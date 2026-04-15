Chuyến đi Úc của vợ chồng Harry-Meghan: Người xót tiền thuế ngán ngẩm chê bai, kẻ ấm lòng khen ngợi!

Bắt đầu chuyến công du 4 ngày tới xứ sở chuột túi, nhà Sussex mang theo thông điệp ý nghĩa về sức khỏe tinh thần, hỗ trợ cựu chiến binh và trẻ em. Thế nhưng, trái với kỳ vọng về một vòng tay dang rộng, Harry và Meghan lại phải đối mặt với những phản ứng trái chiều từ chính người dân nước sở tại ngay từ khoảnh khắc bước xuống máy bay. Chuyện gì thực sự đang xảy ra trong chuyến đi đầy "bão táp" này?

Hứng "gạch đá" ngay từ sân bay vì lý do muôn thuở

Theo thông tin được tờ Express cập nhật liên tục, chuyến đi 4 ngày của Harry và Meghan tới Úc đã chính thức bắt đầu với những sóng gió không lường trước. Thay vì những tiếng reo hò chào đón như các chuyến công du hoàng gia trước đây, cặp đôi lại vấp phải thái độ lạnh nhạt, thậm chí là gay gắt từ một bộ phận công chúng.

Ngay khi có mặt tại sân bay Melbourne để chuẩn bị cho chuỗi sự kiện ghé thăm Canberra và Sydney, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã phải nghe những lời phàn nàn không mấy dễ chịu.

Một hành khách có mặt tại sân bay thẳng thừng tuyên bố "ghét" Meghan. Bầu không khí căng thẳng này không phải là cá biệt. Trả lời phỏng vấn với đài BBC tại Sydney, một người dân Úc khác không ngần ngại bày tỏ quan điểm: "Họ dường như chỉ quan tâm đến việc đánh bóng tên tuổi cá nhân. Nói một cách dễ hiểu thì trong số các thành viên hoàng gia, họ có lẽ là những người tôi ít có thiện cảm nhất" .

Những lời nhận xét này phản ánh chân thực góc nhìn của một bộ phận người dân phương Tây, những người vốn quen thuộc với sự cống hiến thầm lặng của hoàng gia truyền thống và tỏ ra dị ứng với phong cách PR cá nhân của nhà Sussex kể từ khi họ rời Anh quốc.

Nguồn cơn từ "ví tiền" của người nộp thuế

Sự phẫn nộ của dư luận không hoàn toàn vô cớ mà bắt nguồn từ những lo ngại thực tế về tài chính. Làn sóng phản đối bùng lên mạnh mẽ khi hàng ngàn người dân Úc tỏ ra bất bình trước việc tiền thuế của họ bị rút ra để chi trả cho công tác đảm bảo an ninh bảo vệ Harry và Meghan. Dù mang danh nghĩa đến để ủng hộ các hoạt động từ thiện, việc hai người không còn là thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh khiến công chúng cảm thấy họ không có nghĩa vụ phải gánh vác chi phí an ninh đắt đỏ này.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 46.000 người ký vào một bản kiến nghị trực tuyến, yêu cầu chính phủ không sử dụng bất kỳ đồng tiền thuế nào của dân cho chuyến thăm của nhà Sussex. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên, tạo thành một áp lực truyền thông không nhỏ đè nặng lên các hoạt động tiếp theo của cặp đôi.

Điểm sáng hiếm hoi: Vòng tay ấm áp tại viện nhi

Dẫu phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận và các trang mạng xã hội, bức tranh toàn cảnh về chuyến đi của Harry và Meghan không hoàn toàn mang màu xám. Bỏ lại sau lưng những bình luận tiêu cực tại sân bay, điểm dừng chân đầu tiên của họ - Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia (Royal Children's Hospital) ở Melbourne lại chứng kiến một bầu không khí hoàn toàn đối lập.

Tại đây, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã nhận được sự chào đón vô cùng nồng nhiệt và chân thành. Sự xuất hiện của cặp đôi thực sự đã mang lại niềm vui cho các bệnh nhi và gia đình. Nhiều phụ huynh và bệnh nhân chia sẻ rằng chuyến thăm của Harry và Meghan đã thắp lên những "nụ cười" rạng rỡ, xua tan đi phần nào sự mệt mỏi của quá trình điều trị. Sự tương tác gần gũi, tự nhiên của cả hai với những đứa trẻ cho thấy điểm mạnh của họ trong các hoạt động cộng đồng liên quan đến sức khỏe tinh thần và hỗ trợ trẻ nhỏ.

Lịch trình dày đặc nhưng "cấm cửa" giao lưu

Một điểm khác biệt lớn trong chuyến công du Úc lần này là sự thiếu vắng hoàn toàn các màn giao lưu đám đông vốn là "đặc sản" trong các chuyến đi của Hoàng gia Anh. Dù lịch trình của cựu thành viên hoàng gia cấp cao được lấp đầy bởi các sự kiện từ thiện và thể thao, ban tổ chức đã xác nhận Harry và Meghan sẽ không có cơ hội dừng lại để vẫy chào hay trò chuyện với người hâm mộ trên phố.

Nguyên nhân chính được đưa ra là do "những vấn đề về an ninh và chi phí liên quan đến việc giữ gìn trật tự công cộng". Quyết định này phần nào phản ánh sự thận trọng của giới chức địa phương trước tình hình dư luận trái chiều, đồng thời cũng là biện pháp nhằm kiểm soát gắt gao nguồn ngân sách vốn đang bị công chúng soi xét kỹ lưỡng.