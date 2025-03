Mới đây, loạt phim tài liệu With Love, Meghan của Meghan Markle (43 tuổi) trên Netflix đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng và cả những người nổi tiếng. Từ những bình luận trên mạng xã hội cho đến các ngôi sao đình đám, dường như ai cũng có ý kiến riêng về chương trình này. Mới đây nhất, MC truyền hình Mỹ Jimmy Fallon đã pha trò về việc Meghan tự tay đóng gói bánh quy pretzel trong một tập của chương trình, khiến khán giả trường quay được phen cười nghiêng ngả.

Trong phần "Đêm đố vui" của chương trình The Tonight Show, người cộng sự Steve Higgins của Jimmy đã đặt ra cho anh một loạt câu hỏi, bao gồm một câu hỏi liên quan đến loạt phim 8 tập của nữ công tước. Steve Higgins hỏi: "Sẵn sàng chưa, cậu sẽ trả lời được câu này. Đâu là câu hỏi số một khiến các nhà khoa học bối rối nhất?".

Jimmy Fallon trả lời: "Có sự sống trên hành tinh khác không?". Steve Higgins đáp lại: "Ồ, không. Tại sao Meghan Markle lại tự tay đóng gói bánh quy pretzel? Họ không biết tại sao". Khán giả cười ồ, còn Fallon vừa cười vừa nói: "Thật thú vị. Cô ấy lấy bánh từ một túi và bỏ vào một túi khác, thật khiến người ta bối rối".

Lời bình luận của Jimmy Fallon nhắm vào một phân cảnh trong With Love, Meghan, nơi người mẹ hai con chuyển bánh quy pretzel đóng gói sẵn sang một chiếc túi khác có nhãn dán cá nhân. Trong chương trình, Meghan Markle nói: "Đây, chúng ta sẽ cho vào một chiếc túi khác". Người hâm mộ sau đó đã nhận ra bao bì quen thuộc của Trader Joe's, thương hiệu bánh quy vị bơ đậu phộng. Dù cho biết người bạn Daniel Martin, khách mời xuất hiện trong chương trình, không bị dị ứng đậu phộng, cô vẫn dán nhãn lên túi bánh để cẩn thận. Cô giải thích: "Tôi biết Daniel thích bơ đậu phộng nhưng tôi vẫn sẽ dán nhãn cho cái này, bạn luôn phải cẩn thận nếu ai đó bị dị ứng đậu phộng. Tôi đang đóng gói tất cả những thứ này để mang về nhà và chuẩn bị phòng khách".

Bất chấp những lời chỉ trích về With Love, Meghan, chương trình vẫn lọt vào top 10 của Netflix toàn cầu, cũng như ở Anh và Mỹ. Tuy nhiên, đây là lần hiếm hoi phản ứng tiêu cực từ công chúng Mỹ lại dẫn đầu làn sóng chỉ trích. Sắp tới, Meghan sẽ ra mắt podcast mới Confessions of a Female Founder về các nữ doanh nhân khởi nghiệp trên Lemonada Media vào ngày 8/4. Đây có thể là cơ hội để cô vượt qua những đánh giá không tốt về With Love, Meghan hoặc kéo dài khoảng cách với công chúng Mỹ.

Theo Express