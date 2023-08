Mẹ Nine Naphat có động thái gây tranh cãi giữa lúc con trai và Baifern hẹn hò lãng mạn

Thời gian gần đây, Baifern Pimchanok và Nine Naphat thoải mái khoe ảnh hẹn hò lãng mạn sau ồn ào hủy theo dõi với mẹ nam tài tử. Tuy nhiên, người hâm mộ chưa kịp vui mừng vì vẫn thấy cả hai hạnh phúc bên nhau thì mới đây mẹ Nine có động thái gây xôn xao trên trang cá nhân và khiến netizen bàn tán không ngừng. Theo đó, nữ diễn viên kiêm Á hậu nổi tiếng Pimpaka Siangsomboon đã liên tục đăng ảnh 2 mẹ con lúc Nine còn nhỏ. Đặc biệt, bà Pimpaka còn không ngại bày tỏ nỗi nhớ con trai khi trả lời một bình luận phía dưới bài đăng của mình.

Ngay lập tức, động thái này của mẹ Nine đã nhận phải luồng ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Nhiều người khen 2 mẹ con dễ thương và hiểu cho nỗi lòng mẹ đơn thân của bà Pimpaka khi 1 mình nuôi dạy Nine nên luôn muốn con trai ở bên cạnh. Tuy nhiên, cũng có không ít netizen cho rằng bài đăng sẽ dễ bị vướng vào drama và ảnh hưởng đến Nine, cũng như mối quan hệ Nine - Baifern nhất là lúc này cặp đôi đang cùng nhau đi du lịch vui vẻ ở Khao Yai: "Rất hiểu hoàn cảnh của mẹ Moo nhưng có 1 số chuyện cần thời gian", "Nine lớn rồi, sớm muộn cậu ấy cũng phải lập gia đình", "Bài đăng có thể sẽ gây ra tranh cãi, mẹ Moo không nên làm tổn hại đến mối quan hệ của con trai"...

Loạt ảnh hồi nhỏ của Nine được mẹ nam tài tử chia sẻ trên trang cá nhân. Thậm chí, bà Pimpaka còn công khai nói nhớ con trai ở phần bình luận

Netizen cho rằng động thái của mẹ Nine có thể gây ra tranh cãi và một lần nữa làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh và bạn gái Baifern

Nhất là mới đây Baifern và Nine có chuyến du lịch hẹn hò lãng mạn ở Khao Yai cùng nhau

Và cách đây 2 ngày, Baifern còn chia sẻ tình cảm tốt đẹp với mẹ bạn trai trong một cuộc phỏng vấn

Trước đó, vào đầu tháng 7 năm nay, cư dân mạng xứ chùa vàng xôn xao bàn tán trước thông tin mẹ ruột Nine Naphat đã hủy theo dõi Baifern Pimchanok và con trai ruột trên trang cá nhân. Dù sau đó, bà Pimpaka đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận bất hòa với Baifern và cho biết việc hủy theo dõi có thể do lỗi từ Instagram.



Sau đó vài ngày, netizen càng thêm hoang mang khi phát hiện Baifern và Nine đều đồng loạt hủy theo dõi trang cá nhân của mẹ nam diễn viên. Khi bị netizen réo gọi, bà Pimpaka đã bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân: "Lớn chuyện rồi đó, ai hủy theo dõi ai? Rồi sao? Không có người con trai nào tự nhiên bỏ theo dõi mẹ mình cả. Là tôi tự hủy theo dõi, từ bạn bè cho đến đội ngũ nhân viên của Nine. Chuyện này xảy ra được mấy tuần rồi, bây giờ mọi người mới biết à?". Đồng thời, bà cũng cho biết mình sẽ đóng IG để kết thúc mọi chuyện.

Mặt khác, còn nhớ trong quá khứ, khi Baifern Pimchanok và Nine Naphat chưa xác nhận hẹn hò, mẹ của nam diễn viên chính là người chủ động khuyên con trai hãy tán Baifern. Bà Pimpaka cho biết mình hoàn toàn đồng ý mối quan hệ này. Khi đó, người hâm mộ của cặp đôi còn vô cùng thích thú khi biết nữ diễn viên Chiếc Lá Bay được mẹ của Nine Naphat yêu quý và cưng chiều như con cái trong nhà.

Mẹ Nine từng yêu quý Baifern và coi cô như con gái trong nhà

Câu chuyện hủy theo dõi giữa Baifern - Nine và mẹ nam diễn viên trở thành đề tài được netizen bàn tán xôn xao trong một thời gian dài

Nguồn: Teenee