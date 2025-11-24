Mẹ Hà Nội chia sẻ: Giá rau tăng 40% làm tôi tá hoả nhưng lại học được 5 mẹo đi chợ tiết kiệm hơn

1. “Tôi tưởng giá rau đắt mới đáng lo - ai ngờ lỗi nằm ở thói quen đi chợ của mình”

Tôi đi chợ gần như mỗi ngày. Nhưng vài tuần nay, tôi bắt đầu… ngại ra ngoài vì giá rau tăng quá nhanh.

Tuần đó ở chợ gần nhà tôi:

- Rau muống tăng lên 30.000đ/mớ

- Cải ngọt lên 50.000đ/kg

- Dưa chuột từ 22.000đ → 40.000đ/kg

- Cải thìa khoảng 40.000đ/kg

Tôi thở dài ngay tại quầy rau: 200 nghìn bây giờ không mua nổi như trước nữa.”

Chị bán rau nhìn tôi cười: “Không phải rau đắt đâu em, phải biết đổi cách mua”.

Câu đó như “gõ” vào đầu tôi. Tối về tôi mở lại cuốn ghi chép chi tiêu — và nhận ra đúng thật, tôi mua theo cảm xúc nhiều hơn mua theo kế hoạch.

Từ hôm ấy, tôi bắt đầu thử thay đổi từng chút một.

2. Cập nhật bảng giá rau hiện tại Hà Nội

Loại rau Giá hiện tại Ghi chú Rau muống ~30.000đ/mớ Tăng mạnh sau mưa, thiếu hàng Cải ngọt ~50.000đ/kg Dao động theo nguồn cung Mồng tơi / Rau dền 18.000–20.000đ/mớ Đang vào vụ, giá mềm Cà chua 60.000–70.000đ/kg Loại đẹp giá rất cao Su su / bí đao 25.000–30.000đ/kg Giá ổn, ít biến động

Nhìn bảng này tôi mới hiểu: vấn đề không phải do rau đắt toàn bộ — mà do tôi cứ mua đúng những loại… đang đắt nhất.

3. 5 mẹo đi chợ giúp tôi tiết kiệm từng đồng mà chưa từng nghĩ tới

Mẹo 1 – Ưu tiên rau theo mùa

Tôi bỏ thói quen thích gì mua nấy, chuyển sang mua loại đang rẻ vì vào vụ.

Ví dụ:

- Cải ngọt quá đắt → đổi sang rau muống / rau dền / mồng tơi.

- Cà chua đắt → đổi sang su su hoặc bí đao.

Kết quả: mỗi bữa giảm được 10.000–15.000 đồng ngay lập tức.

Mẹo 2 – Chọn rau “nhiều thân – ít lá sâu” để giảm hao hụt

- Rau cải có khi nhặt xong bỏ đi 30–40%.

- Còn rau muống hoặc rau dền gần như dùng được hết.

Nhờ đó tôi mua ít hơn mà vẫn đủ ăn, không còn cảnh bỏ rau hỏng vào cuối tuần.

Mẹo 3 – Đi chợ 2 lần/tuần thay vì mỗi ngày

Ngày nào cũng ra chợ là ngày nào cũng mua dư. Tôi thử chuyển sang 2 lần/tuần: Thứ 2 và Thứ 6, mỗi lần mua cho 3 bữa.

Kết quả:

- Không còn mua theo cảm xúc

- Ít phát sinh

- Tủ lạnh gọn gàng hơn hẳn

Mẹo 4 – So sánh giá giữa 3 điểm quen thuộc

Tôi ghi lại giá một tuần và phát hiện:

- Chợ nhỏ đầu ngõ: rau rẻ nhất

- Chợ lớn: đa dạng, nhưng đắt hơn 2–5 nghìn

- Siêu thị mini: có lúc rẻ bất ngờ, đặc biệt buổi tối

Từ đó tôi chia “nhiệm vụ”:

- Rau lá → chợ nhỏ

- Củ quả → chợ lớn

- Đồ khô → siêu thị

Chi tiêu ổn định hơn nhiều.

Mẹo 5 – Mua combo 3 loại rau cho 2–3 bữa

Trước tôi mua đến 4–5 loại rau mỗi lần, ăn không hết.

Giờ tôi chỉ chọn combo:

- 2 loại rau lá

- 1 loại củ/quả

Ví dụ: rau muống + mồng tơi + su su. Không dư, không hỏng, không lãng phí.

4. Bảng chi tiêu trước – sau khi áp dụng 5 mẹo

Khoản mục Trước Sau Chênh lệch Rau củ 450.000đ/tuần 320.000đ/tuần –130.000đ Rau hỏng – bỏ phí 120.000đ 30.000đ –90.000đ Mua phát sinh 150.000đ 40.000đ –110.000đ Xăng/ship đi chợ 60.000đ 20.000đ –40.000đ Tổng tiết kiệm — — ~700.000đ/tháng

Tôi thật sự bất ngờ. Không bớt món, không phải “kham khổ”, chỉ cần đổi cách đi chợ là ví đã dày hơn.

5. Kết lại: Giá rau tăng khiến tôi hoảng - nhưng cũng giúp tôi khôn ngoan hơn

Giá rau tăng 40% đúng là khiến tôi “sốc”, nhưng nó cũng buộc tôi nhìn lại mình:

- Mua theo cảm xúc,

- Không so sánh giá,

- Thích là mua,

- Thừa thì bỏ,

- Không tính bữa theo kế hoạch.

Nhờ 5 mẹo nhỏ, tôi vừa tiết kiệm được tiền, vừa cảm thấy chủ động hơn trong bữa ăn gia đình.