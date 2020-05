"Mẹ ghẻ": Lo chuyện bao đồng quá nhiều, Diệu (Văn Phượng) gây phẫn uất cùng cực dù bị đâm 1 nhát dao

Tập 20 của phim truyền hình Mẹ ghẻ tiếp tục nối dài chuỗi những cảm xúc phẫn uất, bực tức đến cùng cực của khán giả khi nữ chính Diệu (Văn Phượng) tốt bụng đến mức phi lý. Diệu chưa từng được công nhận là vợ của Phong (Hà Trí Quang). Dù Phong yêu Diệu rất nhiều nhưng trước khi làm đám cưới với cô, Phong đã gặp tai nạn qua đời.

Vì bảo vệ, chăm sóc cho 3 đứa con riêng của Phong mà Diệu chịu biết bao nhiêu tủi nhục. Thậm chí, khi con ruột của Diệu là bé An và con ruột của Phong là bé Thư bị rơi xuống nước, Diệu còn cứu bé Thư trước, cuối cùng bé An bị nước cuốn trôi mất xác. Sự hiền lành, tốt bụng của Diệu đã vượt mức chấp nhận từ khán giả. Trong 19 tập phim đã trôi qua, cô liên tục vì chuyện bao đồng mà làm tổn thương chính mình.

Và ở tập 20 vừa lên sóng, sự bao đồng này lại tăng cao hơn nữa.

Diệu gây tức tối vì hành xử quá mức bao đồng.

Sự mất tích đột ngột của cậu bé tên Kiệt khiến Diệu và Phúc (Huỳnh Quý) vô cùng lo lắng. Diệu mang hình của Kiệt đi khắp các ngõ chợ để tìm tung tích cậu bé. Tình cờ Phúc gặp Thu và được cô thông báo chuyện Kiệt đang đi cùng một đám trẻ bụi đời và đây là những kẻ bán ma túy khiến Phúc hoảng sợ vô cùng.

Về phần anh chàng tên Quý, từ sau lần được Diệu cứu mạng và hiểu được hoàn cảnh của cô, Quý thường đến tìm Diệu với mục đích giúp đỡ nhưng Diệu từ chối. Khi cả hai còn đang trò chuyện thì Thu và Phúc thông báo chuyện Kiệt đi theo đám bụi đời. Những tên này thường lợi dụng khách say xỉn để cướp đồ của họ. Quý nhớ lại chuyện anh đã bị nhóm này tấn công khi uống say. Biết đây là nhóm tội phạm nguy hiểm nên Thu khuyên mọi người nên âm thầm theo dõi để tìm Kiệt vì nếu báo công an, bọn chúng có thể thủ tiêu luôn Kiệt.

Bây giờ là vì Kiệt mà bất chấp cả tính mạng thế này đây.

Khi tìm đến hang ổ của bọn chúng, Diệu - Thu - Quý đã gặp Kiệt. Nhưng Kiệt chẳng những không quay về mà còn có thái độ hỗn xược với Diệu. Thương cháu nhỏ dại bị lôi kéo vào tổ quỷ, Phúc đã lao vào đánh nhau với kẻ cầm đầu băng giang hồ này. Trong lúc xô xát, tay cầm đầu dùng dao tấn công Kiệt. Vì muốn cứu Kiệt, Diệu đã bất chấp tính mạng lao vào bảo vệ.

Bị đâm trọng thương, Diệu ngã xuống với người đầy máu. Đúng lúc này, anh chàng Quý tốt bụng đã gọi công an đến phá đường dây bọn tội phạm. Nhờ sự ra tay đúng lúc, kịp thời của Quý, đám người của Diệu mới an toàn trở về nhà.

Trong khi Diệu nằm ở bệnh viện điều trị...

Rắc rối chưa dừng ở đó, cậu bé Kiệt đã xúi 2 đứa em ôm tiền bỏ đi tìm mẹ ruột. Nào ngờ giữa đường 3 đứa trẻ bị lạc. Cũng may, Phúc và Thu đã tìm được 3 đứa trẻ và đưa chúng về nhà trước khi lại có thêm phiền phức xảy đến.

Thì Kiệt lại dắt 2 đứa em bỏ nhà ra đi.

Những tập tiếp theo của phim truyền hình Mẹ ghẻ lên sóng vào lúc 20g00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần trên THVL1.