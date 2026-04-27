Mẹo đánh vảy cá: Không cần dao hay đồ bào, chỉ dùng 1 "phế liệu" nhỏ là đã sạch sẽ, không lo đứt tay, vảy cá không văng tung tóe

Tuần trước, tôi mua một con cá chép cỏ còn sống ở chợ về nhà. Người bán hàng vừa mới cạo vảy xong thì tay ông ta trượt, những vảy cá óng ánh bắn tung tóe khắp tay áo tôi - dính, bóng loáng và có mùi tanh nhẹ. Về nhà, tôi miễn cưỡng thử tự cạo vảy cá - vảy dính vào móng tay, dao trượt, cá quẫy đạp, và cuối cùng tôi cũng cạo được vảy sau khi cọ rửa gạch ba lần quanh bồn rửa… Từ đó, món cá rất ít khi xuất hiện trên mâm cơm nhà tôi, cho tới khi tôi biết được một mẹo đánh vảy cá tuyệt đỉnh này.

Khi ăn cá, điều đáng sợ nhất là ăn phải vảy. Để đánh vảy cá, ngoài việc dùng dao hay dụng cụ bào chuyên dụng, hóa ra bạn còn có thể tận dụng một món "phế liệu" cực kỳ khiêm tốn để làm đồ đánh vảy! Cách làm này không chỉ đơn giản, an toàn, không lo đứt tay mà còn giúp vảy cá không bị văng tung tóe khắp nơi, giúp việc dọn dẹp sau đó trở nên gọn gàng và dễ dàng hơn nhiều.

Mẹo đánh vảy cá: Dùng nắp chai vừa tiện lợi vừa an toàn, xử lý được cả các góc khuất

Dù là cá hấp hay cá chiên, bước sơ chế quan trọng nhất là làm sạch và đánh vảy. Nhìn những người bán cá cầm máy đánh vảy điện xoẹt vài đường là vảy bay sạch sành sanh, công nhận là rất nhanh. Nhưng với quy mô gia đình, chúng ta thường không có máy, còn những người không thạo dùng dao thì lại khó kiểm soát lực. Vậy có phương pháp nào an toàn hơn không?

Một cư dân mạng Nhật Bản đã chia sẻ cách dùng nắp chai để đánh vảy cá. Chỉ mất khoảng 1-2 phút là vảy cá đã sạch bong, ngay cả những vị trí nhỏ hẹp cũng có thể xử lý tốt. Với những "lính mới" sợ cầm dao hoặc không rành việc lóc vảy bằng dao, đây thực sự là một phương pháp cực kỳ tiện lợi và đơn giản.

Các bước thực hiện:

Rửa sơ cá: Rửa qua thân cá với nước, sau đó dùng khăn giấy nhà bếp thấm khô.

Đánh vảy: Đặt nắp chai lên thân cá và di chuyển qua lại (trái - phải).

Trong quá trình ma sát, vảy cá sẽ bị bong ra, một số vảy thậm chí còn nằm gọn bên trong nắp chai. Quá trình này không khiến vảy cá văng tung tóe khắp nơi mà hầu hết đều nằm lại trên thớt, rất dễ thu dọn. Chỉ sau 1-2 phút, toàn bộ vảy đã được loại bỏ sạch sẽ.

Lưu ý: Di chuyển qua lại, tránh dùng lực quá mạnh để vảy không văng xa

Sở dĩ nắp chai có thể đánh vảy thành công là nhờ vào lực ma sát. Các cạnh răng cưa không bằng phẳng của nắp chai giúp vảy cá bong lên dễ dàng mà không làm nát thịt cá.

Mặc dù phương pháp này đơn giản, nhưng lưu ý trong những đường đầu tiên không nên dùng lực quá mạnh, nếu không vảy vẫn có thể bắn ra ngoài. Một khi vài miếng vảy đầu tiên đã bong ra, những phần còn lại sẽ được "quét" sạch cực kỳ nhanh chóng.

Lưu ý khi chọn mua cá tươi

Để đảm bảo có một món cá ngon và an toàn, bước chọn mua cá là cực kỳ quan trọng. Hãy chú ý các đặc điểm sau để chọn được cá tươi:

1. Mắt cá:

Cá tươi: Mắt trong suốt, lồi nhẹ, con ngươi đen rõ ràng.

Cá ươn: Mắt đục, mờ, lõm vào trong hoặc có màng đỏ.

2. Mang cá:

Cá tươi: Mang màu đỏ tươi hoặc hồng sẫm, các lá mang xếp đều, không có nhớt bẩn hay mùi hôi lạ.

Cá ươn: Mang màu xám, nâu đen hoặc bệch, có nhiều nhớt và mùi hôi.

3. Vảy cá và Da:

Cá tươi: Vảy xếp chặt, bám chắc vào thân cá, óng ánh (trừ một số loài không vảy). Da cá bóng, không có vết trầy xước hay tụ máu lạ.

Cá ươn: Vảy mờ, dễ bong tróc, có thể ngửi thấy mùi khai hoặc hôi. Da cá xỉn màu.

4. Thân cá và Độ đàn hồi:

Cá tươi: Thân cá cứng, khi cầm không bị cong xuống quá nhiều. Dùng ngón tay ấn nhẹ vào phần thịt (nhất là bụng cá), nếu thịt đàn hồi tốt, vết lõm biến mất ngay lập tức là cá tươi.

Cá ươn: Thân cá mềm, nhũn. Khi ấn vào, vết lõm giữ nguyên, thịt không đàn hồi. Bụng cá có thể bị trương hoặc vỡ.

5. Mùi cá:

Cá tươi: Có mùi tanh tự nhiên của biển hoặc sông nước, không nồng nặc.

Cá ươn: Mùi tanh nồng, mùi hôi, mùi khai hoặc mùi hóa chất.

Lưu ý thêm: Nếu mua cá cắt khúc, hãy chọn những miếng thịt có màu sắc tươi sáng, thớ thịt chắc, không có nước rỉ ra nhiều và không có mùi lạ.

Nguồn: Hong Kong 01