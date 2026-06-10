Trong series phim tài liệu VTV Đặc biệt: Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ, khán giả không chỉ chứng kiến những chiêu thức tiếp thị tinh vi hay những lời hứa hẹn hấp dẫn được dựng lên quanh mô hình sở hữu kỳ nghỉ. Điều đọng lại nhiều hơn cả là chân dung của những người đã bước vào chiếc bẫy ấy bằng tất cả niềm tin.

Họ là những người cao tuổi thật thà, chăm chỉ đã dành dụm cả đời để mong có một tuổi già an nhàn. Là những bậc cha mẹ, ông bà luôn nghĩ đến con cháu khi đặt bút ký vào các hợp đồng được quảng bá như một khoản đầu tư cho tương lai. Thế nhưng, thay vì những kỳ nghỉ trong mơ hay cơ hội sinh lời như được cam kết, nhiều người phải đối diện với thực tế hoàn toàn khác.

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Điều đáng trân trọng là giữa những mất mát về tài chính, những tổn thương khó gọi thành tên, họ vẫn đồng ý xuất hiện trước ống kính, kể lại câu chuyện của chính mình. Đó không phải là một lựa chọn dễ dàng. Bởi mỗi lời chia sẻ đồng nghĩa với việc phải nhắc lại những quyết định từng khiến họ day dứt, phải đối diện với ánh nhìn của người thân, bạn bè và dư luận.

Sự can đảm của họ đã góp phần tạo nên những thước phim chân thực nhất và chính những câu chuyện ấy không chỉ là lời cảnh báo về các hợp đồng kỳ nghỉ, mà còn là lời nhắc nhở để những người khác không trở thành "phiên bản tương lai" của họ.

Giấc mơ tuổi già an nhàn và sự quẩn quanh trong những "ma trận" hợp đồng

Ở tuổi 73, bà Quý ( Phú Thọ) từng tin rằng những hợp đồng kỳ nghỉ sẽ mang lại cơ hội sinh lời, giúp bà có thêm khoản tài chính cho bản thân và gia đình. Thế nhưng, niềm tin ấy đã khiến bà mất hơn 5 tỷ đồng, bao gồm tiền tiết kiệm tích cóp nhiều năm và cả những khoản vay mượn từ người thân.

Theo phản ánh trong phim tài liệu, khi khách hàng xuống tiền, doanh thu thuộc về doanh nghiệp. Nhưng khi phát sinh tranh chấp, trách nhiệm lại thường được đẩy về phía nhân viên tư vấn.

Những lời giới thiệu, cam kết về khả năng hoàn tiền, chuyển nhượng hay sinh lời không phải là những phát ngôn ngẫu hứng của một cá nhân mà xuất hiện trong một quy trình tư vấn được xây dựng sẵn. Tuy nhiên, khi khách hàng yêu cầu giải thích hoặc đòi quyền lợi, doanh nghiệp lại cho rằng đó chỉ là sai phạm của nhân viên bán hàng.

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Vấn đề nằm ở chỗ, phần lớn những lời hứa quan trọng chỉ được trao đổi bằng miệng. Khi tranh chấp xảy ra, khách hàng bị yêu cầu cung cấp ghi âm, ghi hình hoặc tin nhắn làm bằng chứng. Trong khi đó, thứ duy nhất họ có trong tay là các bản hợp đồng dài hàng chục trang với nhiều điều khoản phức tạp.

Không ít người mua thừa nhận họ không đọc hết hợp đồng trước khi ký. Nhưng ngay cả khi đọc, việc hiểu đầy đủ nội dung cũng không hề đơn giản. Những bản hợp đồng dài từ 30 đến 40 trang có thể mất nhiều giờ, thậm chí cả ngày để nghiên cứu kỹ. Chỉ đến khi xảy ra tranh chấp, người mua mới phát hiện nhiều điều khoản được xây dựng theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.

Bà Quý là một trong những trường hợp như vậy.

"Cô bảy mấy tuổi rồi, tim mạch, huyết áp. Cô đã nói trước là cô yếu, cô không đi được. Nó bảo cái này sau này sẽ hoàn tiền cho cô, bên cháu sẽ có người thu lại để trả tiền cho cô", bà liên tục đối chất với những nhân viên tại công ty khi bên này không đồng ý thu mua lại những hợp đồng kỳ nghỉ bà đã mua trước đó.

Tuy nhiên, nhân viên lại cho rằng những nội dung tư vấn trước đó là sai phạm cá nhân và yêu cầu bà phải cung cấp bằng chứng ghi âm, ghi hình hoặc tin nhắn trao đổi mới có thể xem xét giải quyết. Không có bằng chứng trong tay, bà chỉ biết thừa nhận mình tuổi cao, mắt kém nên không thể đọc hết các điều khoản trong hợp đồng.

Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi bà tin vào lời mời gọi chuyển nhượng hợp đồng. Tin rằng đây là cơ hội thu hồi vốn và có lãi, bà tiếp tục đóng 285 triệu đồng để tham gia chương trình chuyển nhượng 5 hợp đồng kỳ nghỉ.

Sau ba tháng chờ đợi, bà nhận được thông báo sẽ được giải ngân hơn 7,5 tỷ đồng. Tin tưởng vào cam kết này, bà còn rủ một người bạn thân đi cùng làm chứng và dự định dùng khoản tiền đó để trả khoản nợ 10 cây vàng đã vay trước đó nhằm mua các hợp đồng kỳ nghỉ.

Nhưng thay vì nhận được tiền như hứa hẹn, bà lại được yêu cầu đóng thêm 300 triệu đồng. Theo lời tư vấn, khoản tiền bổ sung này được giải thích là nghĩa vụ thuế phát sinh trước khi giải ngân. "Đầu năm 2026, cơ quan thuế đang thay đổi một số chính sách, bên cháu sẽ thu từ phía khách hàng và nộp cho cơ quan thuế luôn, sau này cô sẽ không phải nộp nữa", nhân viên tư vấn nói.

"Cô phải đóng thêm 300 triệu vào nữa thì mới giải ngân được. Cô rất mệt. Lúc đi thì hào hứng, lúc về thì mệt mỏi. Cô rất lo lắng bởi cô hy vọng hôm nay thế nào nó cũng giải ngân cho mình thì cô về trả được mấy khoản nợ." - bà mệt mỏi nói.

Điều đau đớn nhất là sau nhiều lần đóng thêm tiền, cơ hội chuyển nhượng mà bà kỳ vọng vẫn không xuất hiện. Mỗi khoản tiền mới lại đi kèm một lời hứa mới: đóng thêm để được hưởng quyền lợi, nộp thuế để được giải ngân, hoàn tất thủ tục để nhận tiền. Điều kiện này nối tiếp điều kiện khác, tạo thành một vòng lặp không có điểm dừng.

"Chúng nó cứ bảo đến thì chuyển nhượng cho nhưng cứ đến thì lại phải mua thêm một thẻ nữa, ít tiền thôi. Nên cứ mua thêm thẻ nữa, thêm thẻ nữa, cuối cùng là quá nhiều thẻ. Đến hết chỗ nọ chỗ kia có chuyển nhượng cho được đâu. Nó toàn lừa mình thôi", bà chua chát nói.

Theo nội dung được đề cập trong phim tài liệu, khoản "thuế giải ngân" mà bà Quý được yêu cầu nộp thực tế không tồn tại. Không có quy định pháp luật nào yêu cầu khách hàng phải đóng thuế trước để được giải ngân khoản tiền chuyển nhượng hợp đồng. Đây cũng là thời điểm bà nhận ra thứ mình ký không phải là lối thoát, mà là một vòng xoáy mới của những lời hứa liên tiếp và các khoản tiền phải tiếp tục bỏ ra.

Bài toán đau lòng của người mẹ để lại

Những năm cuối đời, bà Phương đặt rất nhiều hy vọng vào các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ mà bà tin có thể giúp bảo toàn tài sản, thậm chí mang lại lợi nhuận cho bản thân và gia đình. Thế nhưng, hành trình ấy cuối cùng lại khiến bà mất hơn 15 tỷ đồng, gồm tiền tiết kiệm, các khoản vay từ người thân, sổ hưu và cả 3 sổ đỏ mang đi thế chấp.

Sau khi bà qua đời, con gái bà là chị Thảo trở về Việt Nam để lo hậu sự. Trong căn nhà của mẹ, chị bàng hoàng phát hiện hàng chục hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ được cất giữ khắp nơi. Những tập hồ sơ từng được mua với niềm tin sẽ sinh lời hoặc có thể chuyển nhượng để thu hồi vốn nay chỉ còn là những chồng giấy chất đầy trên bàn.

"Hồi nhỏ, mẹ giúp con giải những bài toán khó, nhưng giờ mẹ để lại cho con những bài toán khó quá", chị Thảo nghẹn ngào.

Theo lời chị, sau khi đã bỏ số tiền rất lớn vào các hợp đồng kỳ nghỉ, bà Phương tiếp tục tin vào những lời giới thiệu về cơ hội chuyển nhượng và thu hồi vốn. Mỗi lời hứa mới lại trở thành động lực để bà tiếp tục theo đuổi hy vọng gỡ gạc những gì đã mất.

Ảnh: VTV

"Lúc đấy mẹ không còn cách nào khác ngoài việc bám víu vào những hy vọng hão huyền, sống bằng những hy vọng hão huyền, lời hứa hão huyền của những nhân viên tư vấn. Những giọng nói ngọt ngào, những sự quan tâm chăm sóc tưởng chừng chân thật khiến mẹ tin rằng đây là những người sẽ đồng hành giúp đỡ mình", chị Thảo kể.

Trong nỗ lực tìm cách thoát khỏi những hợp đồng đã ký, bà Phương tiếp tục mang tiền đến nhiều nơi khác nhau với hy vọng sẽ có đơn vị giúp chuyển nhượng hoặc thu hồi vốn. Nhưng càng đi tìm lối thoát, bà càng lún sâu hơn vào vòng xoáy của những lời hứa mới.

Điều khiến chị Thảo day dứt nhất là mẹ chị đã âm thầm gánh chịu tất cả trong thời gian dài mà không chia sẻ với người thân.

"Mẹ đã giấu và giấu rất lâu. Cái đau khổ là mẹ không để ai biết những gì mình phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian ấy. Lúc mẹ đi cũng yếu lắm rồi, vậy mà vẫn còn gồng gánh như thế", chị nói.

Ngay cả sau khi bà Phương qua đời, những cuộc gọi chào mời liên quan đến các hợp đồng kỳ nghỉ vẫn tiếp tục tìm đến số điện thoại của bà. Trong một cuộc gọi được ghi lại trong phim tài liệu, một nhân viên môi giới đề nghị thu mua lại các hợp đồng với mức giá cao hơn giá trị ban đầu.

Ảnh: VTV

Người ở đầu dây bên kia không hề biết rằng người phụ nữ mà họ đang tìm kiếm đã không còn nữa.

"Chị là con của mẹ chị em ạ. Mẹ chị mất rồi em ạ, vì tất cả những lời hứa hẹn của các em", chị Thảo nghẹn ngào đáp.

Với chị Thảo, thứ mẹ để lại không chỉ là những hợp đồng trị giá hàng chục tỷ đồng không biết xử lý ra sao, mà còn là nỗi ám ảnh về quãng thời gian cuối đời đầy lo lắng, hy vọng rồi thất vọng của một người mẹ đã dành cả đời tích cóp tài sản nhưng cuối cùng lại mắc kẹt trong vòng xoáy của những lời hứa không thành hiện thực.

Đánh đổi mọi kỷ vật để chờ tin vào lời hứa giải ngân

Ở tuổi 73, bà Hòa đã bỏ hơn 5 tỷ đồng vào các hợp đồng kỳ nghỉ và những khoản phí liên quan. Số tiền đó không chỉ là tiền tiết kiệm mà còn gồm sổ hưu và các khoản vay thế chấp được tích cóp suốt nhiều năm.

Sau nhiều năm chờ đợi mà không thể sử dụng, chuyển nhượng hay thanh lý các hợp đồng đã mua, điều bà mong muốn không còn là lợi nhuận như những lời giới thiệu ban đầu. Điều duy nhất bà hy vọng là lấy lại được một phần số tiền đã mất.

Đúng lúc ấy, những cuộc gọi mời chuyển nhượng hợp đồng xuất hiện.

"Cô mang đến đây bọn cháu thu mua hết cho."

Khi bà Hòa cẩn thận hỏi liệu có phải đóng thêm khoản phí nào không, câu trả lời nhận được là: "Cô lên thẩm định khoảng 30 phút thôi, bọn con có phải công ty môi giới đâu mà đóng tiền hả cô."

Những lời khẳng định ấy khiến bà tin rằng cuối cùng cũng đã có người giúp mình tháo gỡ bế tắc sau nhiều năm ròng rã chờ đợi. Để củng cố niềm tin, các nhân viên liên tục đưa ra những lời giải thích về nguồn khách quốc tế, bộ phận pháp lý hỗ trợ và cam kết công ty sẽ đứng ra bảo đảm giao dịch.

Từng chi tiết được bổ sung, từng lời cam kết được đưa ra, khiến nhiều người tin rằng khoản tiền họ sắp đóng chỉ là điều kiện cuối cùng trước khi nhận lại số tiền đã mất.

“Giá các hợp đồng hiện tại đang là 2,1 tỷ, con sẽ cho cô đóng tiền vào làm thành viên ở bên con. Và số tiền mà cô đóng vào có giá 330 triệu đồng. Tức là 330 triệu này sẽ tương ứng với 10% của khoản tiền cô được nhận. Điều này cũng thể hiện sự thiện chí của khách hàng rằng trong thời gian cô chưa nhận tiền thì cô sẽ không đăng ký bán cho bên nào.” - nữ nhân viên tư vấn ngọt ngào giải thích.

“Cô cứ về ăn no ngủ kỹ, chắc chắn là mình được rồi, lo làm sao được.”

Vậy nhưng, bà Hòa không nhận ra, trở thành thành viên cũng đồng nghĩa với việc phải mua thêm hợp đồng, lúc này người đi bán bỗng nhiên trở thành người đi mua. Nghe theo những lời hứa về cơ hội chuyển nhượng, bà Hòa lần lượt mang những tài sản có giá trị còn lại trong nhà ra đánh đổi, đến khi chẳng còn gì.

"Cô Hòa ở nhà có tích góp được vàng bạc gì không? Cô ra tiệm vàng cho người ta định giá thôi" khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay bà Hòa, nhân viên tư vấn nhiệt tình gợi ý.

Ngoài chiếc nhẫn đang đeo trên tay, tài sản quý giá nhất với bà là chiếc xe máy cũ của người chồng đã mất. "Đó là vật kỷ niệm của ông ấy để lại. Ông mất rồi nên tôi giữ làm kỷ niệm chứ không thể bán được", bà nói.

Ảnh: VTV

Mặc dù vậy, trên đường về nhà, nam nhân viên vẫn liên tục thúc giục bà gửi hình ảnh chiếc xe để thẩm định giá, đồng thời nhắc rằng "không thể giữ suất này mãi".

Sau nhiều lần đắn đo, bà Hòa bán chiếc nhẫn với giá 5 triệu đồng để tiếp tục nộp tiền theo yêu cầu. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong số tiền bà được yêu cầu đóng thêm: "Còn 245 triệu nữa giải ngân cho cuốn sổ là xong"

Dù vậy, bà vẫn tiếp tục nuôi hy vọng: "Hôm nay đóng cọc thì vài ngày nữa các bạn ấy sẽ giải ngân cho. Nửa vui vì nghe nói được 1 tỷ 450 triệu, nhưng nửa buồn vì không biết có được hay không."

Đến thời điểm bộ phim ghi nhận, số tiền được hứa hẹn vẫn chưa xuất hiện. Trong khi đó, những tài sản từng được bà gìn giữ, từ tiền tiết kiệm, trang sức đến những kỷ vật gắn với người chồng đã khuất, đã lần lượt trở thành cái giá phải trả cho hy vọng tìm lại số tiền đã mất.

74 hợp đồng, 20 tỷ đồng trong hành trình tìm lối thoát

Khi mua hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đầu tiên, bà Vinh tin rằng đó là một khoản đầu tư có thể sinh lời hoặc ít nhất cũng có thể chuyển nhượng khi cần. Nhưng càng cố gắng thoát ra, bà lại càng lún sâu hơn vào vòng xoáy của những lời hứa mới.

Theo ghi nhận trong phim tài liệu Bẫy 2 , từ một hợp đồng ban đầu, bà Vinh liên tục được giới thiệu các cơ hội chuyển nhượng và thu hồi vốn. Thế nhưng, để tham gia các chương trình này, bà lại phải mua thêm hợp đồng hoặc đóng thêm các khoản phí mới. Người đi bán dần trở thành người tiếp tục mua.

Sau nhiều năm, bà Vinh sở hữu tổng cộng 74 hợp đồng kỳ nghỉ với số tiền đã bỏ ra lên tới gần 20 tỷ đồng, gồm tiền tiết kiệm, tiền vay người thân, các khoản vay lãi bên ngoài và cả những tài sản được mang đi thế chấp. Dù vậy, hơn 3 năm trôi qua, không một hợp đồng nào được thanh lý.

Ảnh: VTV

Ngồi giữa những chồng hồ sơ chất cao, bà thậm chí không còn nhớ chính xác mình đã bỏ vào đó bao nhiêu tiền. "Bà cũng chẳng nhớ là bao nhiêu tiền", bà nói.

Khi tìm đến các nhân viên tư vấn từng hứa hẹn hỗ trợ, những gì bà nhận lại chỉ là sự thờ ơ. "Cái chuyện tiền nong con đã giải thích hết rồi. Con hỗ trợ được thì con đã hỗ trợ rồi", một nhân viên trả lời.

Ở một đầu mối khác, bà lại nhận được câu trả lời rằng người phụ trách "chắc đi lễ hay gì đấy".

Điều khiến bà day dứt nhất là những khoản nợ phát sinh trong quá trình tìm cách chuyển nhượng hợp đồng. "Chúng mày cứ bảo cô vay 2 tỷ ở ngoài để mua vào, tiền lãi giờ cô cũng không biết lấy đâu ra mà trả người ta nữa đây này", bà nghẹn ngào.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã rơi vào bế tắc, những lời hứa mới vẫn tiếp tục xuất hiện. Một nhân viên tên Kim Anh giới thiệu rằng các hợp đồng bà đang sở hữu có thể bán lại với giá cao gấp nhiều lần giá mua ban đầu, nhưng trước hết phải đóng thêm phí dịch vụ.

Khi bà liên tục nói không còn tiền, cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang những tài sản còn lại. "Sổ đỏ của cô anh chị vẫn cầm à? Nếu có cái sổ đỏ đấy là xử lý được bao nhiêu việc", người này gợi ý.

Tin rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để lấy lại tiền, bà Vinh quyết tìm cách lấy sổ đỏ đi thế chấp. Dù con cái nhiều lần ngăn cản, đổi mật khẩu két sắt và khuyên mẹ dừng lại, bà vẫn âm thầm lấy giấy tờ để tiếp tục theo đuổi hy vọng chuyển nhượng. "Giờ không lấy gì nữa, không lên gặp nữa. Nó cứ hứa với mẹ bao lần nhưng có được gì đâu", các con bà khuyên can. Nhưng với bà Vinh, khi hàng chục tỷ đồng đã nằm trong những tập hợp đồng, từ bỏ cũng đồng nghĩa chấp nhận mất tất cả.

Cuối cùng, sau nhiều lần chuyển từ công ty này sang công ty khác, từ lời hứa này sang lời hứa khác, điều bà nhận ra không chỉ là những giao dịch không thành công. Đó là một vòng xoáy được nuôi bằng hy vọng của chính những người muốn tìm đường thoát. Mỗi lời hứa chuyển nhượng lại kéo theo một khoản tiền mới, một hợp đồng mới và những lời hứa mới.

“Hy vọng cứ chồng chất lên, rồi cuối cùng lại thất vọng”

Không giống nhiều người mua sở hữu kỳ nghỉ với mục đích nghỉ dưỡng, bà Thủy, 70 tuổi, ở Hà Nội, đặt cược vào những hợp đồng này với hy vọng có thể tạo thêm nguồn tài chính cho gia đình.

“Các cô ý tư vấn rất khéo. Các cô ấy bảo là công ty đang bắt đầu hoàn thành những chỗ nghỉ dưỡng thì nó ít tiền, mai kia xây hoàn hoàn chỉnh rồi thì nó đắt tiền. Thế là mình thấy cái này cũng hợp lý, và mình mua cũng 1.7 tỷ đồng. Nếu mà có nhiều hơn có khi lại mua nhiều nữa”, bà Thủy nhớ lại.

Tin vào những lời giới thiệu về khả năng tăng giá và sinh lời, bà đã bỏ ra 1,7 tỷ đồng để sở hữu 4 hợp đồng kỳ nghỉ. Số tiền này không chỉ là khoản tích cóp nhiều năm mà còn bao gồm cả phần tài sản hồi môn của cha để lại và tiền vay mượn thêm.

Đằng sau quyết định ấy là hoàn cảnh gia đình đầy cám cảnh. Hai con trai mắc bệnh tâm thần, bốn đứa cháu nhỏ cần được chăm sóc, trong khi người chồng không may bị tai biến. Ở tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi, bà lại trở thành trụ cột cuối cùng của cả gia đình.

“Ăn uống, tiền học, tiền hành, tất cả chi tiêu không dưới 50 triệu đồng mỗi tháng. Bà ấy vất vả lắm”, chồng bà Thủy chia sẻ.

Thế nhưng sau nhiều năm chờ đợi, những điều được hứa hẹn đã không trở thành hiện thực. Bà không được đi nghỉ, không có lợi nhuận và cũng không thể bán lại các hợp đồng đã mua. Càng tìm đến doanh nghiệp để hỏi về quyền lợi, bà càng nhận được ít câu trả lời hơn. Những lời hẹn từ ngày này qua tháng khác liên tục kéo dài trong vô vọng.

Toàn bộ số tiền tích cóp gần như bị chôn vào những bản hợp đồng, trong khi áp lực chi tiêu hằng tháng vẫn đè nặng lên vai người phụ nữ 70 tuổi. Nhưng điều khiến bà mệt mỏi hơn cả là phải âm thầm giữ bí mật về khoản đầu tư thất bại này suốt một thời gian dài.

Đúng vào lúc nhiều khách hàng tuyệt vọng tìm cách thoát ra, một lời hứa mới xuất hiện: chuyển nhượng lại hợp đồng với giá cao. Các cuộc gọi từ những đơn vị tự nhận có thể thu mua lại thẻ kỳ nghỉ liên tục tìm đến những người cao tuổi.

Với bà Thủy, khoản đầu tư 1,7 tỷ đồng từng được hứa hẹn có thể bán lại với giá cao gấp hơn 4 lần. Sau nhiều năm không thu được kết quả, điều bà mong muốn lúc đó không còn là lợi nhuận, mà đơn giản là lấy lại được phần nào số tiền đã bỏ ra. Tin vào cơ hội cuối cùng này, bà tiếp tục được yêu cầu đóng thêm nhiều khoản tiền với lý do hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, nộp phí, nộp thuế hoặc kích hoạt giao dịch. Mỗi lần đóng tiền lại đi kèm một cam kết mới rằng khoản tiền lớn hơn đang chờ phía trước.

“Những cuộc gọi đấy mang cho mình rất nhiều hy vọng. Mình nghĩ có thể bán được rồi, có người giúp mình gỡ ra. Hy vọng cứ chồng chất lên, rồi cuối cùng lại thất vọng”, bà Thủy nói trong phim.

Theo ghi nhận của nhóm thực hiện Bẫy 2 , nhiều khách hàng đã tiếp tục cầm cố tài sản, thế chấp sổ đỏ hoặc sử dụng tiền tiết kiệm để theo đuổi các lời hứa chuyển nhượng. Các khoản tiền không mất đi trong một lần mà tăng dần sau mỗi cam kết về một giao dịch sắp thành công.

Điều khiến bà Thủy phẫn nộ hơn là sau này bà phát hiện chính câu chuyện của mình còn bị đem ra làm ví dụ do hoàn cảnh khó khăn, chồng mất nên bà đã được thanh toán hợp đồng để thuyết phục những khách hàng khác tiếp tục đóng tiền.

“Làm gì có chuyện đó. Thứ nhất là nó có giúp được gì cho tôi đâu, thứ hai là chồng tôi còn sống. Lừa lọc. Nó không giúp được gì cho mình mà còn bắt mình đóng tiền vào đấy gần 400 triệu nhưng không hề làm được gì cả, không bán được gì cả, không thanh lý được gì mà vẫn mất tiền.”, bà Thủy bức xúc.

Từ hy vọng cải thiện cuộc sống cho gia đình, hành trình của bà Thủy dần biến thành chuỗi ngày chạy theo những lời hứa nối tiếp nhau. Khi nhận ra sự thật, số tiền đã mất không còn cách nào lấy lại, còn những áp lực tài chính thì vẫn hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày của người phụ nữ ở tuổi 70.

Khép lại 2 tập của Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ , điều đọng lại không chỉ là những con số thiệt hại lên tới hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng, mà còn là số phận của những con người đã bước vào những hợp đồng ấy bằng niềm tin rất đỗi bình thường: mong có một tuổi già an nhàn, mong bảo toàn tài sản, mong có thêm nguồn tài chính cho gia đình hoặc đơn giản chỉ là tìm cách gỡ gạc những gì đã mất.

Bà Quý, bà Hòa, bà Vinh, bà Thủy hay bà Phương… đều có những hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung là họ đã phải trả giá bằng tiền bạc, sức khỏe, sự bình yên của gia đình và những năm tháng cuối đời. Có người mất hơn 5 tỷ đồng, có người mất gần 20 tỷ đồng, có người mang theo những trăn trở ấy đến tận cuối cuộc đời.

Vậy nhưng, dù mang trong mình nhiều tổn thương, họ hoặc người thân của họ vẫn quyết định xuất hiện trước ống kính, kể lại câu chuyện mà có lẽ không ai muốn nhắc lại. Đó không chỉ là việc thừa nhận những mất mát của bản thân, mà còn là sự can đảm khi đối diện với những ánh nhìn, những lời phán xét và cả những ký ức đau đớn nhất.