Bông cải xanh vốn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" với rất nhiều dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ tim mạch, tiêu hóa tới chống ung thư. Nhưng loại rau này có cấu trúc phức tạp với hàng nghìn kẽ hở li ti lại biến nó thành nơi trú ngụ lý tưởng cho các loại ấu trùng. Mới đây, một người phụ nữ tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã khiến cộng đồng mạng rùng mình khi chia sẻ trải nghiệm "nhớ đời" của mình với bông cải xanh.

Vì đã cẩn thận cắt nhỏ, dùng vật nặng đè cho rau ngập sâu trong nước muối suốt 1 tiếng đồng hồ và thay nước tới 3 lần, cô hoàn toàn tự tin mình đã có một nguyên liệu sạch hoàn hảo cho bữa tối. Thế nhưng, ngay khi vừa thả rau vào nồi nước sôi, sự tự tin đó nhanh chóng biến thành nỗi kinh hoàng. "Tôi nhìn thấy rất nhiều mẩu đen nổi lên, khi nhìn kỹ mới nhận ra chúng là côn trùng. Càng luộc, chúng càng chui ra nhiều không đếm xuể" , người phụ nữ kinh hãi chia sẻ.

Thậm chí, sau khi vớt ra và rửa lại thêm hai lần nữa, "đội quân" sâu đen vẫn tiếp tục xuất hiện khiến cô chỉ còn biết bật khóc và tuyên bố "sợ chết khiếp", không bao giờ dám tự nấu hay ăn món này ở ngoài hàng trong một thời gian dài.

"Cuộc chiến" diệt sâu bọ trên bông cải xanh và những mẹo vặt gây tranh cãi

Bài đăng của người phụ nữ này nhanh chóng trở thành diễn đàn để hội nội trợ cùng "xả" nỗi ám ảnh tương tự. Nhiều người thừa nhận từng ăn bông cải xanh hàng năm trời cho đến khi tận mắt thấy lũ sâu đen li ti này mới nhận ra mình đã vô tình nạp thêm "protein lạ" bấy lâu nay.

Đứng trước sự cầu cứu của nhân vật chính, cư dân mạng đã hiến kế hàng loạt phương pháp làm sạch bông cải xanh. Được nhiều người đồng tình nhất bao gồm:

- Sử dụng bột bắp hoặc bột mì: Nhiều người tin rằng độ dính của bột bắp khi hòa vào nước sẽ hoạt động như một thỏi nam châm, hút sạch bụi bẩn và kéo theo các loại sâu bọ đang bám chặt trong kẽ rau ra ngoài chỉ sau 10 phút ngâm.

- Dùng hỗn hợp muối, giấm hoặc bột nở: Đây là phương pháp phổ biến nhất. Môi trường có tính axit nhẹ từ giấm hoặc độ mặn của muối được cho là sẽ gây kích ứng, khiến sâu bọ khó chịu và buộc phải chui ra khỏi nơi ẩn nấp. Một số người còn gợi ý cho rau vào hộp thực phẩm và lắc mạnh để tạo lực tác động vật lý.

- Sử dụng công nghệ siêu âm: Với những gia đình hiện đại, máy rửa rau quả bằng sóng siêu âm được coi là "cứu cánh" cuối cùng để đánh bay mọi tạp chất siêu nhỏ bên trong lõi bông cải mà mắt thường khó lòng can thiệp.

Vậy rửa bông cải xanh thế nào mới sạch?

Để giải mã lý do tại sao người phụ nữ trên dù ngâm rau rất kỹ vẫn thất bại, ông Wong Yu Wing, người điều hành một trang trại hữu cơ uy tín tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã đưa ra những phân tích sắc bén.

Ông khẳng định sai lầm lớn nhất của nhiều người chính là quá tin tưởng vào nước muối mà quên mất đặc tính sinh học của sâu bọ. Hơn nữa, không phải nước muối càng đặc thì ngâm càng sạch, thậm chí còn phản tác dụng.

Để làm sạch bông cải xanh hiệu quả hơn, ông hướng dẫn quy trình 3 bước "sống còn":

- Kiểm tra kén sâu ngay khi mua: Đây là bước sàng lọc quan trọng nhất. Hãy lật ngược cây bông cải và quan sát kỹ phần dưới các kẽ bông. Nếu thấy có những vết kén màu trắng hoặc lỗ đen li ti, đó là dấu hiệu sâu đã xâm nhập sâu vào bên trong lõi. Với những cây rau này, dù bạn có ngâm bằng mẹo nào thì cũng rất khó để làm sạch hoàn toàn.

- Tách nhỏ từng cụm ngay từ đầu: Thay vì ngâm cả cây lớn, bạn bắt buộc phải dùng dao tách bông cải thành từng cụm nhỏ nhất. Việc phá vỡ cấu trúc khối giúp nước tiếp cận trực tiếp vào các kẽ lõi, chính là nơi sâu bọ thường tạo kén và bám trụ cực chắc bất chấp việc ngâm rửa bề mặt.

- Ngâm nước sạch nhiều lần thay vì ngâm một lần quá lâu: Ngâm rau 1 tiếng đồng hồ trong nước tĩnh thực tế chỉ khiến sâu bọ bị ngạt nhưng vẫn bám trụ tại chỗ. Chuyên gia khuyên nên ngâm nước sạch ít nhất 3 lần, mỗi lần 10 phút và kết hợp khuấy đều hoặc rửa với vòi nước. Việc thay nước mới giúp loại bỏ chất bẩn cũ và tạo ra áp lực nước mới để cuốn trôi ấu trùng.

Nguồn và ảnh: Skypost, ETtoday, TOP1 Health