"Công chúa Jasmine" đời thực: Ái nữ duy nhất của tỷ phú Ấn Độ gây choáng với thú chơi trang sức lấn át cả mẹ ruột lẫn em dâu

Năm 2024, truyền thông toàn cầu không ngừng đưa tin về chuỗi tiệc trước đám cưới (pre-wedding) xa hoa bực nhất thế giới của con trai út gia tộc tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani. Trong những bức ảnh được chia sẻ rộng rãi, phu nhân tỷ phú Nita Ambani và cô con dâu tương lai Radhika Merchant nhận được vô số lời khen ngợi không chỉ bởi nhan sắc rạng rỡ mà còn bởi gu thẩm mỹ sang trọng, toát lên khí chất vương giả. Tuy nhiên, đối với những người am hiểu về giới siêu giàu Ấn Độ, tâm điểm của sự chú ý về độ chịu chơi và khối lượng trang sức khổng lồ lại thuộc về một nhân vật khác. Đó chính là Isha Ambani, cô con gái duy nhất của ngài tỷ phú, người được mệnh danh là "Công chúa Jasmine" đời thực với bộ sưu tập kim cương và ngọc lục bảo khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp.

Cuộc phô diễn quyền lực qua những viên ngọc lục bảo khổng lồ

Trong văn hóa giới thượng lưu Ấn Độ, trang sức không đơn thuần là phụ kiện làm đẹp mà còn là tuyên ngôn đanh thép về địa vị, quyền lực và sự thịnh vượng của một gia tộc. Tại các sự kiện của gia đình Ambani, người ta dễ dàng bắt gặp phu nhân Nita Ambani đeo trên người những chuỗi ngọc lục bảo có kích thước to bằng quả trứng chim hay những viên kim cương thô hiếm có.

Bà Nita nổi tiếng với phong cách quý phái, thường xuyên diện những bộ trang phục truyền thống đính kết thủ công tỉ mỉ, kết hợp cùng các bộ trang sức ngọc lục bảo nguyên khối trị giá hàng triệu USD. Trong khi đó, con dâu Radhika Merchant lại mang đến một làn gió mới với vẻ đẹp đài các, hiện đại hơn. Trang sức của Radhika tinh tế, thanh thanh thoát nhưng vẫn đủ sức nặng để khẳng định vị thế của một nàng dâu hào môn.

Sự xuất hiện của ba người phụ nữ quyền lực trong gia đình Ambani luôn tạo ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên các tạp chí thời trang. Thế nhưng, dù mẹ ruột và em dâu có rực rỡ đến đâu, sự chú ý của giới mộ điệu vẫn luôn hướng về Isha Ambani khi cô xuất hiện.

Đặc quyền tối thượng của ái nữ duy nhất và thú chơi trang sức vô tiền khoáng hậu

Mukesh Ambani nổi tiếng là một người đàn ông yêu thương gia đình, đặc biệt là vô cùng chiều chuộng người vợ Nita. Thế nhưng, tình yêu và sự bao bọc ông dành cho cô con gái duy nhất Isha Ambani mới thực sự là không có giới hạn. Giới thượng lưu Ấn Độ đều biết rằng vị thiên kim tiểu thư này có một niềm đam mê mãnh liệt, thậm chí là cuồng nhiệt đối với trang sức cao cấp.

Bộ sưu tập cá nhân của Isha không chỉ dừng lại ở những món đồ đắt tiền mà là sự quy tụ của những viên kim cương quý hiếm nhất, những khối ngọc lục bảo trong vắt và vô số các thiết kế trang sức Haute Couture (may đo cao cấp) độc bản trên thế giới. Nếu như với nhiều người, việc đeo một sợi dây chuyền kim cương lớn chỉ dành cho những dịp đại hỷ, thì với Isha, khái niệm "trang phục thường ngày" của cô cũng đi kèm với sự lấp lánh xa xỉ. Những bức ảnh chụp lén hay khoảnh khắc đời thường thường xuyên bắt gặp Isha diện những bộ trang phục đơn giản, nhưng điểm nhấn luôn là đôi hoa tai kim cương khổng lồ lấp lánh.

So với khối lượng trang sức mà Isha khoác lên người, phong cách của bà Nita hay cô em dâu Radhika đôi khi còn bị đánh giá là có phần khiêm nhường hơn. Nhiều chuyên gia thời trang nhận định, sự cuồng nhiệt với trang sức của Isha thậm chí còn vượt xa mẹ mình, dù thực tế ai cũng ngầm hiểu rằng toàn bộ kho tàng trang sức đồ sộ của bà Nita trong tương lai cũng sẽ thuộc quyền thừa kế của cô con gái rượu này.

Việc phô trương sự giàu có thường dễ mang lại những ý kiến trái chiều, nhưng đối với gia đình Ambani, công chúng lại có cái nhìn thiện cảm hơn bởi sự gắn kết và nền tảng gia đình vững chắc mà họ thể hiện. Nhìn vào những khung hình chụp chung của Isha, bà Nita, nàng dâu Radhika cùng các thành viên nam trong gia đình, người ta không chỉ thấy sự lấp lánh của tiền bạc mà còn cảm nhận được sự hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau.

Trong một thế giới của giới siêu giàu, nơi những cuộc tranh chấp tài sản hay những mâu thuẫn nội tộc thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, hình ảnh một gia đình tỷ phú cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, ủng hộ nhau trong các sự kiện trọng đại là điều vô cùng hiếm hoi và đáng giá. Những món trang sức đắt đỏ trên người Isha Ambani hay Radhika Merchant cuối cùng cũng chỉ là vật ngoài thân, nhưng cách gia tộc này sử dụng chúng để tôn vinh lẫn nhau, giữ gìn nét văn hóa truyền thống của Ấn Độ và thể hiện sự thịnh vượng của gia đình mới là thứ tạo nên đẳng cấp thực sự của họ.