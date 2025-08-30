Mẹ Hà Nội chia sẻ: 6 nguyên tắc tiêu dùng tối giản giúp tôi tiết kiệm 5 triệu/tháng và sống an nhàn hơn

Khi giảm giá không còn là “hời”

Có thời gian, tôi đi siêu thị cứ thấy khuyến mãi là lao vào mua. Khăn giấy “mua 1 tặng 1”, bột giặt giảm 40%, thậm chí mua cả bộ 5 cốc uống nước chỉ vì “rẻ quá không mua thì phí”. Kết quả? Ban công biến thành “kho bỏ hoang”, bột giặt chất đống bụi bặm, cốc chén chiếm chỗ mà tôi chỉ dùng đúng… một cái. Khi phải vứt bỏ, tôi mới thấm câu “lợi nhỏ, lỗ lớn”.

Nguyên tắc 1: Lập danh sách “phải mua”

Trước khi đi chợ hay vào siêu thị, tôi viết hẳn danh sách những món thực sự cần, ví dụ: kem đánh răng, dầu ăn, sữa cho con. Mọi món ăn vặt, đồ khuyến mãi không nằm trong danh sách – nghĩa là bỏ qua. Có lần, tôi đứng ngắm gói snack 20.000 đồng suốt 5 phút, cuối cùng cũng đặt lại lên kệ vì nó chẳng có trong list. Nhờ vậy, tôi tránh được kha khá chi tiêu vô ích.

Nguyên tắc 2: Dùng đến tận cùng

Bà tôi hay dặn: “Ba năm mới, ba năm cũ, ba năm sửa chữa”. Trước kia, tôi thấy bà keo kiệt, giờ mới thấy đó là triết lý sống bền vững. Chiếc áo khoác lông vũ tôi mua 3 năm trước bị rách ở cổ tay, thay vì bỏ đi mua cái mới 1,5 triệu, tôi đem ra hàng may vá lại, dùng thêm cả năm. Không chỉ tiết kiệm tiền, mà còn giảm lãng phí – đúng tinh thần tiêu dùng bền vững.

Nguyên tắc 3: Quy đổi thành giờ làm việc

Một người bạn dạy tôi mẹo: hãy quy đổi giá món đồ ra công sức lao động. Nếu tôi kiếm 70.000 đồng/giờ, một chiếc cốc 200.000 đồng tương đương gần 3 giờ làm việc. Tôi tự hỏi: “Liệu cái cốc này có đáng để mình làm việc cả buổi không?” Nhờ cách tính này, tôi bỏ bớt được nhiều món đồ chỉ đẹp mắt chứ không thực sự cần.

Nguyên tắc 4: Không mua chỉ vì giảm giá

Giảm giá không đồng nghĩa với tiết kiệm. Có lần tôi định mua quạt điện giá 850.000 đồng, giảm còn 650.000 đồng. Nhưng đọc review thì thấy “kêu to, nhanh hỏng”. Cuối cùng tôi chọn chiếc khác giá 800.000 đồng, không giảm giá nhưng chạy êm, bền, dùng suốt mấy năm. Hóa ra, mua ít nhưng chất lượng cao mới là “món hời” thật sự.

Nguyên tắc 5: Ít đồ, nhiều niềm vui

Trước kia, mỗi lần dọn dẹp nhà tôi mất nửa ngày. Giờ ít đồ, dọn nửa tiếng là xong. Bàn trà phòng khách chỉ còn ấm trà và cuốn sách, nhìn vào thấy gọn mắt và dễ chịu. Con tôi cũng ít đồ chơi hơn. Trước đây, cháu đứng giữa cả đống đồ nhưng không biết chơi gì. Giờ chỉ còn vài món yêu thích, cháu chơi tập trung, còn vui hơn trước.

Nguyên tắc 6: Dùng tiền tiết kiệm cho trải nghiệm

Sau vài tháng sống tối giản, tôi tiết kiệm được hơn 5 triệu đồng/tháng. Khoản này tôi không để không mà dùng cho gia đình: đưa con đi công viên, mua thêm thực phẩm bổ dưỡng cho bố mẹ, và dành một phần để đi du lịch ngắn ngày. Thay vì chất đầy đồ trong tủ, giờ tôi chất đầy ký ức và tiếng cười. Đó mới là giá trị thật của tiền bạc.

Bảng minh họa tiết kiệm mỗi tháng

Khoản chi trước đây Số tiền (VNĐ) Sau khi áp dụng tối giản Số tiền (VNĐ) Tiết kiệm (VNĐ) Đồ giảm giá mua tràn lan 2.000.000 Giảm 70% 600.000 1.400.000 Đồ gia dụng trùng lặp 1.500.000 Giảm 60% 600.000 900.000 Quần áo/thời trang nhanh 2.000.000 Giảm 60% 800.000 1.200.000 Ăn vặt, đồ linh tinh 1.500.000 Giảm 80% 300.000 1.200.000 Tổng cộng 7.000.000 2.300.000 ~4.700.000 – 5.000.000

Nhiều người nghĩ sống tối giản đồng nghĩa với “cắt hết niềm vui”. Nhưng thực tế, tối giản là chi tiêu tỉnh táo, để mỗi đồng bỏ ra đều đáng giá. Tôi từng mua nồi cơm điện rẻ, dùng chưa đầy một năm đã hỏng. Từ khi mua chiếc tốt giá 2 triệu, tôi dùng suốt 5 năm không phải thay. Giờ tôi không còn cảnh ví “rỗng ruột” mỗi cuối tháng. Ngược lại, tôi có tiền cho trải nghiệm, sức khỏe và gia đình – những thứ không món đồ nào thay thế được.

Nếu bạn thấy mình đang tiêu nhiều mà chẳng biết hết tiền vào đâu, hãy thử 6 nguyên tắc tiêu dùng tối giản này. Biết đâu, bạn sẽ tiết kiệm được cả khoản tiền lớn mà vẫn tận hưởng cuộc sống đầy ắp niềm vui.