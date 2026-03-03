Chúng ta lướt mạng xã hội mỗi ngày và dễ dàng bắt gặp những bài đăng chói lọi: Tuổi 25 khởi nghiệp thành công, tuổi 27 mua nhà chung cư, tuổi 30 rinh xế hộp xịn. Những "Milestones" (cột mốc) khổng lồ ấy đôi khi biến thành tảng đá tảng đè nặng lên ngực áo của những người đang chật vật sống sót qua từng ngày deadline.

Nhưng bạn biết không, giữa lúc trào lưu khoe thành tích bủa vây, một xu hướng mới mang tên "Minorstones" đang âm thầm len lỏi, vỗ về những tâm hồn đang kiệt sức. Chẳng cần đao to búa lớn, không cần màng đến những tiêu chuẩn xã hội xa xôi, hôm nay bạn dọn dẹp xong góc phòng, tự nấu được một bát mì ngon, hay đơn giản là chìm vào giấc ngủ thật trọn vẹn trong 8 tiếng đồng hồ... đó chính là những "thành tựu nhỏ xíu" cứu rỗi chúng ta khỏi vòng xoáy áp lực.

Tạm biệt những áp lực khổng lồ, chào mừng những niềm vui bằng hạt đậu

Trong tiếng Anh, "Milestones" dùng để chỉ những cột mốc lớn lao trong đời như tốt nghiệp, kết hôn, thăng chức hay mua nhà. Vậy còn "Minorstones"? Đó là một từ lóng đáng yêu được ghép lại để chỉ những viên đá nhỏ bé hơn, những chiến thắng vụn vặt thường ngày mà chúng ta vì quá bận rộn nhìn lên cao mà vô tình dẫm qua và bỏ lỡ. Trào lưu khoe Minorstones không bắt nguồn từ một KOL đình đám nào cả, nó nảy mầm từ chính sự mệt mỏi của những người bình thường đang ngày ngày chen chúc giữa dòng xe cộ kẹt cứng, đối diện với màn hình máy tính hơn 8 tiếng mỗi ngày và trở về nhà khi thành phố đã lên đèn.

Đã bao lâu rồi bạn không tự khen ngợi chính mình? Chúng ta thường tàn nhẫn với bản thân khi không đạt được KPI, khi trễ một deadline, hay khi thấy bạn bè đồng trang lứa khoe sổ đỏ đỏ chót. Chúng ta tự dán nhãn bản thân là "kẻ thất bại" chỉ vì chưa có một tài khoản tiết kiệm chín chữ số. Nhưng thực tế thì, việc thức dậy vào một buổi sáng mùa đông lạnh buốt để đi làm đúng giờ đã là một sự nỗ lực phi thường. Việc kìm nén được một tiếng thở dài khi đối diện với khách hàng khó tính đã là một sự trưởng thành. Trào lưu Minorstones ra đời chính là để nhắc nhở chúng ta rằng: Cuộc sống không chỉ được đo lường bằng những tờ giấy chứng nhận hay tài sản vật chất, mà nó còn được đong đếm bằng những khoảnh khắc bạn tự chăm sóc tốt cho chính mình.

Hôm nay, bạn đã "thành tựu" thế nào rồi?

Có một cô gái từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng thành tựu lớn nhất tuần này của cô ấy không phải là chốt được hợp đồng lớn, mà là việc cô đã gội đầu, sấy khô tóc cẩn thận và đi ngủ lúc 10 giờ rưỡi tối. Phía dưới phần bình luận, hàng ngàn người đã vào thả tim và chia sẻ những Minorstones của riêng họ: "Hôm nay tôi đã không gọi đồ ăn nhanh mà tự luộc một đĩa rau", "Hôm nay tôi đã trả lời được cái email mà tôi sợ hãi trốn tránh suốt 3 ngày qua", hay "Hôm nay tôi đã khóc một trận thật to rồi tự nín, không làm phiền ai cả". Đọc những dòng chữ ấy, tự nhiên thấy sống mũi cay cay vì sự đồng cảm chân thật đến kỳ lạ.

Rõ ràng, đằng sau những cột mốc nhỏ bé, có phần ngớ ngẩn ấy lại là cả một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội. Trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ hay hội chứng kiệt sức (burnout) đang bào mòn người trẻ. Khi bên trong bạn là một cơn bão lớn, thì việc nhấc tay lên gấp một chiếc chăn vuông vức mỗi sáng sớm đòi hỏi sức mạnh ngang ngửa với việc dời non lấp biển.

Thay vì đợi đến khi mua được nhà mới cho phép mình được hạnh phúc, tại sao chúng ta không ăn mừng vì chiều nay đi làm về không bị mắc mưa? Nhìn nhận và trân trọng những Minorstones không phải là sự tự huyễn hoặc hay cổ xúy cho lối sống lười biếng, "nằm thẳng". Ngược lại, nó là một liều thuốc kháng sinh dịu nhẹ giúp chúng ta có thêm kháng thể để đối mặt với sự khắc nghiệt của thế giới người lớn.

Chắt chiu từng niềm vui nhỏ để làm nên một đời bình yên

Hãy tưởng tượng cuộc đời chúng ta là một trò chơi xếp hình dài vô tận. Những cột mốc lớn như mua nhà, sắm xe là những mảnh ghép rực rỡ nhưng rất hiếm hoi và khó tìm. Trong khi đó, những Minorstones lại là vô vàn những mảnh ghép nhỏ mang màu sắc dịu êm, nằm rải rác xung quanh bạn mỗi ngày. Nếu bạn cứ nhất quyết đi tìm những mảnh ghép lớn mà bỏ qua những mảnh ghép nhỏ, bức tranh cuộc đời bạn sẽ mãi mãi mang những mảng trống hoác, cô đơn và nhạt nhẽo.

Giữa guồng quay hối hả, mỗi chúng ta đôi khi chỉ cần sống chậm lại một chút, kiên nhẫn và dịu dàng với bản thân như một chiếc lá nhỏ đợi mùa xuân, chắt chiu từng giọt nắng ấm để xanh tươi. Bạn không cần phải luôn xuất sắc, không cần phải luôn rực rỡ. Hôm nay, nếu bạn đã uống đủ 2 lít nước, đã ăn đủ ba bữa, đã skincare tử tế và leo lên giường với một cái chăn thơm mùi nước xả vải, thì xin hãy tự vỗ vai mình và nói: "Cậu đã làm rất tốt rồi!". Sống sót qua một ngày mệt nhọc và vẫn giữ được sự thiện lương, đó chẳng phải là một thành tựu vĩ đại nhất hay sao?