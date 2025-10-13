Bà nội trợ giật mình với giá rau xanh tăng gấp 3 lần, rau muống, rau cải tới 25.000 đồng/mớ

Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến 17 giờ 30 chiều 11-10, mưa lũ cũng khiến có 34.388 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 13.054 con gia súc và 701.389 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.



Giá rau xanh tăng rất mạnh sau mưa lũ

Đáng chú ý, mặt hàng rau xanh ở miền Bắc những ngày này tăng giá gấp 2-3 lần. Giá rau mồng tơi, rau muống, rau cải xanh tăng lên tới 20.000- 25.000 đồng/bó (mớ); bí xanh 35.000 đồng/kg…

Cuối tuần, chị Nguyễn Hạnh tranh thủ qua chợ mua thực phẩm cho gia đình và không khỏi sốc trước giá rau xanh tăng mạnh. Chị Hạnh cho biết rau muống, rau cải, rau ngót ngày thường bán cao nhất 10.000-12.000 đồng/bó (mớ), nay tăng lên 20.000-25.000 đồng/bó (mớ). Cà chua, dưa chuột, bí xanh, bí đỏ đều tăng thêm từ 5.000-10.000 đồng/kg. Đáng chú ý, các loại rau gia vị như hành lá, thì là, rau mùi vọt lên mức cao tới 70.000-80.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Quỳnh, tiểu thương bán rau tại chợ Ngọc Hà, cho biết nguồn cung rau sau mưa bão bị thu hẹp. Vài hôm tới có thể giá rau xanh còn đắt hơn" - chị nói

Trong khi đó, các siêu thị đang nỗ lực tìm kiếm nguồn cung, bổ sung thêm hàng từ phía Nam. Ông Lê Mạnh Phong, Giám đốc vùng miền Bắc hệ thống siêu thị GO! Tops Market, thông tin nhằm cung ứng đầy đủ hàng hóa cho các tỉnh thành miền Bắc đang chịu ảnh hưởng bởi bão và lũ lụt cục bộ, những ngày qua, tất cả đội ngũ nhân viên của Central Retail Việt Nam đã nỗ lực cao độ nhằm đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, phục vụ nhu cầu người dân.

Trong đó, đối với rau củ quả, ông Phong khẳng định nguồn cung bảo đảm tốt, theo đó tăng cường thêm nguồn cung từ các tỉnh ít chịu ảnh hưởng bởi mưa, bão... sản lượng đã tăng gấp 3-4 lần ngày thường và đáp ứng được nhu cầu tăng lên đột biến thời gian gần đây. Các nguồn cung thịt, cá phong phú từ năng lực của các nhà cung cấp lớn hiện tại cũng như sự đa dạng từ nguồn bổ sung từ hàng đông lạnh, do đó hoàn toàn đáp ứng đủ.

Các mặt hàng thiết yếu khác như: nước uống, gạo, trứng, mì gói, sữa,... lượng dự trữ tại các điểm bán là khá lớn, cộng với kế hoạch cam kết tăng thêm từ các nhà cung cấp hiện tại nên các siêu thị hệ thống miền Bắc hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp này.

"Chính sách giá của chúng tôi luôn ổn định, nhất quán, vì vậy người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm mua sắm với mức giá ổn định, cạnh tranh nhất" - ông Phong cho biết.