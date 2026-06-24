Mẹ đảm miền Tây nghỉ việc ở tuổi 32, mở tiệm nước bằng 6 triệu đồng: Lãi tháng đầu chưa tới 700.000 đồng nhưng bài học về dòng tiền mới đắt giá nhất

Từ một nhân viên văn phòng với gần 10 năm đi làm, Như Phượng (32 tuổi, quê Đồng Tháp, hiện sống tại An Giang) đã chọn rời công việc ổn định để trở về quê, bắt đầu cuộc sống với một tiệm nước nhỏ và số vốn chỉ 6 triệu đồng.

Tiệm nước nhỏ và bài toán chi tiêu "thắt lưng buộc bụng"

Trước khi bén duyên với việc kinh doanh tiệm nước nhỏ tại xã Bình Hòa, Phượng và chồng từng có công việc ổn định như nhiều gia đình trẻ khác. Bước ngoặt xảy đến khi chồng cô bị thoát vị đĩa đệm khi mới ngoài 30 tuổi, buộc phải tạm dừng công việc để điều trị trong thời gian dài.

Giữa năm 2025, Phượng cùng gia đình về quê sinh sống và tìm được công việc gần nhà sau 5 lần nộp hồ sơ. Tuy nhiên, áp lực công việc khiến cô kiệt sức. "Mình bắt đầu mất cân bằng giữa công việc, cuộc sống và sức khỏe... Mình không phải là đang sống, mình chỉ đang cố gắng để không gục ngã", Phượng kể lại. Ngày 16/7/2025, cô quyết định nghỉ việc. Không lâu sau, chồng Phượng cũng nghỉ hẳn để điều trị bệnh, khiến gia đình nhỏ đối mặt với nhiều áp lực về chi phí sinh hoạt và việc học của con.

Khi quyết định không tiếp tục đi làm thuê, vợ chồng Phượng chọn một hướng đi khác: Mở tiệm nước nhỏ ngay trong sân nhà bố mẹ. Không thuê mặt bằng, tận dụng vật dụng sẵn có trong nhà, toàn bộ số vốn khởi nghiệp của hai vợ chồng chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng.

Với số vốn ít ỏi ấy, Phượng phải tính toán chi tiết đến từng đồng lẻ:

Hạng mục đầu tư Chi phí Bảng hiệu 600.000 đồng Bàn ghế 1.300.000 đồng Máy bào đá 510.000 đồng Nồi inox, ly, đĩa, ca đong, chai sốt, kệ úp ly... 1.500.000 đồng Nguyên liệu ban đầu (đậu, sữa, trứng...) 1.500.000 đồng Tiền vốn lưu động 680.000 đồng Tiền lẻ 420.000 đồng Tổng cộng 6.510.000 đồng

Theo chia sẻ của Phượng, toàn bộ chi phí mở tiệm được phân bổ cho bảng hiệu, bàn ghế, máy bào đá, nguyên liệu và các vật dụng cần thiết phục vụ việc kinh doanh. Để tiết kiệm, tủ lạnh, thùng đá, kệ nhựa hay nhiều vật dụng khác đều được tận dụng từ đồ dùng trong gia đình.

Khởi nghiệp từ một chiếc bánh flan và cú sốc "lãi 700 ngàn/tháng"

Không theo xu hướng, Phượng chọn bắt đầu từ thứ nhỏ nhất: Chiếc bánh flan. Những mẻ bánh đầu tiên thất bại liên tục, mẻ thì cháy caramel, mẻ thì tanh nồng mùi trứng, mẻ lại bị rỗ vì hấp bếp củi lửa quá to. Sau 5-6 lần đổ bỏ và rút kinh nghiệm, cô mới tìm ra công thức chuẩn vị cho tiệm nhỏ "Vị Nắng".

Khai trương vào tháng 8/2025 đúng mùa mưa, tiệm nước phải đối mặt với thực tế phũ phàng. 5 ngày đầu nhờ người quen ủng hộ, tiệm thu về 1,5 triệu đồng. Nhưng đến ngày thứ 6, thứ 7, doanh thu cả ngày chưa đầy 100 ngàn. Có những ngày trời mưa tầm tã, khách ngồi ướt cả chân, đứng bán cũng ướt, doanh thu thậm chí không đủ tiền ăn sáng.

Kết thúc tháng đầu tiên, tổng doanh thu đạt 2 triệu 320 ngàn, sau khi trừ chi phí nguyên liệu, tiền lãi thu về chưa đến 700 ngàn.

"Hai vợ chồng 'đứng hình' 5 giây. Làm cả tháng chỉ bằng 1 ngày đi làm của vợ chồng mình trước kia. Mới khởi nghiệp nên mình khá ngây thơ, cứ nghĩ người ta bán được thì mình cũng bán được. Ai dè tháng đầu lời chưa tới 700 ngàn, sốc thật sự", Phượng kể lại.

Đã có lúc Phượng nghi ngờ bản thân, nhất là khi cô nhận ra sai lầm trong kinh doanh: Vì sợ khách chê đắt nên chỉ tính tiền nguyên liệu vào giá bán mà bỏ qua tiền điện, nước, gas và hoàn toàn "bán mình với giá 0 đồng" khi không tính công sức của hai vợ chồng vào sản phẩm. Sau 8 tháng, tiền lãi cứ xoay vòng nhập hàng, chi phí sinh hoạt đè nặng khiến gia đình phải gánh khoản nợ thẻ tín dụng 40 triệu đồng.

Bí quyết giúp tăng doanh thu gấp 3 lần chỉ sau 2 tháng

Sợ quay lại môi trường cũ, hai vợ chồng tự cho mình thời hạn 1 năm để thử thách. Thay vì ngồi lo lắng, họ bắt đầu thay đổi chiến lược: Treo thêm đèn, dọn bàn ra phía trước cho khách dễ thấy, bán thêm ban đêm, tự tay móc len làm quà tặng cho khách mua dù chỉ là ly nước 10 ngàn. Nhận ra tiệm bánh flan và sữa chua sống được là nhờ... bán trà, Phượng không ngần ngại chạy xe hơn 20km đi học pha chế chuyên nghiệp để cải tiến menu.

Sau 60 ngày kiên trì, doanh thu của tiệm đã tăng gấp 3 lần so với tháng đầu tiên. Những ngày Chủ nhật đông khách, hai vợ chồng bào đá không kịp, bánh flan cháy hàng, cầm xấp tiền lẻ trên tay mà quên hết mệt mỏi.

Đổi lại mức thu nhập bấp bênh và việc phải làm từ 12 đến 16 tiếng/ngày không có ngày nghỉ, vợ chồng Phượng nhận về một giá trị vô giá: Sự tự do và hạnh phúc đồng hành. "Về nhà mở tiệm là được làm chủ, đồng nghĩa với việc làm luôn từ thứ 2 đến Chủ nhật... nhưng bù lại, mình được làm đúng những gì mình muốn. Muốn mở cửa lúc nào thì mở, miễn là còn sức, mệt thì nghỉ, không cần xin phép ai. Thất nghiệp không phải là dừng lại, chỉ là 2 vợ chồng bắt đầu lại theo một cách khác", Phượng tâm sự.

Bài học kinh doanh từ tiệm nước nhỏ ở miền Tây

Sau gần một năm bắt đầu lại từ con số 0, từ số vốn vỏn vẹn 6 triệu đồng đến quyết định đầu tư gần 100 triệu đồng để sửa sang tiệm, Như Phượng cho rằng điều quý giá nhất mình nhận được không chỉ là kinh nghiệm kinh doanh, mà còn là những bài học về sự thích nghi và lòng kiên trì.

Theo Phượng, người khởi nghiệp cần tìm được điểm giao giữa năng lực của bản thân và nhu cầu thực tế của khách hàng. "Mở tiệm không chỉ để bán thứ mình thích, mà là tìm điểm giao nhau giữa thứ mình làm được và thứ khách đang cần. Nhiều khi món mình tâm huyết nhất chưa chắc là thứ nuôi sống được cửa tiệm, còn thứ khách cần mới có thể giúp mình đi được lâu hơn", Phượng chia sẻ.

Bên cạnh đó, sự bền bỉ cũng là yếu tố quyết định. Có những giai đoạn doanh thu thấp, áp lực tài chính đè nặng, nhưng thay vì nghĩ đến chuyện dừng lại, vợ chồng Phượng vẫn chọn tiếp tục điều chỉnh, học hỏi và tiến về phía trước. "Nhiều khi không phải mình không cố gắng, mà là mình cố gắng chưa đủ lâu. Biết đâu ngày mai sẽ khá hơn hôm nay, và biết đâu một ngày nào đó mình sẽ cảm ơn bản thân vì hôm nay đã không bỏ cuộc", Phượng tâm sự.

Sau gần một năm gắn bó với tiệm nước nhỏ ở quê nhà, điều khiến Phượng trân trọng nhất không nằm ở doanh thu hay quy mô cửa tiệm, mà là việc gia đình vẫn luôn đồng hành cùng nhau qua những ngày khó khăn nhất. Từ một kỹ sư xây dựng và một nhân viên văn phòng, hai vợ chồng đã học cách bắt đầu lại bằng những công việc hoàn toàn mới, cùng san sẻ áp lực, niềm vui và cả những lo toan thường nhật.

Và như lời Phượng muốn gửi đến những người vẫn đang loay hoay trước những ngã rẽ của cuộc sống: "Nếu bạn cũng đang ở trong hoàn cảnh giống tụi mình, thì... mình cùng cố gắng nhé".

(Ảnh trong bài: @venhadonnang)