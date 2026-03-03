Nhắc đến Hoàng gia Anh, người ta thường mường tượng ngay đến những bữa tiệc lộng lẫy, những món ăn được chế biến cầu kỳ bởi các siêu đầu bếp hàng đầu thế giới và bày biện trên những chiếc đĩa khảm vàng bạc lấp lánh. Thế nhưng, đằng sau cánh cửa cung điện nguy nga ấy, Nữ hoàng Elizabeth II lại có một lối sống và sở thích ẩm thực vô cùng gần gũi.

Theo chia sẻ từ ông Grant Harrold, một cựu quản gia từng làm việc tại Hoàng gia từ năm 2004 đến 2011, Nữ hoàng là người rất yêu thích các món tráng miệng ngọt ngào. Trong suốt những năm tháng phục vụ Vua Charles (khi đó còn là Thái tử) cũng như chăm sóc Thân vương William và Vương phi Catherine, ông Harrold đã chứng kiến vô số thói quen sinh hoạt đời thường của các thành viên. Ông tiết lộ rằng, trái ngược với những hình dung về sự xa hoa tột bậc, Nữ hoàng lúc sinh thời lại luôn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé và mộc mạc nhất của cuộc sống hàng ngày. Một trong số đó chính là tình yêu mãnh liệt dành cho đồ ngọt, đặc biệt là những món có chứa hương vị của chocolate.

Bánh quy chocolate - Món "bảo bối" không thể thiếu trong tiệc trà chiều

Trà chiều vốn là một nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu của người Anh, và với Nữ hoàng cũng không phải ngoại lệ. Điểm nhấn của những buổi thưởng trà này không nằm ở những loại bánh trái kỳ công tráng lệ, mà lại là một món tráng miệng vô cùng quen thuộc.

Cựu quản gia Grant Harrold nhớ lại, bất cứ khi nào cà phê hay trà được dọn lên, những đĩa bánh quy luôn được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ nhu cầu của khách. Tuy nhiên, nếu là tiệc trà chiều chuẩn mực, món "chân ái" thực sự khiến Nữ hoàng mê mẩn và luôn muốn nhâm nhi cùng với tách trà nóng hổi của mình lại là bánh quy chocolate ( chocolate biscuit cake ). Đây không hẳn là một chiếc bánh quy nướng khô khan thông thường, mà là sự hòa quyện ngọt ngào, đậm đà giữa vị đắng nhẹ của chocolate đun chảy và cái giòn rụm của những miếng bánh quy bẻ vụn ép lại. Sự kết hợp tưởng chừng như quá đỗi giản dị này lại tạo nên một kết cấu ẩm thực gây nghiện, khiến vị quân vương đáng kính không thể chối từ.

Nguyên tắc ngầm đáng yêu: Nữ hoàng đi đâu, chiếc bánh yêu thích phải đi theo đó!

Tình yêu của Nữ hoàng dành cho món bánh quy chocolate lớn đến mức nó tạo ra một "nguyên tắc" vô cùng thú vị và đáng yêu trong nội bộ Hoàng gia. Darren McGrady, cựu đầu bếp từng nhiều năm phục vụ Nữ hoàng, đã bật mí một chi tiết khiến nhiều người phải mỉm cười thích thú.

Ông chia sẻ rằng Nữ hoàng sẽ không bao giờ lãng phí hay bỏ dở món tráng miệng yêu thích của mình. Nếu một chiếc bánh quy chocolate được dọn ra mà Nữ hoàng chưa kịp thưởng thức hết, thì dù bà có phải rời khỏi Cung điện để di chuyển đến một nơi khác, vị đầu bếp Hoàng gia sẽ phải chịu trách nhiệm đóng gói cẩn thận và mang phần bánh cắn dở đó đi theo hành trình của bà. Câu chuyện nhỏ này không chỉ cho thấy sự trân trọng đồ ăn của Nữ hoàng mà còn khắc họa một hình ảnh vô cùng dung dị, đời thường - một người phụ nữ cũng có niềm đam mê mãnh liệt với món "khoái khẩu" giống như bất kỳ ai trong chúng ta.

Sự khác biệt thú vị trong khẩu vị của Vua Charles

Tuy có chung dòng máu, nhưng sở thích ẩm thực giữa các thành viên trong gia đình Hoàng gia lại mang những nét cá tính riêng biệt. Trong khi Nữ hoàng say mê vị ngọt ngào béo ngậy của chiếc bánh chocolate , thì con trai bà - Vua Charles lại có một sự lựa chọn hoàn toàn trái ngược.

Ông Harrold tiết lộ rằng Vua Charles chuộng những món thanh đạm và ít mang cảm giác "tội lỗi" vì đồ ngọt hơn. Món bánh yêu thích của nhà vua là bánh quy Bath Oliver - một loại bánh quy giòn, nhạt, không ngọt và thường được dùng để ăn kèm với phô mai hoặc bơ. Vị cựu quản gia còn vui vẻ kể lại kỷ niệm đầy chân thật rằng, ông từng tặng hẳn một gói bánh Bath Oliver cho Vua Charles nhân dịp sinh nhật của ngài.

Câu chuyện về món bánh quy chocolate của cố Nữ hoàng Elizabeth II chứng minh rằng, đôi khi hạnh phúc và sự thỏa mãn không nằm ở những thứ quá đắt đỏ hay xa vời. Một chiếc bánh giản dị, dễ dàng tự làm tại nhà mà chẳng cần đến lò nướng, kết hợp cùng một tách trà thơm cũng đủ sức chinh phục vị giác của một bậc đế vương.