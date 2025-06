Meghan Markle, 43 tuổi, vừa gây chú ý khi chia sẻ đoạn video dài 80 giây ghi lại cảnh cô cùng chồng – Vương tử Harry – nhảy múa trong phòng bệnh viện. Theo chia sẻ từ chính Meghan, video được quay nhằm kích thích quá trình sinh nở của con gái Lilibet, khi cô đang mang thai ở tuần thứ 41. Tuy nhiên, đoạn clip này nhanh chóng vấp phải chỉ trích dữ dội từ công chúng và khơi dậy hàng loạt thuyết âm mưu về việc cô sử dụng bụng bầu giả.

Một số người dùng mạng xã hội bày tỏ hoài nghi rằng Meghan không thực sự mang thai. Họ cho rằng phần bụng lớn trong video chỉ là đạo cụ và khẳng định cảnh quay có thể đã được dàn dựng hoặc tạo bằng công nghệ AI. Một số ý kiến khác viện dẫn chi tiết Meghan vẫn đeo trang sức, không mặc áo choàng bệnh viện và thực hiện các động tác vũ đạo khá linh hoạt – điều mà theo họ là “bất khả thi” với phụ nữ đang ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Trong video, Meghan xuất hiện trong bộ đồ thể thao ôm sát, thực hiện động tác chèo thuyền, lắc vai và twerking – một kiểu nhảy nhấn mạnh phần hông – ngay bên cạnh giường bệnh. Vương tử Harry mặc áo hoodie, hòa nhịp cùng vợ theo nền nhạc bài The Baby Momma Dance – bản hit từng trở thành trào lưu trên TikTok vào thời điểm năm 2021. Đây cũng là thời điểm Công chúa Lilibet chào đời.

Cùng với video, Meghan viết lời chú thích: “Bốn năm trước vào ngày này, điều này cũng đã xảy ra. Cả hai đứa con của chúng tôi đều sinh muộn hơn một tuần so với dự kiến... Vì vậy khi thức ăn cay, đi bộ nhiều và châm cứu đều không hiệu quả – chỉ còn một việc phải làm!”.

Tuy nhiên, hành động tưởng chừng mang tính cá nhân và vui vẻ này lại bị nhiều chuyên gia đánh giá là phản cảm. Chuyên gia Hoàng gia Ingrid Seward chia sẻ với The Sun: “Họ có thể làm những gì họ muốn, nhưng tại sao lại đăng tải lên mạng? Liệu Meghan có biết điểm dừng không? Tôi nghĩ hành động này thật thô tục, không cần thiết và chỉ nhằm mục đích gây sự chú ý. Họ luôn đề cao quyền riêng tư và an ninh, vậy mà lại tự mình công khai mọi thứ. Meghan không thể cưỡng lại việc phô bày mọi thứ. Tôi nghĩ điều này hoàn toàn đạo đức giả so với những gì cô ấy tuyên bố. Thật đáng xấu hổ”.

Đây không phải là lần đầu tiên Meghan và Vương tử Harry vấp phải những cáo buộc mâu thuẫn giữa lời nói và hành động. Dù từng nhiều lần chỉ trích báo chí vì xâm phạm đời tư, cặp đôi lại liên tục tự công khai hình ảnh và thông tin cá nhân trên mạng xã hội cũng như các dự án truyền thông riêng, từ phim tài liệu đến podcast và sách.

