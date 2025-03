Ngày 5/3, Meghan Markle đăng lên Instagram Story dòng trạng thái: “Để biết thêm nhiều công thức nấu ăn, niềm vui và lý do để ‘Mmmm', hãy xem chương trình - chỉ trong vòng 24 giờ đã lọt vào Top 10. Cảm ơn tất cả mọi người trên khắp thế giới đã theo dõi!”, kèm theo đoạn quảng cáo cho chương trình With Love, Meghan .

Tính đến sáng 6/3 (giờ Mỹ), chương trình về phong cách sống này được xếp hạng 6 trong mục “10 chương trình hàng đầu tại Mỹ hiện nay” của Netflix.

Meghan ăn mừng vì chương trình phong cách sống của cô lọt vào danh sách xem nhiều của Netflix. Ảnh: Netflix.

With Love, Meghan bắt đầu lên sóng vào ngày 4/3, sau hơn một tháng rưỡi trì hoãn vì vụ cháy rừng ở Los Angeles.

Trong 8 tập phim, người xem thấy Nữ công tước xứ Sussex tiếp đón bạn bè và những nhân vật tiếng tăm trong ngành ẩm thực. Họ học cách tổ chức tiệc ngoài vườn, nấu nướng nhiều món khác nhau và chia sẻ những câu chuyện về quá trình trưởng thành.

Cựu diễn viên sinh năm 1981 cũng chia sẻ đôi chút về cuộc sống riêng tư với Hoàng tử Harry và 2 con - Hoàng tử Archie (5 tuổi) và Công chúa Lilibet (3 tuổi) - sau khi chuyển khỏi Vương quốc Anh và định cư tại Montecito, California, vào năm 2020.

Harry xuất hiện thoáng qua trong tập cuối khi Meghan tổ chức bữa tiệc cho bạn bè và gia đình. Cặp vợ chồng 7 năm thể hiện tình cảm trước mặt bạn bè. Harry liên tục nhấn mạnh sự tự hào dành cho vợ.

Dù không xoáy sâu vào Hoàng gia Anh như phim tài liệu Harry & Meghan trước đây, Nữ công tước xứ Sussex dường như ám chỉ về cuộc sống làm dâu gia tộc Windsor trong bài phát biểu kết thúc.

“Đây giống như chương mới mà tôi rất vui khi được chia sẻ. Tôi có thể học hỏi từ tất cả bạn bè. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ của các bạn. Và đây rồi. Tất cả điều đó là một phần của sự sáng tạo mà tôi bỏ lỡ rất nhiều. Vì vậy, cảm ơn các bạn đã yêu thương tôi và ăn mừng cùng tôi!”, Meghan chia sẻ.

Sau khi phát sóng, đa số đánh giá mà chương trình nhận được đều tiêu cực, đặc biệt đến từ các nhà phê bình Anh.

Nhà báo Amanda Platell của tờ Daily Mail gọi With Love, Meghan tệ đến mức trở thành điểm nhấn chính của chương trình. Trong khi đó, nhà văn Stuart Heritage của tờ The Guardian nhận xét dự án này vô nghĩa, có thể là chương trình truyền hình cuối cùng của nhà Sussex.

Katie Rosseinsky của tờ Independent cho rằng chương trình là phiên bản truyền hình của blog về phong cách sống đã ngừng hoạt động của Meghan, The Tig. Nhà phê bình này mô tả sự hiện diện của nữ công tước là gây khó chịu và mệt mỏi. Anita Singh của Telegraph chê Meghan không có kỹ năng nấu nướng thực sự.

Dĩ nhiên, With Love, Meghan cũng thu về những đánh giá tốt đẹp từ giới chuyên môn.

Bianca Betancourt của Harper's Bazaar tin rằng Meghan trở lại đúng vị trí của mình sau khi quay về với phong cách sống nguyên bản tại The Tig.

Emily Burack của tạp chí Town & Country chỉ ra bức tường mà Meghan dựng lên, ngăn cách bản thân với thế giới đã hạ xuống một chút trong 8 tập phim.

Chương trình của Meghan nhận nhiều đánh giá tiêu cực từ truyền thông. Ảnh: Netflix.

Về phía khán giả, họ cũng có những đánh giá trái chiều về chương trình của Meghan, cũng như lý do nó thu hút người xem. Một bộ phận nhận định With Love, Meghan được lọt vào danh sách xem nhiều chỉ sau một ngày là vì tò mò, điều đó không quyết định nó có nội dung chất lượng.

Cư dân mạng bình luận: “Các nhà phê bình có đề cập rằng chương trình ban đầu sẽ có tỷ lệ người xem tăng cao do họ cần phải xem để đánh giá. Điều đó diễn ra trong vài tuần. Khi sự tò mò lắng xuống, nó có duy trì được không? Tôi nghĩ nếu khôn ngoan, cô ấy cần có kênh chia sẻ công thức nấu ăn. Cô ấy cũng phải đảm bảo tất cả sản phẩm As Ever đều được sử dụng trong công thức nấu ăn và những gì cô ấy chia sẻ phải dễ thực hiện. Cô ấy có thể cân nhắc về cách tiếp cận bình dân hơn để người xem không còn cảm giác lạc lõng trong thế giới người giàu”, “Chỉ có các nhà phê bình chỉ trích thôi sao? Khán giả cũng không mấy ấn tượng với chương trình”, “Tôi nghĩ mọi người sẽ xem tập đầu tiên, còn tập thứ hai rồi thứ ba thì chưa chắc”, “Không chỉ có báo Anh, những ấn phẩm Mỹ như New York Times, Washington Post, Variety, The Economist, Slate, Vulture, The Cut hay The Hollywood Reporter... đều đánh giá thấp chương trình. Nó cũng chỉ đạt 11% trên Rotten Tomatoes”, “Hầu hết người xem có lẽ chỉ muốn biết nó có tệ như đoạn trailer cuối năm 2024 không. Tôi đã xem và có thể khẳng định nó tệ hơn thế”…

Ngoài ra, một số ý kiến ủng hộ Meghan. Họ cho rằng đây là chương trình giải trí nhẹ nhàng, thư giãn, cho mọi người thấy một góc nhìn khác về cô.