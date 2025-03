Meghan Markle (43 tuổi) và Gwyneth Paltrow (52 tuổi) đã dập tắt tin đồn về mối bất hòa giữa họ. CEO kiêm nhà sáng lập Goop - Gwyneth Paltrow – thường xuyên tổ chức các buổi hỏi đáp trên Instagram Stories. Bà đã sử dụng hình thức tương tác này để trả lời câu hỏi của một người theo dõi về mối quan hệ của bà với Nữ công tước xứ Sussex vào thứ Ba, ngày 26 tháng 3.

Một người hâm mộ đã hỏi: "Chị có biết về những tin đồn trên mạng xã hội về việc giữa hai người có xích mích không?". Gwyneth trả lời trực tiếp trước ống kính trong khi đứng trong bếp, nơi có thể nghe thấy tiếng leng keng của dao nĩa phía sau ống kính: "Tôi thực sự không biết chuyện này chút nào, hoàn toàn không". Nữ diễn viên Iron Man sau đó quay sang một người nào đó đang ngồi ngoài khung hình bên cạnh và hỏi: "Em có biết chuyện này không?".

Khi máy quay lia tới, Meghan xuất hiện trên màn hình, ngồi thoải mái tại cùng một bàn bếp và thưởng thức một miếng bánh. Cô ra hiệu rằng mình không biết gì về vấn đề này.

Đoạn video ngắn ngủi nhưng ngọt ngào của họ được đăng tải sau bài viết trên trang bìa Vanity Fair của Gwyneth Paltrow xuất bản ngày 18 tháng 3. Trong bài viết, cô đã chia sẻ về việc liệu có coi thương hiệu phong cách sống mới của Meghan, As Ever, là đối thủ cạnh tranh hay không. Gwyneth Paltrow, sống cùng khu Montecito, California với Meghan và Vương tử Harry, nói với Vanity Fair: "Tôi được dạy dỗ để coi những người phụ nữ khác là bạn bè, chứ không phải kẻ thù. Tôi nghĩ luôn có nhiều thứ hơn để chia sẻ. Mọi người đều xứng đáng được thử sức với mọi thứ họ muốn thử". Cô nói thêm: "Một người phụ nữ khác không bao giờ là đối thủ cạnh tranh của bạn".

Gwyneth cũng làm rõ rằng cô không quen biết cặp đôi này, mặc dù sống gần nhau. Cô nói với Vanity Fair: "Tôi không biết Meghan và Harry. Ý tôi là, tôi đã gặp Meghan, cô ấy có vẻ rất đáng yêu, nhưng tôi không quen biết cô ấy chút nào. Có lẽ tôi sẽ cố gắng vượt qua đội an ninh của họ và mang cho họ một chiếc bánh".

Trước khi ra mắt As Ever và loạt phim mới về nấu ăn và làm vườn, With Love, Meghan, bà mẹ hai con này đã có một blog về phong cách sống và nấu ăn có tên là The Tig, ra mắt vào năm 2014. Cô đã đóng cửa blog vào năm 2017 khi mối quan hệ của cô với Vương tử Harry (40 tuổi) tiến triển. Gần đây, Meghan đã tổ chức buổi chiếu thử cho loạt phim mới của Netflix vào đầu tháng 3, nơi cô gây bất ngờ cho một nhóm người hâm mộ đặc biệt đã theo dõi cô từ những ngày đầu của blog phong cách sống The Tig.

Giống như The Tig của Nữ công tước xứ Sussex, Goop của Gwyneth Paltrow bắt đầu bằng một bản tin hàng tuần về nhà cửa và phong cách sống vào năm 2008.

Theo People