Khối tài sản khủng sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật

Trước thời điểm cơ quan chức năng công bố thông tin liên quan đến chuyên án ma túy quy mô lớn, đời sống của ca sĩ Long Nhật từng nhiều lần xuất hiện trên truyền thông với những ghi nhận xoay quanh sự nghiệp âm nhạc kéo dài hơn ba thập kỷ cùng khối tài sản được cho là đáng kể tích lũy trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Ca sĩ Long Nhật bị bắt vì ma túy

Theo thông tin được đăng tải trên Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM vào trưa 20/5, cơ quan chức năng đã công bố việc khởi tố, bắt tạm giam một số đối tượng, trong đó có ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác để phục vụ công tác điều tra liên quan một đường dây ma túy quy mô lớn. Đây là diễn biến mới, hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Ca sĩ Long Nhật, tên đầy đủ Đinh Long Nhật, bắt đầu được công chúng biết đến từ đầu thập niên 1990, giai đoạn dòng nhạc trữ tình, dân ca và bolero phát triển mạnh tại Việt Nam.

Với chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc, mang đậm âm hưởng Huế, anh nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả yêu nhạc quê hương.

Trong suốt sự nghiệp, Long Nhật gắn liền với nhiều ca khúc được yêu thích như “Tình Huế”, “Mấy nhịp cầu tre”, “Áo em chưa mặc một lần”, “Huế tình yêu của tôi",… Đây là những tác phẩm giúp tên tuổi anh duy trì sức hút ổn định qua nhiều thế hệ người nghe, đặc biệt trong dòng nhạc trữ tình - quê hương.

Không chỉ hoạt động trên sân khấu ca nhạc, Long Nhật còn thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình, liveshow, giao lưu nghệ thuật và sự kiện văn hóa tại nhiều địa phương. Hình ảnh của anh gắn liền với phong cách biểu diễn gần gũi, thiên về cảm xúc và khả năng kết nối với khán giả, giúp duy trì mức độ nhận diện trong làng giải trí suốt hơn 30 năm hoạt động liên tục.

Song song với sự nghiệp nghệ thuật, đời sống cá nhân của nam ca sĩ cũng từng thu hút sự quan tâm khi xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến tài sản và bất động sản tích lũy.

Theo báo Lao Động, gia đình ca sĩ Long Nhật sở hữu một căn biệt thự rộng hơn 500m² tại Huế, có giá trị khoảng 21 tỷ đồng. Công trình được xây dựng theo phong cách kiến trúc cổ, gồm 3 tầng lầu với nhiều phòng chức năng khác nhau, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình và đồng thời tạo không gian gắn kết, nghỉ ngơi.

Căn biệt thự rộng khoảng 500m² của nam ca sĩ tại Huế (Ảnh: Báo Lao Động)

Không chỉ là nơi ở, căn biệt thự còn được thiết kế với khoảng sân rộng, phục vụ các hoạt động vui chơi, giải trí và sinh hoạt chung. Tổng thể công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc cung đình Huế, thể hiện rõ qua hệ thống chi tiết gỗ chạm khắc tinh xảo cùng bố cục hài hòa giữa không gian nhà ở và cảnh quan thiên nhiên.

Khuôn viên biệt thự được bố trí nhiều cây xanh, tiểu cảnh và các yếu tố trang trí mang tính truyền thống, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa sang trọng, tựa như một khu nghỉ dưỡng biệt lập nằm giữa lòng cố đô Huế.

Cơ ngơi 200 tỷ giữa trung tâm TP.HCM

Trong một video được chia sẻ trước đây, ca sĩ Long Nhật từng giới thiệu về cơ ngơi của mình tại TP.HCM, khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp không khỏi trầm trồ trước không gian sống bề thế, nguy nga như một tòa lâu đài giữa lòng đô thị.

Dù không phải là cái tên thuộc nhóm nghệ sĩ “đình đám” nhất showbiz Việt, Long Nhật vẫn duy trì được chỗ đứng ổn định trong lòng khán giả suốt nhiều năm hoạt động với phong cách giao tiếp hoạt ngôn, gần gũi, thậm chí được khán giả gọi vui là “bà tám showbiz”.

Khi Long Nhật dẫn đồng nghiệp tham quan không gian sống tại TP.HCM. Cơ ngơi này gây ấn tượng mạnh bởi kiến trúc đồ sộ, được xây dựng theo phong cách cổ điển pha hoàng gia phương Tây, với thiết kế kín cổng cao tường, tạo cảm giác riêng tư và bề thế.

Cơ ngơi khủng của nam ca sĩ

Ngay từ cổng vào, công trình đã gây chú ý với hệ thống cổng đúc đồng chạm khắc rồng phượng tinh xảo, tường rào cao, họa tiết cầu kỳ. Lối dẫn vào nhà được lát đá, bao quanh là cây xanh được chăm sóc kỹ lưỡng, tạo tổng thể hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan.

Nội thất bên trong chủ yếu là gỗ khiến tất cả phải trầm trồ

Không gian bên trong được mô tả nổi bật với nội thất gỗ là chủ đạo, từ bàn ghế, tủ kệ đến cầu thang uốn lượn, mang phong cách cổ điển. Nhiều chi tiết trang trí như phù điêu, tranh tường, sơn son thếp vàng tạo cảm giác như một không gian mang hơi hướng cung điện thu nhỏ. Phòng khách và khu sinh hoạt chung rộng rãi, được bố trí thêm tiểu cảnh, hồ nước và cây bonsai, vừa mang tính thư giãn vừa thể hiện sự đầu tư về thẩm mỹ.

Theo báo Tiền Phong, ngoài bất động sản, ca sĩ Long Nhật còn được cho là sở hữu bộ sưu tập xe phục vụ nhu cầu đi lại và công việc. Trong đó có chiếc Toyota Fortuner 7 chỗ đời 2011 màu đen, từng gắn liền với anh trong nhiều chuyến lưu diễn từ Bắc vào Nam. Mẫu xe này được nhắc tới với giá trị khoảng 1 tỷ đồng tại thời điểm sử dụng, thường được dùng cho việc di chuyển đường dài và phục vụ lịch trình biểu diễn dày đặc.

Bên cạnh đó là chiếc Lexus IS 250 màu mận chín, có giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Đây được cho là phương tiện di chuyển của gia đình, thường do bà xã của nam ca sĩ sử dụng để đưa đón con đi học hoặc phục vụ các nhu cầu sinh hoạt, mua sắm hằng ngày. Bộ đôi xe này từng được truyền thông nhắc đến như một phần trong khối tài sản gắn liền với cuộc sống của nam ca sĩ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

