Meghan Markle có thể thường xuyên đồng hành cùng chồng trên những chuyến bay riêng đắt đỏ, nhưng đôi lúc, cô vẫn chọn cách di chuyển “bình dân” trên máy bay thương mại như bao hành khách khác.

Một tiếp viên hàng không Mỹ, tài khoản @ninavidavlogs trên TikTok, đã chia sẻ câu chuyện khó quên khi phục vụ Meghan trên một chuyến bay gần đây. Dù không tiết lộ cụ thể thời gian và điểm đến, nữ tiếp viên khẳng định Công nương xứ Sussex “vô cùng ngọt ngào”.

Theo lời kể, các thành viên phi hành đoàn đã cùng nhau viết một tờ ghi chú nhỏ gửi Meghan: “Thật vinh hạnh khi được phục vụ cô. Chúng tôi yêu cô lắm". Bất ngờ, Meghan đã đáp lại bằng một mẩu giấy viết tay: “Gửi các cô gái AA, cảm ơn tình cảm, sự hiếu khách và tờ ghi chú viết tay. Các bạn thật sự hiểu tôi".





Tiếp viên Nina vừa cười vừa nói: “Chữ viết tay của cô ấy đúng chuẩn… giàu có, sang chảnh".

Không chỉ vậy, Meghan còn dành lời khen cho bộ móng tay của Nina - chi tiết khiến nữ tiếp viên thích thú hơn cả: “Cô ấy bảo thích móng của tôi, trong khi cơ trưởng chuyến trước còn chê là ‘quá nổi’. Tôi chỉ muốn nhắn lại: Thưa ông, ý kiến của ông không quan trọng. Vương phi ở đây (ám chỉ Meghan) đã khen rồi".

Trong đoạn video TikTok, Nina còn hé lộ tờ giấy ghi chú Meghan để lại, như một minh chứng cho cuộc gặp gỡ đặc biệt này.

Dù chưa rõ thời điểm chính xác, nhiều người tin rằng đây là chuyến bay cách đây không lâu, trước sinh nhật lần thứ 44 của Meghan. Khi đi cùng Vương tử Harry và hai con – Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi) – Công nương thường chọn chuyên cơ vì yếu tố riêng tư. Tuy nhiên, câu chuyện lần này đã khiến công chúng bất ngờ và thêm phần yêu mến bởi sự gần gũi, thân thiện của Meghan.

Theo Express