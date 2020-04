Mẹ già bật khóc cạnh quan tài chiến sỹ hi sinh khi truy đuổi nhóm đua xe: "Mới tối hôm trước, Tuấn còn đưa 2 con nhỏ về ăn với mẹ bữa cơm..."

Trưa 3/4, tại nhà tang lễ TP Đà Nẵng, người thân và đồng đội đang tất bật chuẩn cho lễ tang cho Đại úy Đặng Thanh Tuấn, cán bộ Công an quận Sơn Trà. Anh Tuấn là chiến sỹ đã cùng đồng đội hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ truy đuổi nhóm đua xe cướp giật vào tối qua (2/4).



Ngồi thất thần bên quan tài của con, bà Nguyễn Thị Hảo (63 tuổi, mẹ của Đại úy Tuấn) nghẹn ngào cho biết, Tuấn là con trai duy nhất của bà. Tuấn năm nay 41 tuổi, đã có 2 con, 1 cháu gái học lớp 5, còn con trai học lớp 3. Vợ anh làm việc trong thư viện một trường cấp 2 ở quận Sơn Trà.



Thi thể của Đại úy Tuấn được đưa về nhà tang lễ TP Đà Nẵng để tổ chức lễ tang.

Đau xót hơn khi biết, bố đẻ anh Tuấn cũng trong ngành công an và mới qua đời được hơn 1 năm vì bệnh tật. Còn lại một mình mẹ già là bà Hảo, năm nay đã 63 tuổi sống, phải sống một mình.



Bà Hảo sụt sùi cho biết, Tuấn là đứa con ngoan hiền, mẹ trách mắng gì cũng chỉ cười không bao giờ cãi lại. 2 tháng nay, công việc bận nên 2 mẹ con cũng ít gặp nhau, có khi cả tuần mới gặp nhau trong 1 bữa cơm tối.

Người thân nghẹn ngào trước sự ra đi của Đại úy Tuấn.

"Tuấn là đứa con trai duy nhất của tôi, mà giờ nó mất rồi tôi đau đớn quá! Mới tối trước ngày mất, Tuấn còn đưa 2 con nhỏ về ăn với mẹ bữa cơm. Nó còn mua cho tôi lọ mắm tôm to để mẹ ăn dần vì dịch hạn chế ra ngoài, ai ngờ đó là món quà cuối cùng của nó tặng mẹ", nói đến đây, bà Hảo không thể cầm được nước mắt nữa.



Vẫn chưa thể tin những gì đang diễn ra là sự thật, bà Ngô Thị Hai, cô của Trung úy Tuấn, chạy ra gốc cây bật khóc nức nở vì nỗi đau đớn quá sức chịu đựng của bản thân.



Người thân và đồng đội bàng hoàng trước sự việc.

Nghe tin cháu mình hi sinh, từ đêm qua, bà Hai đã tức tốc chạy xe máy từ xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) xuống để tiễn biệt cháu lần cuối. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, chứng kiến thi thể đứa cháu của mình nằm bất động trên giường, bà Hai đã ngã khụy xuống đất, ngất xỉu.

Theo bà Hai, anh Tuấn là người con hiền lành, hiếu thảo và sống được lòng mọi người xung quanh. Tuấn cũng là niềm hi vọng của người mẹ già năm nay đã ngoài 60 tuổi và là trụ cột của gia đình có 2 con nhỏ. Giờ đây, anh Tuấn đột ngột hy sinh khiến ai cũng tiếc nuối và đau đớn tột cùng.



"Hồi giờ trong gia đình Tuấn nó sống hiền lành và có hiếu lắm, nên ai cũng quý mến hết. Nghe tin cháu mất, tôi và gia đình đau xót lắm nhưng cũng rất tự hào khi cháu hi sinh khi đang làm nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và đơn vị giao", bà Hai tâm sự.



Như đã đưa tin, khoảng 20h40 tối 2/4,Trung tâm thông tin chỉ huy TP Đà Nẵng nhận được tin báo của nhân dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường.

Các đối tượng trong nhóm đua xe.

Ngay sau đó, Trung tâm đã chỉ đạo cho Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng nêu trên.

Khi Đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979) và 1 đồng đội thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Sơn Trà, di chuyển đến khu vực cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) thì không may xảy ra va chạm giao thông, khiến 2 đồng chí công an hi sinh.

Qua trích xuất hình ảnh các camera công cộng, đến sáng nay thì lực lượng Công an đã bắt được 8 thanh thiếu niên tổ chức đua xe và hiện đang tiến hành lấy lời khai của các đối tượng này để tiếp tục làm rõ vụ việc