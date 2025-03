Gwyneth Paltrow (52 tuổi), người sáng lập thương hiệu chăm sóc sức khỏe Goop, vừa đăng tải một video nấu ăn bữa sáng lên mạng xã hội. Trong video, Paltrow mặc đồ ngủ, để mặt mộc và tự tay chuẩn bị bánh nướng xốp, thịt xông khói và trứng. Nhiều người hâm mộ cho rằng ngôi sao 52 tuổi này đang "đá xéo" series nấu ăn gần đây của Meghan Markle trên Netflix có tên "With Love, Meghan". Chương trình này từng bị chỉ trích vì quá trau chuốt và xa rời thực tế.

Series "With Love, Meghan" của Meghan được quay tại một căn nhà nông thuê với giá 6,2 triệu bảng Anh ở Montecito thay vì nhà riêng của cô. Trong khi đó, Paltrow lại nấu nướng trong chính căn bếp của mình, tạo ra thứ mà cô gọi là "phiên bản lành mạnh hơn của bữa sáng kinh điển". Sự tương phản này càng làm nổi bật sự khác biệt trong phong cách sống của hai người. Đặc biệt, Paltrow còn sử dụng cùng một bản nhạc nền - "This Will Be (An Everlasting Love)" của Natalie Cole - từng xuất hiện trong quảng cáo cho dự án Netflix của Meghan.

Trên mạng xã hội, nhiều người đã nhanh chóng nhận ra sự "cà khịa" này. "Gwyneth Paltrow tiếp tục 'đá xéo' và tôi thích điều đó! Không trang điểm, trong căn bếp thực sự của cô ấy!", một người hâm mộ viết. Một người khác bình luận: "Ngay cả âm nhạc... đó là 'This Will Be (An Everlasting Love)' của Natalie Cole!". Một người dùng khác nhận xét: "Và cô ấy cố gắng tỏ ra gần gũi hết mức có thể, trong bộ đồ ngủ, tóc không tạo kiểu, không trang điểm, nhâm nhi cà phê. Không ai khen ngợi cô ấy. Chỉ có điện thoại của cô ấy đang quay phim. Đơn giản và dễ dàng". "ĐÓ mới là cách để gần gũi, Meghan à", một người bình luận.

Như một cách đáp trả, Meghan đã chia sẻ một loạt story trên Instagram vào Chủ nhật, ghi lại cảnh cô ở trong bếp với người bạn Kelly McKee Zajfen. Nữ công tước mặc trang phục giản dị - áo ba lỗ màu be và quần vải lanh trắng - đang chuẩn bị một món ăn sáng "lấy cảm hứng từ chuối và granola". Meghan chú thích một bài đăng: "Khi một trong những người bạn thân nhất sáng tạo lại món chuối cho bữa sáng" Video cuối cùng cho thấy cả hai nói "Cheers" bằng nĩa trước khi cắn một miếng. Meghan thốt lên: "Ngon quá!". Cô kết thúc bằng một hình ảnh cận cảnh bữa sáng thanh lịch, gắn thẻ thương hiệu phong cách sống As Ever của mình.

Theo Express