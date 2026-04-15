Chuyến thăm nước Úc cùng Vương tử Harry của Nữ công tước xứ Sussex không chỉ thu hút bởi những sự kiện hoàng gia mà còn gây bão giới mộ điệu. Không để sức nóng của mình bị lãng phí, Meghan Markle chính thức gia nhập nền tảng thời trang AI OneOff với tư cách là nhà đầu tư, đồng thời mở luôn một trang cá nhân để người hâm mộ có thể mua sắm ngay lập tức những bộ cánh cô đang diện.

Meghan Markle "chốt đơn" tủ đồ Hoàng gia qua AI

Theo tạp chí People, trong chuyến đi Úc tuần này, Meghan Markle 44 tuổi đã ưu ái diện hàng loạt thiết kế đến từ các nhà mốt bản địa. Điểm đặc biệt là toàn bộ những trang phục này đều có thể mua được trực tiếp thông qua trang cá nhân mới ra mắt của cô trên OneOff. Đây là nền tảng khám phá thời trang tích hợp trí tuệ nhân tạo mà cô vừa chính thức công bố tham gia với tư cách là người dùng lẫn nhà đầu tư vào ngày 14 tháng 4.

Nền tảng này đơn giản hóa trải nghiệm mua sắm bằng cách đưa ra các gợi ý cá nhân hóa dựa trên sở thích của người dùng. Nó cho phép Meghan tự tay tuyển chọn các bộ trang phục, bóc tách từng món đồ và cung cấp cho người dùng quyền truy cập trực tiếp để mua sắm tủ đồ của cô theo thời gian thực. Tính năng này hiện đã được áp dụng ngay với những bộ cánh cô mặc trong điểm dừng chân đầu tiên của cặp đôi tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne.

Trang cá nhân của cô hiện đã hoạt động, mang đến cho người hâm mộ cái nhìn toàn cảnh về trang phục tại Úc mới nhất của cô, cũng như những bộ đồ yêu thích trước đây tại các sự kiện tầm cỡ và cả những khoảnh khắc đời thường giản dị tại nhà riêng ở Montecito, California.

Tuyệt chiêu phối đồ "High-Low" làm nên thương hiệu

Nhấp vào bức ảnh chụp Meghan tại Melbourne trên ứng dụng OneOff, người hâm mộ sẽ thấy ngay thông tin chi tiết của từng món đồ, bao gồm thương hiệu, mức giá và địa chỉ mua hàng. Chẳng hạn như trong chuyến thăm bệnh viện, Nữ công tước đã diện chiếc váy Priscilla màu đen của Karen Gee RTW trị giá 1.250 USD, kết hợp cùng bông tai Puffy Hearts của Real Fine Studio giá 780 USD và đôi giày cao gót bằng da bóng bẩy của Christian Dior giá 120 USD.

Phong cách này hoàn toàn ăn khớp với những gì Meghan từng giải thích về "gu" của mình với khách mời Mindy Kaling trong một tập của series With Love, Meghan trên Netflix. Nữ công tước khẳng định cô thích sự cân bằng "high-low" (cao cấp bình dân kết hợp) trong trang phục của mình để hài hòa giữa sự xa xỉ và mức giá phải chăng. Cô từng lấy ví dụ về việc mình có thể mặc quần Zara bình dân, diện áo sơ mi trang nhã của thương hiệu xa xỉ Ý Loro Piana và khoác một chiếc áo len từ nhà thiết kế California Jenni Kayne trong cùng một ngày.

Sức mạnh của một chiếc khuyên tai

Việc Meghan gia nhập OneOff đã đưa cô vào danh sách những ngôi sao dẫn đầu xu hướng thời trang trên nền tảng này, sánh vai cùng Kate Hudson, Emma Roberts, Shay Mitchell, Suki Waterhouse hay Hermès. Trong một thông cáo báo chí, thương hiệu giải thích rằng Nữ công tước quyết định tham gia vì sức ảnh hưởng toàn cầu của nền tảng, giúp người hâm mộ tiếp cận thông tin về phong cách thời trang từ đời thường đến sự kiện công chúng, đồng thời đảm bảo các nhà thiết kế xứng đáng nhận được sự chú ý đích đáng.

Đại diện nền tảng cho biết Meghan thực sự quan tâm đến thời trang và muốn đầu tư không chỉ để mở rộng danh mục kinh doanh mà còn để nâng tầm những nhà thiết kế mà cô yêu mến. Trước đó vào năm 2024, cô từng chia sẻ thẳng thắn với New York Times về việc cô nhận thức rõ sự chú ý dành cho mình có thể tác động lớn đến một thương hiệu.

Cô khẳng định khi biết thế giới đang đổ dồn ánh mắt vào từng chi tiết mình mặc, cô sẽ ủng hộ những nhà thiết kế thân thiết và các thương hiệu nhỏ đang lên chưa nhận được sự chú ý xứng đáng. Meghan chốt lại rằng đó là một trong những sức mạnh lớn nhất mà cô có thể làm, và đôi khi nó chỉ đơn giản là việc đeo một chiếc khuyên tai.