4 món ngon dễ nấu từ loại rau củ màu trắng nên ăn nhiều vào mùa thu giúp bổ khí, dưỡng phổi, tăng cường miễn dịch

Khi mùa hè dần lùi xa, mùa thu đến nhẹ nhàng. Mặc dù cái nóng mùa hè chưa hoàn toàn dịu đi khi mùa thu bắt đầu, nhưng sự khô hanh của mùa thu đã đến, kết hợp với giai đoạn nóng ẩm kéo dài của mùa hè vẫn còn vương vấn. Lúc này, chế độ ăn uống của chúng ta cần được điều chỉnh cho phù hợp. Các loại thực phẩm có tính hàn nên ít ăn. Bởi sau một mùa hè dài, tỳ vị của mọi người trở yếu hơn, ăn những loại này có thể gây tiêu chảy, ho, tay chân lạnh và các khó chịu khác. Chúng ta nên ăn nhiều thực phẩm có lợi cho việc tăng cường tỳ vị, bổ khí phổi và dưỡng ẩm cho cơ thể khô hanh mùa thu. Thực phẩm màu trắng rất phù hợp cho việc này. Khi mùa thu đến, hãy ăn nhiều "tứ trắng": Củ sen, củ mài, củ niễng và nấm tuyết. Thường xuyên ăn có thể bổ khí và dưỡng ẩm phổi, tăng cường miễn dịch và giúp cơ thể mạnh hơn, tăng cường sức đề kháng của cơ thể từ bên trong. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ một số cách đơn giản và ngon miệng để chế biến chúng.

1. Củ sen - Sườn heo kho củ sen

Sau khi mùa thu bắt đầu, đó là thời điểm chuyển giao từ hè sang thu. Lúc này, cái nóng mùa hè chưa nguôi ngoai mà mùa thu đã đến. Món ăn lý tưởng chính là củ sen. Đây là mùa củ sen chín rộ. Củ sen tươi, non, giòn và đa dạng có tác dụng dưỡng âm, dưỡng ẩm, bổ tỳ vị, bồi bổ khí huyết. Kết hợp với sườn heo tạo nên sự kết hợp giữa thịt và rau, vừa bổ dưỡng vừa ngon miệng. Món ăn này có thể thanh nhiệt, bổ tỳ vị, bổ huyết và giải nhiệt mùa thu. Đặc biệt thích hợp cho mùa này.

Nguyên liệu: Củ sen, sườn heo, mộc nhĩ, cà rốt, gừng, hoa hồi, đường phèn, quế, rượu nấu ăn, nước tương, dầu ăn, muối.

Cách làm món sườn heo kho củ sen

Rửa sạch và chần sườn heo sau đó vớt ra, rửa lại bằng nước ấm. Củ sen gọt vỏ cắt miếng nhỏ. Cho một ít dầu ăn vào nồi, sau khi dầu nóng thì thêm sườn heo vào xào đến khi sườn hơi vàng. Thêm vài lát gừng và hoa hồi, sau đó cho đường phèn vào xào thêm vài giây. Cho một ít rượu nấu ăn và nước tương vào, đảo đều. Cho củ sen đã sơ chế vào, đảo thêm vài giây. Thêm nước ngập sườn, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa, đậy nắp và ninh trong 20 phút. Cho cà rốt thái lát và mộc nhĩ đã ngâm vào, ninh thêm 5 phút nữa. Nêm nếm muối cho vừa ăn, đảo đều, sau đó đun trên lửa lớn cho đến khi nước sốt sánh lại. Cho ra bát và rắc hành lá thái nhỏ lên trên.

2. Củ mài - Củ mài xào cần tây và mộc nhĩ

Củ mài là sự lựa chọn hàng đầu cho dinh dưỡng nhẹ nhàng vào mùa thu. Đây là một loại thực phẩm tự nhiên giúp bổ phổi và giảm khô họng, có lợi cho cả người có thể chất lạnh hoặc nóng, giúp tăng cường tỳ vị, làm ẩm phổi và giảm ho, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch. Xào củ mài với cần tây và nấm mộc nhĩ tạo nên một món ăn thanh mát, không ngấy, bổ dưỡng mà không gây khô họng - hoàn hảo cho mùa thu.

Nguyên liệu: 1 củ mài, 2 cọng cần tây Mỹ, 1 cây mộc nhĩ khô đã ngâm nở mềm, tỏi băm, dầu ăn, muối.

Cách làm món củ mài xào cần tây và mộc nhĩ

Ngâm nấm mộc nhĩ trong nước lạnh cho đến khi mềm thì rửa sạch rồi xé miếng nhỏ. Gọt vỏ củ mài, rửa sạch rồi thái lát. Cần tây rửa sạch và thái vát thành các miếng có độ dày vừa phải. Đun sôi một nồi nước, cho 1 thìa cà phê muối, sau đó chần sơ củ mài và nấm mộc nhĩ đã ngâm trong 2-3 phút. Cho cần tây vào chần đến khi đổi màu, sau đó vớt ra và để ráo nước. Làm nóng dầu trong chảo, cho một ít tỏi băm vào xào thơm. Cho củ mài và cần tây đã chần vào, đảo nhanh, thêm chút muối cho vừa ăn, đảo đều.

3. Củ niễng - Củ niễng trộn mộc nhĩ

Đây là loại củ tuy dân giã nhưng được mọi người ví von là "nhân sâm nước", là một loại rau giàu dinh dưỡng và là rau thủy sinh. Ăn củ niễng khi mùa thu bắt đầu có thể bổ sung hiệu quả các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, tăng cường sức khỏe và cải thiện hệ miễn dịch. Nó cũng chứa một lượng lớn chất xơ, giúp thúc đẩy tiêu hóa và duy trì nhu động ruột trơn tru và khỏe mạnh. Đông y cũng cho rằng củ niễng cũng có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu và giảm sưng.

Nguyên liệu: 2 bó củ niễng, 2 cây mộc nhĩ, tỏi, ớt bột, nước tương, giấm balsamic, dầu ăn, muối, hành lá thái nhỏ.

Cách lam món củ niễng trộn mộc nhĩ

Bóc bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái củ niễng thành dạng sợi. Ngâm mộc nhĩ cho nở mềm sau đó rửa sạch rồi thái thành dạng sợi và để riêng. Đun sôi một nồi nước, cho 1 thìa cà phê muối, sau đó cho mộc nhĩ đã sơ chế vào chần trong 3 phút. Sau đó cho củ niễng vào chần thêm trong 3 phút nữa. Vớt ra để ráo, rồi cho vào một tô lớn. Thêm một chút muối, tỏi băm, ớt khô thái khoanh, sau đó thêm một ít nước tương và giấm balsamic. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên và trộn đều.

4. Nấm tuyết - Chè nấm tuyết, củ hoa huệ và đậu xanh

Khi mùa thu bắt đầu, không khí khô nóng vẫn còn, khiến người ta dễ bị mệt mỏi và suy nhược. Nấm tuyết là một loại thực phẩm tuyệt vời để bổ âm dưỡng ẩm, tăng cường miễn dịch, dưỡng phổi và giảm ho, cải thiện làn da khô, thúc đẩy tiêu hóa và hấp thu, giúp cải thiện tình trạng mỡ máu. Món chè nấm tuyết, củ hoa huệ và đậu xanh là một món tráng miệng phổ biến được mọi lứa tuổi yêu thích. Ăn nhiều nấm tuyết sau khi mùa thu bắt đầu rất có lợi để phòng ngừa khô da.

Nguyên liệu: Nấm tuyết, đậu xanh, củ hoa huệ khô, đường phèn.

Cách nấu chè nấm tuyết, củ hoa huệ và đậu xanh

Ngâm nấm tuyết khô trong nước lạnh cho mềm, sau đó cắt bỏ gốc vàng rồi xé nhỏ cho vào nồi áp suất; rửa sạch đậu xanh và củ huệ rồi cho vào nồi áp suất. Thêm lượng nước vừa đủ, nhấn nút chức năng "hầm đậu" trên nồi áp suất, khi hết thời gian, món chè nấm tuyết, củ hoa huệ và đậu xanh sẽ chín. Thêm một ít đường phèn, khuấy tan là có thể thưởng thức.

Trên đây là 4 món màu trắng với những công thức dễ làm mà ngon miệng. Thường xuyên ăn 4 món này trong mùa thu có thể giúp bổ khí và dưỡng ẩm phổi, tăng cường miễn dịch đồng thời giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, tăng cường sức đề kháng từ bên trong.