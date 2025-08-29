Người giàu dứt khoát vứt 6 món "họa sát thân", người nghèo vẫn kẹt trong chấp niệm tiếc của

Trong cuộc sống, rất nhiều người có thói quen giữ lại đồ cũ, nhất là người lớn tuổi. Họ cho rằng những món đồ trong nhà dù không dùng nữa cũng không nên vứt đi vì sau này biết đâu sẽ cần đến, bỏ đi lại phải mua mới thì phí tiền. Có người còn nghĩ rằng giữ lại biết đâu sau này bán được ít tiền. Kết quả là đồ đạc ngày càng chất đầy, chiếm chỗ sinh hoạt, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần mà họ vẫn không nỡ dọn bỏ. Nhưng người xưa đã có câu nhà sạch thì phúc đến, đồ vô dụng ở lại chỉ làm tiêu hao vận khí. Những món đồ cũ kỹ, tưởng chừng vô hại nhưng thực chất đang âm thầm rút cạn năng lượng sống của bạn. Nếu trong nhà vẫn còn tồn tại những thứ sau, tốt nhất đừng níu kéo thêm nữa.

Đầu tiên là thịt đông lạnh lâu ngày. Nhiều gia đình có thói quen chất kín tủ đông, đến mức chẳng còn nhận ra đó là loại thịt gì. Người ta nghĩ thịt để trong tủ lạnh thì sẽ không hỏng, nhưng thực tế nó đã mất chất dinh dưỡng, khô cứng, thậm chí sinh vi khuẩn gây hại. Ăn vào không chỉ hại dạ dày mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Nếu nhà bạn có thịt để hơn nửa năm, hãy dứt khoát bỏ đi.

Thứ hai là quần áo cũ không còn mặc đến. Nhiều người tiếc rẻ, giữ lại cả đống trong tủ dù đã nhiều năm không đụng đến. Thực tế, xác suất bạn quay lại mặc chúng gần như bằng không, dù đó từng là món hàng đắt tiền. Giữ lại chỉ tốn chỗ, tăng gánh nặng dọn dẹp. Mạnh dạn bỏ đi, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm và có không gian cho những trang phục mới phù hợp hơn.

Thứ ba là đồ điện gia dụng đã quá hạn sử dụng. Những chiếc tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, nồi cơm điện hay lò vi sóng đã hoạt động hàng chục năm không chỉ tiêu tốn điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ chập cháy. Bên trong lâu ngày còn là ổ vi khuẩn khó vệ sinh. Đừng vì tiếc mà ôm rủi ro vào người, an toàn vẫn là trên hết.

Thứ tư là nồi chảo chống dính đã bong tróc lớp phủ. Nhiều gia đình vẫn tiếp tục sử dụng với suy nghĩ vẫn còn nấu được. Ít ai biết rằng lớp chống dính hỏng sẽ giải phóng chất độc hại khi gặp nhiệt độ cao, lâu ngày tích tụ trong cơ thể gây ảnh hưởng gan và sức khỏe tổng thể. Kim loại trong thân nồi khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn cũng tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm.

Thứ năm là những chiếc đệm cũ đã nằm nhiều năm. Bề mặt có thể vệ sinh, nhưng bên trong tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn, ký sinh trùng ăn da chết và mồ hôi. Lâu ngày không chỉ ảnh hưởng giấc ngủ mà còn tiềm ẩn nguy cơ bệnh về da và hô hấp. Một chiếc đệm biến dạng, lò xo gỉ sét hay xốp mục nát là dấu hiệu rõ ràng cần thay mới.

Cuối cùng là cây cảnh đã héo úa. Nếu được chăm sóc tốt, cây xanh mang lại sinh khí, giúp nhà cửa thêm sức sống. Nhưng khi cây đã chết khô, chúng không còn tác dụng làm đẹp, ngược lại tạo cảm giác u ám, nặng nề. Theo phong thủy, để cây héo trong nhà còn khiến tài lộc thất thoát.



