3 con giáp may mắn nhất ngày 6/8

Ngày 6/8, tức thứ Năm tuần này, rơi đúng vào ngày Nhâm Tý, mang nạp âm Tang Đố Mộc, tức gỗ cây dâu, loại gỗ gắn liền với sự bền bỉ và khả năng nuôi dưỡng lâu dài trong dân gian. Chi Tý của ngày này bắt tay với Thân và Thìn tạo thành thế tam hợp, ba con giáp hợp sức cùng nhau đủ mạnh để kết thành một cục Thủy. Theo Bát Tự, Thiên Can của trụ Ngày là Nhâm, được xem như Nhật Chủ, đại diện cho bản chất và sức mạnh riêng của ngày 6/8. Điều đặc biệt của ngày này là Nhật Chủ Nhâm cũng thuộc hành Thủy, trùng khớp với chính chi Tý của ngày, tạo nên một ngày mà nội lực và bản sắc riêng được nhấn mạnh hơn hẳn ngày thường.

Khi soi chiếu Nhật Chủ với từng con giáp trong thế tam hợp, sẽ sinh ra những mối quan hệ khác nhau mà giới nghiên cứu gọi là Thập Thần, tạm hiểu đơn giản là mười vai trò tượng trưng cho quý nhân, bản lĩnh, thử thách hay tiền bạc của mỗi người. Ngày 6/8, ba con giáp Thân, Tý và Thìn đứng đúng vào thế tam hợp nói trên nên được Nhật Chủ của ngày ưu ái rõ rệt, chỉ có điều mỗi tuổi nhận một luồng trợ lực khác nhau. Vận may như cơn gió, biết đón thì mát, không biết giữ thì tan, ba con giáp dưới đây mỗi người một kiểu lộc, đáng để lắng nghe.

Tuổi Thân

Thân thuộc hành Kim, mà Kim sinh Thủy của Nhật Chủ nên tạo thành Thiên Ấn, ngôi sao đại diện cho quý nhân, sự nâng đỡ và những nguồn lực đến đúng lúc cần nhất. Ngày 6/8, tuổi Thân dễ nhận được sự giúp đỡ từ một người có kinh nghiệm hơn mình, có thể là một người thầy cũ bất ngờ cho lời khuyên đúng lúc bối rối, một cấp trên đứng ra bảo vệ quan điểm của mình trong cuộc họp, hoặc một tài liệu, một mối quan hệ được ai đó chia sẻ đúng lúc đang cần.

Thiên Ấn vốn không ồn ào, thường đến âm thầm dưới một cái gật đầu đồng ý hay một lời giới thiệu ngắn gọn, nên tuổi Thân cần đủ tinh ý để nhận ra và trân trọng. Lời khuyên dành cho tuổi Thân là: Đừng ngại hỏi ý kiến người đi trước khi còn phân vân, và nhớ giữ liên lạc với những người từng chỉ đường cho mình, vì Thiên Ấn của ngày này chỉ mở cửa cho ai biết lắng nghe.

Tuổi Tý

Tý chính là chi của ngày, lại cùng hành Thủy với Nhật Chủ Nhâm, nên tạo thành thế Tỷ Kiên, ngôi sao đại diện cho nội lực, sự tự chủ và các mối quan hệ ngang hàng như bạn bè, đồng nghiệp. Đây được xem là ngày mà tuổi Tý được là chính mình nhiều nhất, ít bị chi phối bởi hoàn cảnh bên ngoài hơn thường lệ. Ngày 6/8, tuổi Tý dễ đưa ra một quyết định dựa hoàn toàn vào bản lĩnh cá nhân thay vì chờ ai đó thúc đẩy, có thể là tự tin bảo vệ ý kiến của mình trước đám đông, chủ động rủ bạn bè cùng làm một việc chung, hoặc nhận ra mình đủ sức xử lý một việc mà trước đây từng nghĩ là quá sức.

Tỷ Kiên cũng nhắc đến chuyện chia sẻ, nên đôi khi ngày này tuổi Tý sẽ được nhờ giúp đỡ hoặc san sẻ tài chính cùng người thân thiết. Lời khuyên dành cho tuổi Tý là: Cứ tin vào bản lĩnh của chính mình trong ngày này, nhưng nếu có san sẻ tiền bạc hay công sức với bạn bè, hãy rõ ràng ngay từ đầu để tình cảm không bị ảnh hưởng về sau.

Tuổi Thìn

Thìn thuộc hành Thổ, mà Thổ khắc ngược lại Thủy của Nhật Chủ nên tạo thành thế Thất Sát, một trong những Thập Thần mạnh nhất, tượng trưng cho áp lực và thử thách nhưng đồng thời cũng là bệ phóng để bứt lên nếu đủ bản lĩnh đối mặt. Ngày 6/8, tuổi Thìn dễ được giao một việc nặng ký hơn ngày thường, có thể là một deadline gấp cần hoàn thành trong thời gian ngắn, một cuộc đàm phán quan trọng cần đại diện đứng ra, hoặc một trách nhiệm mới đến bất ngờ mà không ai khác dám nhận.

Cảm giác ban đầu có thể hơi ngợp, nhưng đây chính là dịp để người khác nhìn thấy năng lực thật sự của tuổi Thìn. Lời khuyên dành cho tuổi Thìn là: Đừng vội từ chối khi việc khó tìm đến, hãy dành một khoảng lặng để cân nhắc kỹ phần được và mất, rồi hẵng quyết định, vì Thất Sát cho cơ hội lớn nhưng cũng đòi hỏi một cái đầu tỉnh táo tương xứng.

Nhìn chung, ngày 6/8 là một ngày mà Nhật Chủ Nhâm vừa là chính mình vừa mở rộng ra với từng con giáp theo một cách riêng, người được người khác nâng đỡ, người được chính mình nâng đỡ, người được thử thách để trưởng thành. Nhưng dù là Ấn tinh, Tỷ Kiên hay Sát tinh, tất cả cũng chỉ là luồng trợ lực, phần quyết định vẫn nằm ở cách mỗi người đón nhận và giữ gìn. Một ngày đẹp không tự thành một đời đẹp, vậy nên thay vì ngồi chờ may mắn tự tìm đến, ba con giáp Thân, Tý, Thìn có thể chủ động hơn một chút, lắng nghe người đi trước, tin vào bản lĩnh của chính mình, và không ngại nhận lấy việc khó nếu thấy bản thân đủ sức. Giữ được nhịp ấy, phần lộc của ngày Nhâm Tý mới thật sự trở thành phần lộc của riêng mình.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.