Mặc dù chương trình "With Love, Meghan" trên Netflix của Meghan Markle đã được công chiếu, người hâm mộ vẫn đang háo hức chờ đợi sự ra mắt chính thức của thương hiệu As Ever với những sản phẩm đầu tiên. Thương hiệu này, ban đầu dự kiến mang tên American Riviera Orchard, sẽ kinh doanh các sản phẩm mà Meghan yêu thích và sử dụng hàng ngày. Điều bất ngờ là trên website của thương hiệu, Meghan đã đăng tải một bức ảnh của cô cùng con gái, công chúa Lilibet.

Thông thường, Meghan và hoàng tử Harry luôn giữ kín hình ảnh các con trước công chúng. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với People, nữ công tước xứ Sussex đã giải thích lý do đằng sau quyết định này. Cô chia sẻ: "Là một người mẹ của một bé gái, và đã dành phần lớn cuộc đời mình để đấu tranh cho quyền lợi của các bé gái và phụ nữ, tôi muốn nhìn nhận việc này như một câu chuyện xuyên thế hệ. Archie và chồng tôi tất nhiên cũng là một phần trong câu chuyện này. Tôi yêu cảm giác di sản mà nó mang lại và biết rằng đây là điều tôi có thể tạo ra trước mặt con gái mình. Tôi muốn dạy con bé thế nào là một người mẹ vừa làm việc vừa chăm sóc gia đình". Meghan hy vọng đây cũng sẽ là một phần di sản của Lilibet.

Meghan đã chia sẻ trên Instagram vào tháng trước khi công bố ra mắt thương hiệu: "Tôi rất vui mừng được giới thiệu với các bạn As Ever - một thương hiệu mà tôi đã tạo ra và dành hết tâm huyết. 'As ever' có nghĩa là 'như mọi khi' hoặc 'giống như mọi khi'. Nếu bạn đã theo dõi tôi từ những ngày tôi tạo ra The Tig, bạn sẽ biết điều này đúng với tôi như thế nào. Chương mới này là sự tiếp nối của ngôn ngữ tình yêu của tôi, kết hợp một cách tinh tế tất cả những gì tôi yêu quý - ẩm thực, làm vườn, giải trí, lối sống chu đáo và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống hàng ngày".

Dự kiến, As Ever sẽ ra mắt các sản phẩm đầu tiên vào mùa xuân này, bao gồm mứt, các sản phẩm bảo quản khác cũng như các mặt hàng liên quan đến làm vườn và nấu ăn. Tuy nhiên, ngày ra mắt chính thức vẫn chưa được công bố.

Theo Express