Hôm 19/5, đúng ngày kỷ niệm 8 năm chính thức bên nhau, Meghan Markle đăng lên Instagram Story một đoạn video ngắn khoe món quà từ chồng: Một bức tượng nhỏ hai con chim cánh cụt đang âu yếm tựa vào nhau, kèm tấm thiệp viết tay với dòng chữ "my one and only" (người duy nhất của anh). Nhìn qua thì đơn giản, nhưng câu chuyện đằng sau khiến ai nghe xong cũng hiểu vì sao Meghan giữ lấy khoảnh khắc này để chia sẻ.

Trong video, Meghan kể lại cho con gái Lilibet nghe về bữa tiệc mừng đính hôn năm 2017 của hai vợ chồng, nơi tất cả khách mời đều mặc đồ hóa trang hình thú. Và Harry cùng Meghan đã chọn trang phục chim cánh cụt. Để chứng minh, cô đặt bức tượng cạnh một tấm ảnh polaroid chụp hai người trong bộ đồ đó, Harry cao vượt trội đứng cạnh Meghan trong một bức selfie trước gương trẻ trung, vui vẻ và rõ ràng rất yêu nhau.

Chi tiết thú vị được không ít người chú ý: Một số loài chim cánh cụt, trong đó có loài Macaroni penguin, được biết đến là loài chung thủy với một bạn đời suốt cả cuộc đời. Dù Harry có cố ý chọn hình ảnh này vì lý do đó hay không, thì thông điệp gửi đi đã đủ rõ.

Trước đó cùng ngày, Meghan còn đăng hai bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới, trong đó có những khoảnh khắc chưa từng xuất hiện trước công chúng. Bộ ảnh đầu tiên ghi lại điệu nhảy đầu tiên của hai người với tư cách vợ chồng, cả hai quay cùng nhau, vòng tay quấn lấy nhau, còn khách khứa ùa lên sàn nhảy phía sau. Bộ ảnh thứ hai mang không khí lắng đọng hơn: những khoảnh khắc riêng tư ngay sau lễ trao nhẫn, cạnh nhau trò chuyện, chụp ảnh cưới, và một khoảnh khắc Harry cúi xuống hôn cô dâu ngay sau khi kết thúc bài phát biểu.

Harry và Meghan kết hôn ngày 19/5/2018 tại Nhà nguyện St. George thuộc Windsor, Vương quốc Anh, trước sự chứng kiến của bạn bè và gia đình hai bên. Tám năm đã qua, và những gì họ chọn để kỷ niệm ngày này nói lên nhiều hơn bất kỳ tuyên bố nào.

*Theo PageSix