Meghan Markle bị chê “vô vị” vì bàn tiệc Giáng sinh bày nến màu nâu

Mùa Giáng sinh luôn là thời điểm mà mọi gia đình trên thế giới nô nức trang hoàng nhà cửa, dọn bàn tiệc lung linh, ấm cúng. Nhưng với Meghan Markle - người luôn theo đuổi lối sống "tối giản sang trọng", mọi thứ dường như lại đi theo hướng ngược lại.

Trên Instagram, cô chia sẻ hình ảnh bàn tiệc trong căn nhà ở Montecito (California): Một chiếc bàn dài được bày biện tinh tươm, nhưng hoàn toàn vắng bóng sắc đỏ – xanh – vàng vốn là biểu tượng Giáng sinh. Thay vào đó là những ngọn nến nâu, chén thủy tinh trong suốt, điểm xuyết ít dây ruy băng và nhành lá xanh nhẹ. Cảm giác tổng thể: Lạnh, tinh tế, nhưng… xa lạ.

Với nhiều người yêu Hoàng gia, hình ảnh đó thật khó chấp nhận. "Nến nâu cho Giáng sinh? Nhìn chẳng khác gì bàn tiệc bình thường!" – một người dùng X (Twitter) mỉa mai. Người khác thì bình luận: "Đây là bàn ăn của mùa lễ hội hay là cảnh hậu trường chụp tạp chí chưa xong?".

Những lời chỉ trích không dừng lại ở đó. Một bình luận khác châm biếm: "Trung tâm bàn là quả cầu thủy tinh buộc bằng dải ruy băng xấu tệ. Không có chút gì gợi cảm giác Giáng sinh." Một số người còn soi kỹ hơn: "Quả cầu trong suốt khiến nó như biến mất trên nền bàn, chẳng tạo được điểm nhấn - điều mà đáng lẽ phải là trung tâm bàn tiệc".

Thế nhưng, vẫn có những người bênh vực Meghan. Họ cho rằng cô đang thể hiện phong cách sống giản dị, hướng đến thiên nhiên và tránh phô trương, điều mà không ít người phụ nữ hiện đại theo đuổi. "Không phải Giáng sinh nào cũng cần lấp lánh. Có người muốn sự an tĩnh, thanh thoát giống như cách Meghan thể hiện", một fan bình luận.

Sự việc nhỏ nhưng phản ánh rõ nét hai luồng quan điểm đối lập: Một bên gắn Giáng sinh với truyền thống là ánh đèn, sắc màu, niềm vui cộng đồng; bên còn lại lại chọn sự tối giản, ấm cúng và riêng tư. Meghan Markle, như thường lệ, vẫn đứng giữa tâm bão của hai thế giới đó.

Từ khi rời Hoàng gia Anh, cô luôn là tâm điểm của những tranh luận từ chuyện ăn mặc, nuôi con, cho đến cách bài trí nhà cửa. Dù làm gì, Meghan cũng dường như khiến công chúng không thể "ngó lơ". Lần này, chỉ một bàn tiệc đơn giản cũng đủ khiến mạng xã hội nổ tung.

Nhiều người đặt câu hỏi: Phải chăng Meghan cố tình chọn ngày công bố tập đặc biệt "With Love, Meghan" trùng thời điểm Đức bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Anh như một cách "cướp sóng" truyền thông của Hoàng gia? Hay đơn giản, đó chỉ là sự trùng hợp, khi cô muốn phát hành nội dung mùa lễ vào đầu tháng 12 như bao thương hiệu khác?

Câu trả lời có lẽ chỉ Meghan mới biết. Nhưng rõ ràng, mỗi hành động của cô dù nhỏ đến mức dọn bàn ăn cũng luôn bị soi kỹ hơn bất kỳ thành viên nào khác trong Hoàng gia.

Có thể với Meghan, Giáng sinh không cần phải rực rỡ. Một bữa ăn gia đình yên bình, ánh nến trầm ấm và gam màu đất nhẹ nhàng cũng đã đủ để gọi là "ấm cúng". Nhưng với phần đông công chúng, người từng thấy cô trong những chiếc váy Dior xa hoa hay lễ cưới Hoàng gia lộng lẫy, hình ảnh đó lại quá khác biệt.

Và như thường lệ, Meghan lại trở thành tâm điểm để mạng xã hội trút cảm xúc khen ít, chê nhiều.

Giáng sinh của Meghan Markle không phải là những cây thông phủ kim tuyến hay hộp quà sắc đỏ. Nó là phiên bản riêng của một người phụ nữ từng sống dưới ánh đèn flash quá lâu, giờ chỉ muốn tìm lại sự tĩnh lặng và tự do trong góc nhỏ của mình. Có thể bàn tiệc của cô "thiếu màu sắc", nhưng ít nhất, nó phản ánh đúng con người Meghan - người phụ nữ chọn sống theo cách mình muốn, dù biết chắc rằng sẽ bị phán xét.