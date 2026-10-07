Meghan đang "cạnh tranh" gay gắt với bố chồng?

Page Six cho biết bộ sưu tập As Ever mùa lễ hội mới của Meghan Markle đang bị đem ra so sánh trực tiếp với các giỏ quà 2026 của Buckingham Palace, vì nhiều món trong đó có cấu trúc và tinh thần rất tương đồng. Trọng tâm của câu chuyện là chiếc "Hostess Basket" bằng mây của Meghan, đi kèm trà bạc hà, trà gừng chanh, các loại mứt trái cây, hoa rắc trang trí và nến thơm.





Meghan dự định ra mắt giỏ quà đón khách mang nhãn As Ever bằng da, dù mức giá của sản phẩm này chưa được công bố. Ngoài ra, cô còn giới thiệu lịch Advent chocolate giá 148 USD, được thực hiện cùng chocolatier Compartés ở Los Angeles, cùng một số thanh chocolate và bộ bài "parlour cards".

Điều khiến sản phẩm của Meghan bị chú ý hơn là chúng xuất hiện gần như ngay sau khi Buckingham Palace công bố dòng hamper lễ hội của riêng mình. Một số món của hoàng gia Anh có mức giá dao động từ 60 đến 200 USD, trong đó có cả lịch Advent chocolate và các giỏ quà bằng mây.





Page Six nói rằng bộ sưu tập của Meghan có nhiều điểm khiến người ta liên tưởng ngay đến quà Giáng sinh của Buckingham Palace, từ chất liệu giỏ mây đến tinh thần quà tặng lễ hội. Trên mạng xã hội, Meghan cũng tiếp tục bị chỉ trích vì những so sánh kiểu này, với cáo buộc cô đang "đua" với Vua Charles.





Meghan từng đối mặt với nhiều tranh cãi tương tự trong quá trình xây dựng thương hiệu, nhất là từ khi đổi tên từ American Riviera Orchard sang As Ever vào năm 2025. Một số người theo dõi thậm chí còn lưu ý đến những điểm tương đồng giữa các dự án lifestyle của Meghan với các sản phẩm hoặc chương trình khác trên thị trường.





Trong bản tin của mình, Meghan nói bộ sưu tập này lấy cảm hứng từ tinh thần của mùa lễ hội: Quây quần, làm bằng tay, bày biện chỉn chu và tặng những món mình trân trọng cho người thân. Cô cũng chia sẻ về hành trình kinh doanh của bản thân, từ việc tự làm scrunchies khi còn nhỏ cho đến những công việc thời trẻ như bán bánh, làm nước chanh và làm ở quán yogurt đông lạnh.

Meghan cho biết cô cảm thấy tự hào khi As Ever tiếp tục phát triển, đặc biệt với bộ sưu tập lễ hội lần này. Tuy vậy, thời điểm ra mắt quá sát với Cung điện đã khiến câu chuyện thương mại này nhanh chóng biến thành một cuộc so sánh mang màu sắc hoàng gia.

*Theo PageSix