Câu chuyện về Vua Charles và người em trai ruột đang vướng vòng lao lý - Andrew Mountbatten-Windsor trong những ngày cùng lưu trú tại điền trang Sandringham tĩnh lặng đang trở thành tâm điểm bàn tán không chỉ bởi tính chất nghiêm trọng của sự việc, mà còn bởi cái cách những người máu mủ ruột rà đối mặt với nhau giữa tâm bão.

Cuối tuần qua, Vua Charles ở tuổi 77 đã trở về vùng quê Norfolk thanh bình để nghỉ ngơi và người ta bắt gặp vị quốc vương thong thả đi bộ đến nhà thờ St Mary Magdalene dự lễ sáng Chủ nhật với chiếc áo khoác màu camel ấm áp, tay cầm ô rảo bước và niềm nở bắt tay các giáo sĩ địa phương.

Khung cảnh ấy lẽ ra sẽ vô cùng bình yên nếu như không có một sự thật xót xa rằng, chỉ cách nơi nhà vua đang đứng chưa đầy hai dặm đường, người em trai Andrew của ngài đang phải thu mình lẩn khuất trong căn nhà trọ tạm thời Wood Farm giữa vô vàn bủa vây của dư luận.

Chạm mặt hụt hay sự né tránh có chủ đích giữa điền trang rộng lớn?

Theo những nguồn tin thân cận chia sẻ trên tờ The Sun, vào hôm thứ Bảy, nhà vua đã tự mình lái xe dạo quanh điền trang và có những thời điểm, chiếc xe của ngài chỉ cách nơi ở hiện tại của cựu Công tước xứ York vỏn vẹn hai dặm, tương đương khoảng năm phút nhấn ga, thế nhưng một nhân chứng sống tại đó khẳng định cả hai đã không hề giáp mặt và dường như cũng chẳng có bất cứ kế hoạch nào cho một cuộc hội ngộ giữa hai anh em.

Chẳng ai biết chính xác lần cuối cùng Vua Charles và người em trai nhỏ tuổi hơn nhìn vào mắt nhau trò chuyện là từ khi nào, nhưng sự xa cách ngột ngạt bao trùm cả Sandringham cuối tuần qua giống như một lời khẳng định ngầm về thái độ cứng rắn của người đứng đầu gia tộc trước những sai lầm không thể dung thứ.

Hiện tại, Andrew đang phải sống khép kín tại ngôi nhà Wood Farm hẻo lánh kể từ sau khi bị bắt giữ vào tháng trước vì những cáo buộc liên quan đến hành vi sai trái trong thời gian thi hành công vụ. Đây vốn chỉ là nơi tá túc tạm bợ trong lúc chờ đợi chuyển đến khu Marsh Farm, một bước lùi thảm hại sau khi ông chính thức bị trục xuất khỏi dinh thự Royal Lodge hoành tráng hồi đầu năm nay và bị chính tay Vua Charles tước bỏ toàn bộ mọi tước hiệu danh dự ngay sau khi những tài liệu chấn động liên quan đến tỷ phú ấu dâm Epstein bị phanh phui.

Cú trượt dài của một người từng đứng trên đỉnh cao danh vọng nay hóa thành sự tủi hổ che giấu sau những cánh cửa đóng kín, nơi mà cố Vương tế Philip từng dành những năm tháng cuối đời trong bình yên, thật khiến người ta không khỏi chạnh lòng xót xa cho sự vô thường của một kiếp người.

Kỷ luật sắt đá và ranh giới nghiệt ngã giữa tình thân với công lý

Bi kịch của gia đình này không chỉ dừng lại ở sự lạnh nhạt về mặt khoảng cách địa lý mà còn hiện hữu qua những quy định gắt gao chưa từng có tiền lệ giáng xuống đầu một cựu thành viên vương thất.

Kể từ khi lầm lũi rời khỏi đồn cảnh sát Aylsham ở Norfolk, trốn biệt tăm vào băng ghế sau của chiếc xe hơi để trở về Wood Farm, chưa một ai nhìn thấy bóng dáng của Andrew xuất hiện công khai thêm bất cứ lần nào nữa. Thậm chí, nhiều bộc bạch rò rỉ còn cho biết ông đã nhận được lệnh cấm không được phép cưỡi ngựa dạo quanh điền trang - một thú vui tao nhã quen thuộc thời còn sống trong nhung lụa bởi hình ảnh ung dung đó giờ đây bị đánh giá là vô cùng phản cảm giữa bối cảnh cảnh sát vùng Thames Valley vừa mất nhiều ngày ròng rã lục soát nơi ở cũ của ông.

Theo tờ i newspaper, hàng loạt những quy tắc ngặt nghèo khác cũng được thiết lập như gông cùm bủa vây cuộc sống hiện tại của người đàn ông này, từ việc không được phép rời khỏi ranh giới điền trang Sandringham nếu chưa có sự chấp thuận và người đi kèm giám sát, cho đến việc bất cứ ai muốn đến thăm hỏi cũng đều phải qua khâu xét duyệt gắt gao từ trước.

Xót xa hơn cả có lẽ là thái độ kiên quyết đến đau lòng của Vua Charles khi chỉ vài giờ sau thời điểm em trai bị bắt, ngài đã phải gạt đi tình riêng để phát đi một thông báo chính thức bày tỏ sự "quan ngại sâu sắc" nhưng không quên đanh thép nhấn mạnh rằng "pháp luật phải được thực thi" thông qua một quy trình điều tra công bằng và minh bạch nhất. Lời tuyên bố ấy như một nhát cắt sắc lẹm, minh chứng rõ nét cho thấy dù có chung một dòng máu, dù tuổi tác đã xế chiều, nhưng trước cán cân công lý, tình thân cũng đành ngậm ngùi lùi lại phía sau để nhường chỗ cho lẽ phải.