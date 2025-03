Sự xuất hiện chớp nhoáng của Vương tử Harry (40 tuổi) trong tập cuối của chương trình "With Love, Meghan" trên Netflix đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Trong khi nhiều người cho rằng anh chỉ muốn nhường sân khấu cho vợ, Meghan Markle (43 tuổi), thì chuyên gia Amanda Platell lại đưa ra một giả thuyết khác. Trên tờ Daily Mail, bà Platell đặt câu hỏi liệu quá khứ nổi loạn của Harry có còn phù hợp với hình ảnh mà Meghan đang xây dựng hay không.





Bà Platell phân tích trên tờ Daily Mail: "Liệu hoàng tử giờ đây đã trở nên thừa thãi với tham vọng truyền thông của Meghan? Phải chăng anh ấy là người 'dự bị' không liên quan mà chúng ta từ lâu đã dự đoán, một sự phân tâm cho câu chuyện mới của cô ấy?" . Bà tiếp tục: "Một quá khứ mà Harry thừa nhận sử dụng ma túy bất hợp pháp không hoàn toàn phù hợp với hình ảnh mới của Megs - một người mẹ đảm đang, hoàn hảo trong bếp, toát lên sự khéo léo và lối sống lành mạnh".

Mặc dù Harry ít xuất hiện trong chương trình, Meghan vẫn dành những lời khen ngợi cho chồng và sự ủng hộ anh dành cho các dự án kinh doanh mới của cô, bao gồm cả thương hiệu phong cách sống As Ever. Nữ công tước chia sẻ với tờ People rằng cô nhìn thấy "tia sáng trong mắt" chồng khi thấy cô làm những công việc mà cô đã làm khi họ mới gặp nhau, thời điểm Meghan còn điều hành blog The Tig. Điều này cho thấy Harry vẫn luôn ủng hộ vợ trên con đường sự nghiệp.





Hai năm trước, Harry từng thẳng thắn chia sẻ về việc sử dụng chất cấm. Giờ đây, chuyên gia Amanda Platell cho rằng điều này không còn phù hợp với hình ảnh "người mẹ đảm đang, hoàn hảo" mà Meghan đang hướng tới. Liệu đây có phải là lý do khiến Harry chỉ xuất hiện thoáng qua trong chương trình nấu ăn của vợ trên Netflix, hay chỉ đơn giản là anh muốn Meghan tỏa sáng?

Theo Express