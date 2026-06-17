Đến khi nhận ra vòng lặp này không có điểm dừng, tổng số tiền gia đình cho biết đã mất lên tới khoảng 700 triệu đồng.

Lần cuối cùng vẫn tiếp tục có nhân viên tư vấn từ một công ty khác gọi điện cho mẹ cô, chăm sóc tư vấn bà đóng tiếp 250 triệu hợp đồng mới và 60 triệu phí chuyển đổi thì sẽ mời bà lên giải ngân 1.6 tỷ tất cả các gói trước đó. Mẹ cô vẫn rất tin tưởng đã đóng 250 triệu, lúc đó gia đình phát giác đã ngăn bà lại thì sự việc mới vỡ lẽ.

Siêu mẫu Hà Anh bên cạnh mẹ.

Theo chia sẻ của nữ siêu mẫu, mẹ cô ban đầu mua một gói hợp đồng kỳ nghỉ với kỳ vọng có thể sử dụng hoặc chuyển nhượng lại khi cần. Nhưng sau đó, một bên khác xuất hiện với đề nghị hỗ trợ bán lại hợp đồng. Điều kiện để bán được là… phải mua thêm một sản phẩm khác. Rồi lại phát sinh thêm các khoản phí mới để hoàn tất thủ tục. Mỗi bước đều được giải thích như điều kiện cuối cùng trước khi có thể thu hồi tiền. Cứ như vậy, một giao dịch ban đầu dần biến thành chuỗi quyết định nối tiếp nhau.

Trong bài đăng mới nhất, Hà Anh mô tả lại diễn biến theo kiểu. Nếu muốn bán hợp đồng A phải qua một đơn vị trung gian B, rồi muốn bán được hợp đồng B đó thì phải mua thêm gói khác, rồi lại được thông báo cần đóng thêm để đủ điều kiện giải ngân hợp đồng B’. Sau mỗi lần chuyển tiền chốt hợp đồng giải ngân, thì ngay lập tức lại xuất hiện thêm một yêu cầu mới.

Điều khiến câu chuyện gây chú ý là các khoản tiền không được yêu cầu cùng lúc. Thay vào đó, những lời tư vấn này thường đi kèm mốc thời gian rõ ràng, quy trình nghe rất cụ thể nên khiến người lớn tuổi dễ nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội lấy lại tiền.

Nhiều chuyên gia tâm lý gọi đây là hiệu ứng “chi phí chìm”, một kiểu “chim mồi”. Bởi khi đó người ta có xu hướng tiếp tục đầu tư thêm vì không muốn chấp nhận khoản đã mất trước đó.

Siêu mẫu Hà Anh bênh cạnh mẹ và em gái.

Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ, mẹ cô không phải người thiếu hiểu biết hay dễ bị thuyết phục. Bà là một nhà báo kỳ cựu, có nhiều trải nghiệm sống và cũng rất cẩn thận trong các quyết định cá nhân quan trọng. Nhưng cũng giống nhiều trường hợp khác, vấn đề không nằm ở một lần chuyển khoản lớn ngay từ đầu. Mỗi lần đóng tiền đều đi kèm một lý do nghe có vẻ hợp lý, thêm một bước để bán lại hợp đồng, thêm một khoản để hoàn tất hồ sơ, thêm điều kiện để được giải ngân hoặc nhận lại tiền. Và khi đã bỏ tiền vào rồi, tâm lý chung là muốn cố thêm một chút để gỡ lại khoản trước đó. Đến lúc nhìn lại thì số tiền đã vượt xa dự tính ban đầu.

Vì vậy, gia đình phải liên tục nhắc mẹ không chuyển thêm bất kỳ khoản nào nữa. Hà Anh thậm chí từng nghĩ đến chuyện đổi số điện thoại của mẹ để cắt đứt liên lạc với những người đang tiếp tục thuyết phục bà.

Từ một hợp đồng nghỉ dưỡng ban đầu, câu chuyện đã trở thành chuỗi những khoản phát sinh nối tiếp nhau. Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là con số 700 triệu đồng dần được moi móc hết sạch qua nhiều lớp vòng vèo kia, mà là cách mỗi quyết định đều được đưa ra với cảm giác rằng chỉ còn một bước nữa là có thể lấy lại khoản tiền đã bỏ ra.