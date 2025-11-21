Từng là nữ diễn viên của Suits, rồi bước vào hoàng gia Anh, sau đó cùng Vương tử Harry rời khỏi vai trò Hoàng gia cấp cao để sang Mỹ xây cuộc đời mới, Meghan Markle đã đi qua không ít sóng gió dư luận. Trong bài phỏng vấn mới nhất trên Harper's Bazaar (số tháng 12/2025 – 1/2026), Meghan xuất hiện trên trang bìa với tư cách một người phụ nữ 44 tuổi: Làm vợ, làm mẹ, làm nhà sáng lập thương hiệu và quan trọng nhất, dám nói về "những sai lầm" của chính mình.

Cách Meghan nhìn nhận sai sót, nói về hôn nhân với Vương tử Harry và cuộc sống làm mẹ hai con ở California hóa ra lại rất gần với nỗi lòng của nhiều phụ nữ: Ai cũng đang vừa lo toan, vừa học cách yêu bản thân thêm một chút mỗi ngày.

Thừa nhận mình sai, nhưng không tự hành hạ bản thân nữa

Trong bài phỏng vấn, Meghan chia sẻ khá thẳng thắn: Cô cho phép mình có "một khoảng thời gian bao dung" mỗi khi mắc lỗi trong công việc. Cô không liệt kê cụ thể lỗi gì, nhưng nói một câu rất đời: Nếu mọi thứ lúc nào cũng trơn tru, bạn sẽ chẳng học được gì cả.

Meghan nói với tạp chí: Cô coi mỗi sai lầm như một bài học, thứ quan trọng không phải là né tránh, mà là rút kinh nghiệm để không lặp lại. "Bạn học được cách đừng làm như thế lần nữa. Nếu việc gì cũng suôn sẻ, bạn sẽ không học được gì. Nếu không học được gì, bạn sẽ không lớn lên", thông điệp đó rất giản dị, nhưng nghe lại thấy đúng với bất cứ ai đang loay hoay ở tuổi 30–40 với áp lực công việc, gia đình, tiền bạc.

Meghan thừa nhận, kể từ khi bước vào vùng tâm bão dư luận, ranh giới bảo vệ bản thân của cô trở nên rõ ràng hơn. Cô nói, đó vừa là bản năng tự vệ, vừa là dấu hiệu của việc trưởng thành: biết phải giữ lại cho mình những khoảng riêng tư, biết lúc nào cần nói "không", biết mình không thể lúc nào cũng hoàn hảo, theo Express.

"Không ai trên đời yêu tôi nhiều hơn anh ấy"

Khi nhắc đến Vương tử Harry, người chồng đã đồng hành cùng cô suốt 9 năm qua, Meghan nói bằng một giọng rất mềm: "Anh ấy yêu tôi một cách mạnh mẽ, trọn vẹn".

Cô kể, Harry có góc nhìn khác cô, nhất là với truyền thông, bởi anh thấy được những thông tin, những góc độ mà đôi khi Meghan không nhìn thấy. Nhưng thay vì để điều đó tạo khoảng cách, Harry trở thành "bức tường chắn gió" cho vợ. Meghan tâm sự: "Không ai trên thế giới này yêu tôi nhiều hơn anh ấy, nên tôi biết anh ấy luôn ở đó để 'chống lưng' cho tôi".

Meghan cũng chia sẻ điều khiến cô bị thu hút từ đầu chính là nét "ngây thơ, ham chơi" và sự hồn nhiên trong Harry: "Anh ấy có sự tò mò và vui tươi như một đứa trẻ. Điều đó lôi cuốn tôi, và anh cũng khơi dậy phần vui tươi ấy trong tôi".

Theo lời Meghan, sự "ham chơi" đó không chỉ là những phút giây đùa nghịch trong nhà, mà còn lan sang cả công việc. Cô bảo, hai vợ chồng muốn giữ tinh thần "được chơi, được khám phá, được sáng tạo" trong mọi dự án từ chương trình Netflix With Love, Meghan cho đến những hoạt động kinh doanh khác.

Làm mẹ hai con và đặc quyền được làm việc ngay cạnh bếp

Meghan và Vương tử Harry rời khỏi Hoàng gia vào năm 2020, chuyển đến California và xây cuộc sống mới như những "người bình thường đặc biệt": Vẫn nổi tiếng, vẫn được chú ý, nhưng có không gian riêng cho gia đình.

Hiện họ có hai con: Hoàng tử Archie 6 tuổi và Công chúa Lilibet 4 tuổi. Meghan kể, văn phòng làm việc của cô được đặt ngay cạnh bếp, điều mà cô gọi là "một xa xỉ mà mình rất trân trọng".

Cô bảo, thường thì Lilibet sẽ chạy tới, leo lên ngồi vào lòng mẹ ngay giữa lúc Meghan đang họp, dù là đang bàn về báo cáo lãi - lỗ của thương hiệu hay một ý tưởng sáng tạo mới. Với Meghan, đó không phải là "phiền toái" mà là một phần chân thật của cuộc sống gia đình có con nhỏ: Công việc và con cái luôn đan xen, không lúc nào tách bạch hoàn hảo như trên hình.

Đọc đến đây, rất nhiều bà mẹ Việt chắc sẽ thấy mình trong đó: Vừa trả lời email, vừa bế con, vừa nấu ăn, vừa nghe họp online. Khác chăng là Meghan có thêm ánh đèn spotlight và một tấm bìa tạp chí, nhưng sự bấn loạn, lộn xộn và yêu thương của đời sống gia đình thì giống nhau đến lạ.

Tự nhắc mình: "Con làm được thì mẹ cũng làm được"

Meghan nói, việc có hai đứa trẻ đang tuổi khám phá bên cạnh khiến cô thay đổi cách nhìn về bản thân. Mỗi ngày, cô chứng kiến các con đối diện với những thứ đối với chúng là "không thể nào làm nổi" từ việc xếp khối lego khó, tập viết đến học một trò mới.

Nhưng vài ngày, vài tuần sau, điều từng là "bất khả thi" trở thành chuyện rất bình thường. Nhìn vậy, Meghan tự nhắc mình: "Mình cũng có quyền cho bản thân một khoảng thời gian như thế".

Cô nói: "Tôi là một người mẹ có con đang ở độ tuổi ngày nào cũng học được điều mới. Tôi nhìn các con đối mặt với những thứ trông như 'không thể vượt qua được'. Nhưng rồi tôi có thể nói với chúng: 'Mẹ biết bây giờ con thấy khó, nhưng tin mẹ đi, sắp tới thôi là con làm được ngon lành'. Và tôi cũng cho chính mình sự bao dung đó với tư cách một người sáng lập. Không có thứ gì gọi là hoàn hảo. Tôi cũng có quyền mắc sai lầm".

Thông điệp ấy không "truyền cảm hứng" kiểu sáo rỗng, mà rất đời: Mình có thể thất bại, có thể làm chưa tốt, nhưng không vì thế mà tự kết tội bản thân mãi.

Khi người phụ nữ 44 tuổi dám thành thật: "Tôi cũng sai mà, và tôi đang học lại từ đầu"

Hình ảnh Meghan trên bìa tạp chí không chỉ là một ngôi sao khoác váy đẹp, mà là một người phụ nữ bước qua tuổi 40, đi qua nhiều tranh cãi, giờ chấp nhận rằng cuộc đời không cần "đẹp như hoàng gia" mới là đáng sống.

Cô làm vợ một Vương tử, làm mẹ hai đứa trẻ, làm doanh nhân với thương hiệu riêng, và trong tất cả những vai trò đó, Meghan giữ cho mình một khoảng nhỏ để… sai. Để học lại. Để tha thứ cho chính mình.

Với phụ nữ chúng ta, đặc biệt là những người đang căng mình giữa con cái – công việc – áp lực tài chính, câu nói "Mình cũng có quyền mắc sai lầm" đôi khi chính là chiếc phao nhỏ để không chìm trong cảm giác tội lỗi.

Meghan không hoàn hảo. Cuộc hôn nhân của cô và Vương tử Harry cũng không hoàn hảo. Nhưng việc dám nói ra "tôi từng sai, và tôi đang lớn lên từ những sai lầm ấy" có lẽ là điều khiến nhiều người thấy gần gũi, hơn là một hình ảnh công chúa cổ tích lúc nào cũng đúng, cũng đẹp.