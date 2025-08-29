8 món đồ thiên hạ sục sôi rút ví, mua về vài hôm đã "đắp chiếu" nằm im

Khi mua sắm, chúng ta thường bị cuốn hút bởi quảng cáo bóng bẩy nào là tiện lợi, thông minh, hiện đại. Nhưng thực tế, rất nhiều món đồ gia dụng trendy lại không hề mang đến trải nghiệm như mong đợi, 90% gia đình sau khi mua về chỉ dùng được một hai lần rồi để xó. 8 thiết bị dưới đây là ví dụ.

1. Máy làm bữa sáng đa năng

Chiếc máy làm bữa sáng retro với gam màu vintage sang xịn từng khiến bao người xuống tiền vì quảng cáo quá mãn nhãn. Đặt trong bếp toát lên đúng vibe một món decor đắt tiền, tưởng tượng ngủ dậy thấy ngay bữa sáng với một tách cà phê nóng, vài lát bánh mì nướng giòn..., nghe đã thấy thích mê.

Nhưng thực tế lại chẳng hề lãng mạn. Muốn chiên một quả trứng, bạn phải chờ tới cả chục phút, trong khi dùng chảo thường nhanh và tiện hơn nhiều. Làm sandwich thì tốn thời gian, còn tốn công vệ sinh. Sau tất cả, đây chỉ là món đồ đẹp trong mắt nhưng chán không muốn dùng.

2. Máy nhả kem đánh răng tự động

Trong các video review, chiếc máy nhả kem đánh răng trông xịn sò hết nấc, bạn không cần bóp tuýp mà chỉ cần đưa bàn chải lại gần là kem tự động chảy ra. Thế nhưng dùng mới thấy, bạn phải canh đúng vị trí tới từng milimet, lệch một chút thôi là kem bắn tung tóe khắp nơi. Nhiều lúc máy còn nhả ra toàn không khí, người dùng rước bực vào người thay vì thấy tiện.

3. Thùng rác thông minh tự đóng túi

Chiếc thùng rác thông minh được quảng cáo là "cứu tinh" khi chỉ cần bấm nút, rác tự động được buộc gọn, túi mới tự động lắp vào, bạn chẳng cần phải động tay. Nghe thôi đã thấy sang chảnh và hợp vibe cuộc sống bận rộn.

Nhưng dùng rồi mới hiểu, máy làm việc chậm chạp, rác hơi đầy là lập tức rơi vào trạng thái "đơ". Chưa kể mỗi lần hoạt động lại phát ra tiếng ồn inh ỏi, rất phiền phức. Sau vài lần kiên nhẫn thử, hầu hết gia đình lại quay về với chiếc thùng rác truyền thống - gọn gàng, đơn giản.

4. Bàn phím chiếu laser

Một thời từng được tung hô là món đồ công nghệ xịn đét của dân công sở, bàn phím chiếu laser khiến không ít người nghĩ về cảnh ngồi quán cà phê với một chiếc hộp nhỏ xíu là có ngay bàn phím ảo để gõ báo cáo, vừa tiện vừa cực ngầu.

Nhưng thực tế, để gõ được, bạn cần một mặt phẳng thật nhẵn, không quá tối cũng không quá sáng. Chưa kể hay bị giật lag, phím gõ sai liên tục. So với những chiếc bàn phím bluetooth mini nhỏ gọn, giá rẻ, gõ nhanh nhạy thì bàn phím chiếu laser đúng là chỉ được cái mã. Một món đồ trông hiện đại nhưng để làm việc thì bất tiện gấp bội.

6. Máy nấu ăn tự động

Tưởng rằng chỉ cần bỏ nguyên liệu vào, nhấn nút rồi ung dung làm việc khác mà thực tế lại hoàn toàn không như mơ. Máy nấu ăn tự động đúng là có thể xào nấu vài món cơ bản nhưng hương vị thì không sánh được với cách nấu truyền thống. Thậm chí, món ăn thường khô cứng hoặc nhạt nhẽo. Đó là chưa kể khâu vệ sinh ám ảnh vì phải tháo lắp lỉnh kỉnh, rửa từng bộ phận tốn nhiều thời gian hơn cả rửa nồi chảo bình thường.

Không ít người mua về với hy vọng giải phóng sức lao động nhưng chỉ sau vài tuần, chiếc máy đã lặng lẽ nằm sâu trong tủ bếp.

7. Máy rửa rau củ quả bằng công nghệ

Được quảng cáo là có thể loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu bằng sóng siêu âm, ion hay ozone nhưng hiệu quả thực tế lại khó kiểm chứng. Người dùng vẫn cảm thấy phải rửa lại bằng tay cho yên tâm.

Không những thế, máy còn cồng kềnh, chiếm chỗ trong bếp, gây tiếng ồn lớn, giá thì không hề rẻ. Kết quả là sau vài lần thử cho biết, phần lớn gia đình lại quay về với phương pháp xưa nay là rửa dưới vòi nước chảy.

8. Vali gấp

Nghe thì nghĩ đến ngay chiếc vali mini có thể gấp gọn, không chiếm diện tích, cất giữ cũng dễ dàng. Khi dùng chỉ cần dựng tấm đỡ lên là xong, tưởng như đây là một món đồ thông minh dành cho những chuyến đi ngắn ngày.

Nhưng thực tế, điểm trừ là vali không có khóa, khi dùng sẽ không dám để đồ giá trị bên trong hoặc phải ngồi trông chừng. Thêm vào đó là chất liệu không bền, nhìn thôi đã thấy mong manh. Kết quả là chỉ sau vài ngày thử, có người dùng đành mang đi trả.

Nguồn: post.smzdm