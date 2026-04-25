Vận trình xoay chiều tuần mới (27/4 - 3/5): Chòm sao nào bứt phá, chòm sao nào cần dè chừng?

Bước sang tuần lễ giao mùa từ 27/4 đến 3/5, bầu trời chiêm tinh có nhiều chuyển động đáng chú ý khi năng lượng của các hành tinh điều chỉnh lại sau giai đoạn tương đối ổn định trước đó. Đây được xem là khoảng thời gian giàu biến số với 12 chòm sao, nơi mà những nỗ lực âm thầm có thể bất ngờ được đền đáp, còn những điểm yếu lâu nay chưa xử lý cũng sẽ dần lộ diện. Ai biết tận dụng sẽ mở ra cánh cửa tài lộc mới, ngược lại, người thiếu tỉnh táo dễ để vận may trôi qua trong tiếc nuối. Cùng nhìn xem tuần này, cung hoàng đạo của bạn đang đứng ở đâu trên trục xoay vận mệnh.

Nhóm chòm sao hưởng lộc, tài vận thăng hoa

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Đầu tuần 27/4, bạn bắt nhịp công việc nhanh hơn bình thường, ý tưởng dồi dào giúp giải quyết gọn gàng những tồn đọng của tháng cũ. Khoảng ngày 30/4 và 1/5, cơ hội kiếm thêm thu nhập từ việc ngoài luồng xuất hiện rõ, có thể là một lời mời cộng tác ngắn hạn hoặc khoản hoa hồng chưa tính tới. Cuối tuần nên giữ ví, tránh tiêu theo cảm hứng khi đi chơi lễ.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Tuần này Sư Tử gần như được vũ trụ ưu ái. Từ ngày 28/4 trở đi, tên tuổi và uy tín của bạn được nhắc đến nhiều hơn trong môi trường làm việc, kéo theo những lời đề nghị hợp tác đáng cân nhắc. Tài chính nhờ vậy cũng khởi sắc, đặc biệt với những ai làm kinh doanh tự do. Chỉ cần lưu ý ngày 2/5, có khả năng phát sinh khoản chi bất ngờ liên quan tới gia đình hoặc người thân.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Vận trình nửa cuối tuần, từ 1/5 đến 3/5, đẹp hiếm thấy. Những kế hoạch đi xa, học thêm hoặc mở rộng mối quan hệ đều được hỗ trợ tốt. Nhân Mã có thể nhận được tin vui về một khoản tiền chờ lâu nay mới về, hoặc chốt được đơn hàng có giá trị. Đây là tuần để bạn mạnh dạn nói ra mong muốn thay vì ngập ngừng.





Nhóm chòm sao chuyển mình chậm rãi, cần kiên nhẫn

Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Sinh nhật đang tới gần nên năng lượng cá nhân của Kim Ngưu khá mạnh, nhưng tài lộc lại đi theo nhịp chậm. Những ngày đầu tuần dễ có cảm giác trì trệ, công việc không tiến nhanh như kỳ vọng. Đến khoảng 2/5 mọi thứ mới rõ ràng hơn. Bạn không nên vội vàng ký kết hợp đồng hay đưa ra quyết định đầu tư lớn trong giai đoạn này.

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Tuần mới yêu cầu Xử Nữ dành nhiều thời gian hơn cho việc rà soát lại sổ sách, chi tiêu. Bạn có thể phát hiện ra vài khoản đang bị rò rỉ mà trước đây không để ý. Về công việc, ngày 29/4 là thời điểm thích hợp để trình bày ý tưởng với cấp trên. Thu nhập không đột biến nhưng đều đặn, ổn định.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết tuần này có xu hướng chậm lại để nhìn nhận lại con đường đang đi. Tài chính không xấu nhưng chưa bứt phá. Ngày 3/5 mang đến một cuộc trò chuyện quan trọng, có thể là gợi ý chuyển hướng sự nghiệp hoặc lời khuyên từ người đi trước đáng để bạn lắng nghe.





Nhóm chòm sao cần cẩn trọng, giữ vững tâm lý

Song Tử (21/5 - 20/6): Tâm trạng Song Tử lên xuống thất thường trong tuần. Ngày 28/4 và 29/4 dễ xảy ra hiểu lầm với đồng nghiệp, kéo theo ảnh hưởng nhẹ tới công việc chung. Tài chính ổn nhưng không nên cho vay hoặc đứng ra bảo lãnh trong tuần này.

Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải có chút áp lực về tiền bạc khi nhiều khoản chi đến dồn dập, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ 30/4. Bạn nên lên danh sách rõ ràng các khoản thực sự cần, tránh mua sắm theo đám đông. Tin vui là vào ngày 3/5, một người thân có thể hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề tồn đọng.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Công việc tuần này đòi hỏi Bọ Cạp phải kín kẽ hơn. Một vài thông tin nhạy cảm nếu để lộ ra ngoài có thể ảnh hưởng đến vị trí của bạn. Tài lộc không biến động lớn, nhưng ngày 1/5 là cơ hội tốt để nhìn lại kế hoạch tiết kiệm dài hạn.

Nhóm chòm sao đón vận xoay chiều bất ngờ

Song Ngư (19/2 - 20/3): Tuần này Song Ngư bất ngờ nhận được sự chú ý trong lĩnh vực sáng tạo hoặc công việc liên quan đến hình ảnh, chữ nghĩa. Ngày 30/4 có thể mở ra một cơ hội nhỏ nhưng giá trị dài hạn. Tiền bạc bắt đầu khởi sắc từ giữa tuần.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có cảm giác mọi thứ đang dần vào guồng sau một thời gian loay hoay. Khoản thu nhập phụ từ dự án cá nhân có thể về vào ngày 2/5. Đây cũng là tuần phù hợp để bạn học thêm kỹ năng mới, chuẩn bị cho giai đoạn tháng 5 sôi động hơn.

Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình cần giữ sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Dịp nghỉ lễ là lúc thích hợp để bạn gặp gỡ người thân, vì trong những cuộc trò chuyện tưởng như vu vơ ấy có thể nảy ra gợi ý kinh doanh thú vị. Tài lộc ổn định, ngày 3/5 có tin vui nhỏ.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.