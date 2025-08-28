Netflix vừa tung ra mùa hai của With Love, Meghan vào ngày 26/8. Đây là series được Meghan Markle khởi xướng, ghi dấu ấn ở mảng phong cách sống. Đáng chú ý, mùa hai đã được ghi hình xong từ trước khi mùa một phát sóng hồi tháng 3 nên không mất thêm thời gian sản xuất.

Tuy nhiên, phản ứng của công chúng lại không như mong đợi. Trong một cuộc thăm dò do tờ Express thực hiện, có tới 525 trên 541 người tham gia (chiếm hơn 97%) bày tỏ rằng họ không muốn thấy mùa ba của With Love, Meghan. Chỉ 11 người bỏ phiếu ủng hộ và 5 người cho biết “không chắc chắn”.





Phần bình luận của người hâm mộ cũng bùng nổ chỉ trích. Một tài khoản viết: “Không, hãy chấm dứt sự điên rồ này”. Người khác khẳng định: “Không đời nào”. Một số còn mỉa mai liên hệ đến hồi ký Spare của Vương tử Harry, để lại lời nhắn: “Spare us” (Xin hãy tha cho chúng tôi).

Mặc dù Netflix và Meghan chưa đưa ra thông báo chính thức về mùa ba, nhiều nguồn tin khẳng định Nữ Công tước xứ Sussex có tham vọng tiếp tục sản xuất. Nhà báo Alison Bishoff của Daily Mail cho biết: “Sẽ có mùa ba của show With Love, Meghan nếu cô ấy muốn, và tôi nghe nói là cô ấy thực sự muốn làm tiếp”.





Hồi đầu tháng, Netflix cũng xác nhận gia hạn thỏa thuận hợp tác độc quyền với vợ chồng Vương tử Harry – Meghan Markle. Điều này đồng nghĩa khán giả có thể tiếp tục thấy những dự án mới của cặp đôi, bao gồm cả các chương trình ghi lại không khí lễ hội và đời sống thường nhật.

Tuy vậy, với làn sóng phản ứng tiêu cực ngày càng mạnh, khả năng Meghan tiếp tục duy trì series này vẫn là dấu hỏi lớn. Liệu cô có bất chấp dư luận để tiến hành mùa ba, hay sẽ buộc phải thay đổi hướng đi?

