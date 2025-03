Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People, Meghan Markle đã có những chia sẻ chân thành về cuộc sống hiện tại của mình, đặc biệt là ý nghĩa của tước hiệu quý tộc Công tước xứ Sussex. Điều này diễn ra trước thềm ra mắt chương trình "With Love, Meghan" trên Netflix. Đã 5 năm trôi qua kể từ khi cô và Vương tử Harry quyết định rời khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh và định cư tại Montecito (California, Mỹ).

Tước hiệu Công tước và Nữ công tước xứ Sussex được Nữ vương Elizabeth II ban tặng cho Meghan và Harry vào ngày cưới của họ, 19/5/2018. Nữ vương đã ban tặng cho cháu trai mình tước hiệu Công tước xứ Sussex, chính thức là “His Royal Highness The Duke of Sussex”. Với tư cách là vợ mới cưới, Meghan cũng được nhận tước hiệu tương đương là “Her Royal Highness The Duchess of Sussex”, tức Nữ công tước xứ Sussex.

Ban đầu, Meghan không nhận ra được ý nghĩa sâu sắc của tước hiệu này. Tuy nhiên, sau khi có con, cô mới thực sự hiểu được giá trị của nó. Meghan chia sẻ với tạp chí People: "Đó là tên chung của gia đình chúng tôi, và tôi nghĩ tôi đã không nhận ra nó sẽ có ý nghĩa như thế nào với mình cho đến khi chúng tôi có con".

Công tước xứ Sussex, Hoàng tử Harry, cũng cho biết thêm rằng cái tên này vẫn là "một phần trong câu chuyện tình yêu của chúng tôi". Meghan bày tỏ sự yêu thích khi tước hiệu này là điều mà Archie, Lili, Harry và cô cùng chia sẻ. "Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi", nữ Công tước xứ Sussex tâm sự.

Chương trình "With Love, Meghan", gồm 8 tập, mỗi tập 30 phút, xoay quanh cuộc sống thường nhật của Meghan. Khán giả sẽ được thấy cô nấu nướng, làm thủ công và làm vườn cùng bạn bè và các đầu bếp. Cô cũng chia sẻ những câu chuyện cá nhân và công thức nấu ăn. Trong cuộc phỏng vấn, Meghan cũng chia sẻ về sự trưởng thành của bản thân. Cô giải thích Harry dường như hạnh phúc hơn khi thấy vợ mình được làm những điều cô đam mê: "Chồng tôi gặp tôi khi tôi có The Tig, và tôi thấy tia sáng trong mắt anh ấy khi anh ấy thấy tôi làm những điều tôi đã làm khi anh ấy gặp tôi lần đầu".

Ngày 3/3, Netflix đã phát hành trailer thứ ba, và có thể là cuối cùng, cho chương trình "With Love, Meghan" trước khi ra mắt vào ngày 4/3. Đoạn giới thiệu mới cho thấy Meghan đang làm một đĩa trái cây lớn nhiều màu sắc trên thớt và sắp xếp chúng thành một thiết kế đẹp mắt với những miếng sữa chua hình đám mây. Đoạn clip trên tài khoản Instagram của Netflix được đăng kèm chú thích: "Tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc hàng ngày" với biểu tượng cảm xúc cầu vồng, tiếp theo là 'With Love, Meghan' ra mắt vào ngày mai!".

"With Love, Meghan" được phát sóng trên nền tảng trực tuyến lúc 8 giờ sáng tại Anh vào thứ Ba. Chương trình đã bị hoãn lại so với ngày phát sóng dự kiến vào tháng 1 do các vụ cháy rừng tàn khốc ở Los Angeles. Đồng thời với việc ra mắt chương trình, thương hiệu phong cách sống As Ever của Meghan cũng được ra mắt. Cô đã đổi tên từ American Riviera Orchard chỉ vài tuần trước khi ra mắt sau khi gặp phải những trở ngại về thương hiệu.

Nữ Công tước xứ Sussex cũng cho biết cô không tự nhận mình là một người có ảnh hưởng. Cô cảm ơn những người đã "cho tôi cơ hội để mắc sai lầm và tìm ra hướng đi". Cô cũng tiết lộ rằng mứt đặc trưng của mình sẽ nằm trong số các sản phẩm được ra mắt vào mùa xuân này. Trong năm qua, Meghan đã phân phát mứt dưới nhãn hiệu cũ 'American Riviera Orchard' cho những người bạn thân của mình. Meghan thẳng thắn chia sẻ về "quá trình học hỏi" mà cô đã trải qua với loạt phim và thương hiệu phong cách sống của mình, thừa nhận rằng đã có "rất nhiều khúc quanh và bước ngoặt".

Theo Express