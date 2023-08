Baifern Pimchanok thừa nhận gọi Nine Naphat là “anh yêu”, hé lộ mối quan hệ hiện giờ với mẹ bạn trai

Tối ngày 17/8, Baifern Pimchanok đã trở thành tiêu điểm được giới truyền thông săn đón khi xuất hiện tại một sự kiện ra mắt thương hiệu.

Ngay khi vừa xuất hiện, mỹ nhân “Chiếc lá bay” đã nhận được câu hỏi từ truyền thông xung quanh chuyến đi chơi riêng vừa qua với bạn trai Nine Naphat.

Baifern Pimchanok thừa nhận gọi bạn trai là "anh yêu"

Trong chuyến đi chơi này, Baifern Pimchanok đã có khoảnh khắc livestream trên trang cá nhân và được cho là đã lỡ miệng gọi bạn trai là “anh yêu”.

Đứng trước câu hỏi về việc này, Baifern Pimchanok ngại ngùng thừa nhận đúng là cô có gọi Nine Naphat là “anh yêu”.

Mỹ nhân “Chiếc lá bay” cũng cho biết, cả hai gọi nhau bằng nhiều tên. Khi được giới truyền thông hỏi đâu là cái tên Baifern thích bạn trai gọi, người đẹp ngại ngùng đáp, cô thích hết.

Cặp đôi vừa có chuyến đi chơi riêng cực ngọt ngào

Baifern Pimchanok không chỉ đút cho bạn trai ăn mà cô còn lỡ miệng gọi Nine Naphat là "anh yêu" ngay trên livestream

Về mối quan hệ hiện giờ với mẹ bạn trai, Baifern Pimchanok khẳng định, cả hai không hề có vấn đề gì với nhau. Người đẹp chia sẻ rằng, sau chuyến du lịch Nhật Bản vừa qua cùng gia đình, cô đã mang quà và đồ ăn sang thăm mẹ bạn trai.

Thời gian vừa qua, công chúng khá lo lắng về mối quan hệ giữa Baifern Pimchanok và Nine Naphat cùng mẹ nam diễn viên. Nguyên nhân là do mẹ Nine Naphat đã bất ngờ bỏ theo dõi tài khoản trang cá nhân của hai con. Tuy nhiên, sau đó chính Nine Naphat đã lên tiếng cho biết, mẹ và bạn gái không có vấn đề gì.