Vào ngày 24/3, trên trang Instagram cá nhân và thương hiệu As ever, Nữ Công tước xứ Sussex Meghan Markle đã đăng tải một bức ảnh mới cùng hai con là Hoàng tử Archie (5 tuổi) và Công chúa Lilibet (3 tuổi). Kèm theo bức ảnh, Meghan viết: "Mỗi ngày là một câu chuyện tình yêu" cùng biểu tượng chim bồ câu.

Bức ảnh chụp từ phía sau lưng Meghan, hai con nhỏ đứng cạnh. Mái tóc đỏ rực của Archie và Lilibet nổi bật, một nét di truyền từ cha chúng là Vương tử Harry. Trong khi Công chúa Lilibet được mẹ bế trên tay, cả hai mẹ con cùng đội mũ che nắng giống nhau thì Hoàng tử Archie lại ôm chặt lấy mẹ. Lilibet còn mang theo một chiếc giỏ xinh xắn.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Meghan chia sẻ niềm vui khi xây dựng thương hiệu As ever cùng sự chứng kiến của các con. Trang chủ của As ever có hình ảnh Meghan cùng Lilibet, một điều đặc biệt ý nghĩa với nữ công tước. Meghan Markle bày tỏ: "Được nuôi dạy con gái nhỏ của mình, sau khi đã dành phần lớn cuộc đời để đấu tranh cho quyền lợi của trẻ em gái và phụ nữ, và được chứng kiến điều này như một câu chuyện đa thế hệ - tất nhiên Archie cũng được bao gồm trong đó, chồng tôi cũng vậy - nhưng tôi yêu cảm giác di sản của nó và biết rằng đây là điều tôi có thể tạo ra trước mặt con gái mình và dạy con bé thế nào là một người mẹ làm việc" . Cô cũng hy vọng đây sẽ là một phần di sản của con gái mình.

Meghan cũng chia sẻ thêm về niềm hạnh phúc khi được đồng hành cùng các con trong công việc. Việc kết hợp giữa công việc và chăm sóc con cái là một trải nghiệm tuyệt vời đối với cô. Hình ảnh Meghan bế Lilibet trên trang chủ As ever càng làm tăng thêm ý nghĩa cho thương hiệu này. Nó không chỉ là một công việc kinh doanh mà còn là một câu chuyện về tình mẫu tử và sự kế thừa.

Theo People