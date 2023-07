Angelababy chung khung hình cùng người đẹp Thái Lan Baifern Pimchanok

Tối 20/7, sự kiện của BV đã quy tụ hàng loạt các ngôi sao hàng đầu showbiz Hoa ngữ như Angelababy, Mika, Lưu Văn, Tỉnh Bách Nhiên, Đổng Khiết... Ngoài ra, sự kiện còn quy tụ những ngôi sao quốc tế như người đẹp Baifern Pimchanok.

Đây cũng là sự kiện thời trang nhận được nhiều chú ý bởi khá lâu rồi BV mới tổ chức một show diễn tại Trung Quốc. Sự kiện này nhận được sự quan tâm của truyền thông Trung Quốc và quốc tế.

Angelababy chung khung hình cùng các nghệ sĩ.

Thu hút không ít trong số đó là sự xuất hiện của Angelababy và người đẹp Thái Lan Baifern Pimchanok. Nếu Angelababy năng động trẻ trung với áo ba lỗ thì Baifern Pimchanok cũng không kém phần xinh đẹp với áo yếm cách điệu. Nhiều lời khen ngợi về nhan sắc được gửi tới Angelababy và Baifern Pimchanok. Nhiều người cho rằng hai người đẹp Trung - Thái đều vô cùng xinh đẹp và nổi bật trong sự kiện.

Thời gian gần đây, Baifern Pimchanok trở thành tâm điểm của truyền thông vì những nghi vấn mâu thuẫn cùng mẹ của bạn trai Nine Naphat. Được biết, mẹ của Nine đã đồng loạt huỷ theo dõi con trai và Baifern Pimchanok. Tuy nhiên, phía Nine Naphat và Baifern Pimchanok đã phủ nhận thông tin và cho biết mối quan hệ vẫn tốt đẹp.