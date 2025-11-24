Mẹ Hà Nội chia sẻ: Giá rau tăng 40% làm tôi tá hoả nhưng lại học được 5 mẹo đi chợ tiết kiệm hơn
Giá rau tăng 40% làm tôi thật sự tá hoả: Mang 200.000 đồng đi chợ mà về nhà cảm giác như chỉ được một nửa so với trước. Nhưng chính cú sốc giá ấy lại dạy tôi 5 mẹo đi chợ mà hơn 10 năm nội trợ tôi chưa từng để ý và mỗi tháng tôi tiết kiệm được 500-700 nghìn đồng mà bữa cơm vẫn đủ món.
1. “Tôi tưởng giá rau đắt mới đáng lo - ai ngờ lỗi nằm ở thói quen đi chợ của mình”
Tôi đi chợ gần như mỗi ngày. Nhưng vài tuần nay, tôi bắt đầu… ngại ra ngoài vì giá rau tăng quá nhanh.
Tuần đó ở chợ gần nhà tôi:
- Rau muống tăng lên 30.000đ/mớ
- Cải ngọt lên 50.000đ/kg
- Dưa chuột từ 22.000đ → 40.000đ/kg
- Cải thìa khoảng 40.000đ/kg
Tôi thở dài ngay tại quầy rau: 200 nghìn bây giờ không mua nổi như trước nữa.”
Chị bán rau nhìn tôi cười: “Không phải rau đắt đâu em, phải biết đổi cách mua”.
Câu đó như “gõ” vào đầu tôi. Tối về tôi mở lại cuốn ghi chép chi tiêu — và nhận ra đúng thật, tôi mua theo cảm xúc nhiều hơn mua theo kế hoạch.
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu thử thay đổi từng chút một.
2. Cập nhật bảng giá rau hiện tại Hà Nội
|Loại rau
|Giá hiện tại
|Ghi chú
|Rau muống
|~30.000đ/mớ
|Tăng mạnh sau mưa, thiếu hàng
|Cải ngọt
|~50.000đ/kg
|Dao động theo nguồn cung
|Mồng tơi / Rau dền
|18.000–20.000đ/mớ
|Đang vào vụ, giá mềm
|Cà chua
|60.000–70.000đ/kg
|Loại đẹp giá rất cao
|Su su / bí đao
|25.000–30.000đ/kg
|Giá ổn, ít biến động
Nhìn bảng này tôi mới hiểu: vấn đề không phải do rau đắt toàn bộ — mà do tôi cứ mua đúng những loại… đang đắt nhất.
3. 5 mẹo đi chợ giúp tôi tiết kiệm từng đồng mà chưa từng nghĩ tới
Mẹo 1 – Ưu tiên rau theo mùa
Tôi bỏ thói quen thích gì mua nấy, chuyển sang mua loại đang rẻ vì vào vụ.
Ví dụ:
- Cải ngọt quá đắt → đổi sang rau muống / rau dền / mồng tơi.
- Cà chua đắt → đổi sang su su hoặc bí đao.
Kết quả: mỗi bữa giảm được 10.000–15.000 đồng ngay lập tức.
Mẹo 2 – Chọn rau “nhiều thân – ít lá sâu” để giảm hao hụt
- Rau cải có khi nhặt xong bỏ đi 30–40%.
- Còn rau muống hoặc rau dền gần như dùng được hết.
Nhờ đó tôi mua ít hơn mà vẫn đủ ăn, không còn cảnh bỏ rau hỏng vào cuối tuần.
Mẹo 3 – Đi chợ 2 lần/tuần thay vì mỗi ngày
Ngày nào cũng ra chợ là ngày nào cũng mua dư. Tôi thử chuyển sang 2 lần/tuần: Thứ 2 và Thứ 6, mỗi lần mua cho 3 bữa.
Kết quả:
- Không còn mua theo cảm xúc
- Ít phát sinh
- Tủ lạnh gọn gàng hơn hẳn
Mẹo 4 – So sánh giá giữa 3 điểm quen thuộc
Tôi ghi lại giá một tuần và phát hiện:
- Chợ nhỏ đầu ngõ: rau rẻ nhất
- Chợ lớn: đa dạng, nhưng đắt hơn 2–5 nghìn
- Siêu thị mini: có lúc rẻ bất ngờ, đặc biệt buổi tối
Từ đó tôi chia “nhiệm vụ”:
- Rau lá → chợ nhỏ
- Củ quả → chợ lớn
- Đồ khô → siêu thị
Chi tiêu ổn định hơn nhiều.
Mẹo 5 – Mua combo 3 loại rau cho 2–3 bữa
Trước tôi mua đến 4–5 loại rau mỗi lần, ăn không hết.
Giờ tôi chỉ chọn combo:
- 2 loại rau lá
- 1 loại củ/quả
Ví dụ: rau muống + mồng tơi + su su. Không dư, không hỏng, không lãng phí.
4. Bảng chi tiêu trước – sau khi áp dụng 5 mẹo
|Khoản mục
|Trước
|Sau
|Chênh lệch
|Rau củ
|450.000đ/tuần
|320.000đ/tuần
|–130.000đ
|Rau hỏng – bỏ phí
|120.000đ
|30.000đ
|–90.000đ
|Mua phát sinh
|150.000đ
|40.000đ
|–110.000đ
|Xăng/ship đi chợ
|60.000đ
|20.000đ
|–40.000đ
|Tổng tiết kiệm
|—
|—
|~700.000đ/tháng
Tôi thật sự bất ngờ. Không bớt món, không phải “kham khổ”, chỉ cần đổi cách đi chợ là ví đã dày hơn.
5. Kết lại: Giá rau tăng khiến tôi hoảng - nhưng cũng giúp tôi khôn ngoan hơn
Giá rau tăng 40% đúng là khiến tôi “sốc”, nhưng nó cũng buộc tôi nhìn lại mình:
- Mua theo cảm xúc,
- Không so sánh giá,
- Thích là mua,
- Thừa thì bỏ,
- Không tính bữa theo kế hoạch.
Nhờ 5 mẹo nhỏ, tôi vừa tiết kiệm được tiền, vừa cảm thấy chủ động hơn trong bữa ăn gia đình.