơn thèm ăn. Và rồi, một mẹo nghe có vẻ kỳ lạ xuất hiện trên mạng xã hội: chỉ cần dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên trán trong 30 giây, cảm giác thèm ăn có thể dịu xuống.

Không cần thuốc, không phải chuẩn bị thực phẩm, cũng chẳng cần tập luyện, phương pháp này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên Threads. Nhưng liệu vài chục giây gõ trán có thể giúp chúng ta kiểm soát cơn đói, hay đây chỉ là một mẹo tâm lý được lan truyền quá mức? Khoa học thực sự nói gì về phương pháp này và đâu mới là những cách giúp kiểm soát sự thèm ăn hiệu quả hơn?

Gõ trán 30 giây để giảm thèm ăn là gì?

Mẹo gõ trán được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội sau khi nhà xuất bản San Cai Culture (Tam Thái Văn Hóa) giới thiệu một kỹ thuật kiểm soát cảm giác thèm ăn. Theo đó, khi bất chợt muốn ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt hoặc những món ăn giàu năng lượng, người thực hiện dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên vùng trán trong khoảng 30 giây.

Ý tưởng của phương pháp này không phải dùng tác động lên trán để khiến dạ dày ngừng phát tín hiệu đói, mà là tạo ra một kích thích khác nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi món ăn đang khiến bạn thèm thuồng.

Nghe có vẻ đơn giản, thậm chí khiến nhiều người bật cười, nhưng phương pháp này không hoàn toàn thiếu cơ sở nghiên cứu. Dù vậy, cần phân biệt rõ giữa việc giảm cảm giác thèm một món ăn cụ thể và việc giải quyết cơn đói sinh lý thực sự.

Nghiên cứu cho thấy gì về mẹo gõ trán?

Tại Tuần lễ Béo phì năm 2014, một nghiên cứu được trình bày trong khuôn khổ sự kiện liên quan đến The Obesity Society (Hiệp hội Béo phì Hoa Kỳ) đã khảo sát một số kỹ thuật chuyển hướng chú ý nhằm giảm cảm giác thèm ăn.

Các kỹ thuật được thử nghiệm bao gồm dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán hoặc tai, gõ mũi chân xuống sàn và nhìn chăm chú vào một bức tường trống trong khoảng 30 giây. Các nhà nghiên cứu theo dõi sự thay đổi trong mức độ thèm những món ăn yêu thích của người tham gia.

Kết quả được báo cáo cho thấy các kỹ thuật chuyển hướng chú ý đều có khả năng làm giảm cảm giác thèm ăn, trong đó gõ trán cho kết quả tương đối nổi bật. Hiệu ứng này cũng được ghi nhận ở những người có mức độ béo phì cao hơn.

Tuy nhiên, phát hiện trên cần được hiểu đúng phạm vi. Nghiên cứu đề cập đến food cravings – cảm giác thèm một loại thực phẩm cụ thể – chứ không chứng minh rằng gõ trán có thể xóa bỏ cơn đói sinh lý, làm giảm lượng calo tiêu thụ trong ngày hay giúp giảm cân lâu dài. Một nghiên cứu được trình bày tại hội nghị cũng không đồng nghĩa với việc phương pháp đã được xác nhận là giải pháp giảm cân hiệu quả qua nhiều thử nghiệm quy mô lớn.

Nói cách khác, nếu bạn vừa ăn no nhưng vẫn muốn mở tủ lạnh tìm đồ ngọt vì buồn miệng, việc chuyển hướng chú ý trong chốc lát có thể hữu ích. Nhưng nếu bụng đang cồn cào vì bỏ bữa, cơ thể mệt mỏi hoặc xuất hiện cảm giác choáng váng do đói, gõ trán không thể thay thế một bữa ăn đầy đủ.

Gõ trán có thể giúp bớt thèm ăn, nhưng đừng dùng để ép mình nhịn đói

Một mẹo nhỏ đôi khi có thể giúp chúng ta tạm dừng hành vi ăn uống theo thói quen. Nhưng để kiểm soát cân nặng bền vững, không có kỹ thuật gõ trán 30 giây nào có thể thay thế chế độ ăn cân bằng, vận động đều đặn và giấc ngủ đầy đủ.

Lần tới khi muốn tìm đồ ăn vặt, bạn có thể thử chuyển hướng chú ý trong chốc lát để xem cảm giác thèm ăn có dịu xuống hay không. Nếu vẫn muốn ăn, hãy bình tĩnh đánh giá nhu cầu của cơ thể và lựa chọn khẩu phần phù hợp.

Đặc biệt, đừng cố nhịn khi bụng đã đói cồn cào, cơ thể mệt mỏi hoặc xuất hiện dấu hiệu choáng váng. Giảm cân không phải cuộc chiến để chiến thắng cơn đói, mà là quá trình xây dựng những thói quen giúp bạn ăn uống hợp lý, duy trì sức khỏe và cảm thấy thoải mái hơn với cơ thể mình.

3 cách kiểm soát cơn đói hiệu quả hơn khi giảm cân

1. Ăn đủ protein trong mỗi bữa

Protein giúp kéo dài cảm giác no và duy trì khối cơ khi giảm cân. Trứng, cá, thịt gà, đậu phụ và sữa đậu nành không đường là những lựa chọn dễ bổ sung vào thực đơn. Thay vì cố nhịn ăn, hãy ưu tiên các bữa ăn đủ chất để hạn chế cảm giác đói nhanh sau khi ăn.

2. Tăng chất xơ, không loại bỏ hoàn toàn tinh bột

Yến mạch, khoai lang, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, rau xanh và trái cây giúp tăng lượng chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì cảm giác no. Không nên cắt bỏ hoàn toàn cơm, bánh mì hay tinh bột, mà hãy điều chỉnh khẩu phần phù hợp với nhu cầu năng lượng của cơ thể.

3. Phân biệt đói thật với thèm ăn do cảm xúc

Căng thẳng, buồn chán hoặc thiếu ngủ có thể khiến bạn muốn ăn ngay cả khi chưa thực sự đói. Hãy thử tự hỏi liệu cơ thể đang cần năng lượng hay bạn chỉ muốn ăn vì cảm xúc, sau đó có thể đi bộ nhẹ hoặc tạm rời khỏi nơi có nhiều đồ ăn. Tuy nhiên, đừng cố nhịn nếu cơ thể thực sự cần ăn. Nếu thường xuyên ăn mất kiểm soát hoặc lặp lại tình trạng nhịn ăn rồi ăn quá mức, bạn nên tìm đến chuyên gia y tế để được hỗ trợ.