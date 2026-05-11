Ở tuổi 60, phụ nữ vẫn có thể khởi nghiệp: 8 mô hình nhỏ giúp kiếm thêm thu nhập mà không quá áp lực

Không ít người sau khi nghỉ hưu mới nhận ra: Một khoản lương hưu ổn định chưa chắc đủ cho mọi chi phí, đặc biệt khi giá cả tăng lên từng năm, sức khỏe cần chăm sóc nhiều hơn, hoặc con cháu vẫn còn cần hỗ trợ. Và thay vì ngồi yên chờ đợi, nhiều phụ nữ chọn bắt đầu những công việc nhỏ phù hợp với sức khỏe và kinh nghiệm sống của mình.

Điều đáng nói là: phụ nữ tuổi 60 không cần lao vào những mô hình “làm giàu thần tốc”, càng không cần vay nợ hay thức khuya cày cuốc. Điều họ cần là một công việc đủ nhẹ nhàng, ổn định, ít rủi ro và mang lại cảm giác vui vẻ mỗi ngày.

Dưới đây là 8 mô hình kinh doanh nhỏ được nhiều phụ nữ trung niên lựa chọn vì dễ bắt đầu, vốn không quá cao và phù hợp với nhịp sống tuổi nghỉ hưu.

Dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc: Công việc tưởng nhỏ nhưng nhu cầu rất lớn

Nhiều gia đình trẻ hiện nay gần như không có thời gian làm việc nhà. Dịch vụ dọn dẹp theo giờ, tổng vệ sinh cuối tuần hay sắp xếp nhà cửa đang trở thành nhu cầu phổ biến ở các thành phố lớn.

Điểm mạnh của phụ nữ lớn tuổi lại nằm đúng ở sự cẩn thận, sạch sẽ và đáng tin cậy. Không cần làm việc quá nặng nhọc, chỉ cần kỹ tính và có trách nhiệm là đã có thể giữ chân khách quen.

Một số người còn kết hợp thêm dịch vụ “sắp xếp tủ đồ”, dọn nhà trước Tết hoặc hỗ trợ người bận rộn chuẩn bị chuyển nhà. Thu nhập không quá đột biến nhưng đều đặn và ít áp lực hơn nhiều công việc văn phòng.

Chăm sóc người cao tuổi: Nghề cần sự kiên nhẫn hơn sức lực

Xã hội già hóa khiến nhu cầu chăm sóc người lớn tuổi ngày càng tăng. Nhiều gia đình cần người đến trò chuyện, nấu ăn, đo huyết áp hoặc hỗ trợ sinh hoạt cơ bản cho bố mẹ già vài giờ mỗi ngày.

Với phụ nữ tuổi 60, đây lại là công việc khá phù hợp vì họ hiểu tâm lý người lớn tuổi và có sự nhẫn nại mà người trẻ đôi khi thiếu.

Nếu có điều kiện học thêm chứng chỉ chăm sóc người cao tuổi hoặc sơ cứu cơ bản, mức thu nhập có thể ổn định hơn rất nhiều.

Giữ trẻ, chăm mẹ sau sinh: Người càng có kinh nghiệm càng được tin tưởng

Nhiều bà mẹ trẻ hiện nay sẵn sàng trả mức lương khá cao cho người giữ trẻ sạch sẽ, cẩn thận và có kinh nghiệm chăm con.

Không phải ai cũng đủ sức theo công việc chăm trẻ sơ sinh cả ngày, nhưng phụ nữ tuổi 60 vẫn có thể nhận các công việc nhẹ hơn như:

Trông bé ban ngày vài tiếng Hỗ trợ nấu ăn cho mẹ sau sinh Đưa đón trẻ gần nhà Chăm bé theo giờ

Trong lĩnh vực này, uy tín cá nhân gần như là “tài sản lớn nhất”. Người làm tốt thường được giới thiệu liên tục qua bạn bè, hàng xóm.

Bán đồ ăn sáng hoặc món nhà làm: Vốn nhỏ nhưng dễ có khách quen

Nhiều phụ nữ nghỉ hưu chọn bán xôi, bánh bao, chè, món kho, nem chả hoặc cơm nhà làm ngay trước cửa nhà hay trong khu dân cư.

Điểm khiến khách quay lại không phải là bảng hiệu lớn, mà là cảm giác “đồ ăn sạch và giống bữa cơm nhà”.

Mô hình này đặc biệt phù hợp với người thích nấu ăn, có sẵn gian bếp gia đình và muốn kiếm thêm mà không cần thuê mặt bằng đắt đỏ.

Một số người chỉ bán vài tiếng buổi sáng nhưng vẫn có thể tạo thêm khoản thu nhập đều hàng tháng.

May vá, đan len, sửa quần áo: Nghề cũ nhưng chưa bao giờ hết khách

Trong thời đại quần áo mua nhanh – mặc nhanh, những người biết sửa đồ lại càng trở nên có giá trị.

Từ sửa gấu quần, thay khóa kéo, bóp eo váy cho tới đan khăn, móc túi hay làm đồ thủ công bằng vải… đều có thể trở thành nguồn thu nhập nhỏ nhưng bền vững.

Đây là kiểu công việc gần như không cần vốn lớn, làm tại nhà và chủ động thời gian. Càng khéo tay, khách càng giới thiệu thêm khách.

Bán cây cảnh nhỏ, hoa tươi: Công việc nhẹ đầu mà tinh thần cũng dễ chịu hơn

Nhiều phụ nữ trung niên thích chăm cây và biến sở thích đó thành công việc nhỏ mỗi ngày.

Các loại cây mọng nước, sen đá, cây mini để bàn hay hoa cắm bình hiện được rất nhiều người trẻ mua để trang trí nhà cửa, góc làm việc.

Chỉ cần nhập số lượng nhỏ, bán qua mạng xã hội hoặc ngay trong khu dân cư là đã có thể tạo thêm thu nhập.

Điều nhiều người thích ở mô hình này là môi trường làm việc nhẹ nhàng, ít áp lực và giúp tinh thần thoải mái hơn.

Làm trưởng nhóm mua chung: Không cần mở cửa hàng vẫn có thu nhập

Đây là mô hình khá phổ biến vài năm gần đây. Người làm chỉ cần kết nối hàng xóm hoặc cư dân trong khu để gom đơn mua rau củ, trái cây, thực phẩm hay đồ gia dụng với giá tốt hơn.

Không cần thuê mặt bằng hay ôm hàng quá nhiều, thu nhập chủ yếu đến từ phần hoa hồng trên mỗi đơn hàng.

Những phụ nữ có quan hệ tốt với hàng xóm thường làm công việc này khá thuận lợi vì khách hàng tin tưởng và mua đều.

Làm nội dung video ngắn: Nhiều phụ nữ tuổi 60 đang bất ngờ nổi tiếng

Một xu hướng thú vị vài năm gần đây là rất nhiều tài khoản mạng xã hội của phụ nữ lớn tuổi lại có lượng người theo dõi rất cao.

Lý do rất đơn giản: người xem thích sự chân thật.

Những video nấu ăn gia đình, chăm cháu, trồng rau, dọn nhà hay chia sẻ mẹo sống của phụ nữ tuổi 60 thường mang cảm giác gần gũi mà người trẻ khó tạo ra được.

Điểm quan trọng là không cần đầu tư quá lớn. Một chiếc điện thoại, góc quay sáng sủa và sự đều đặn là đủ để bắt đầu.

Ở tuổi 60, khởi nghiệp không còn là chuyện “làm giàu thật nhanh”

Nhiều phụ nữ trung niên hiện nay bắt đầu suy nghĩ khác về chuyện kiếm tiền. Họ không còn muốn đánh đổi sức khỏe để chạy theo doanh thu lớn. Thay vào đó, ưu tiên hàng đầu là:

Có thêm thu nhập chủ động Không phụ thuộc hoàn toàn vào con cái Giữ mình bận rộn vừa phải Có cảm giác mỗi ngày vẫn hữu ích

Vì vậy, điều quan trọng nhất khi khởi nghiệp ở tuổi 60 không phải là chọn ngành “hot”, mà là chọn công việc phù hợp với sức khỏe, tính cách và nhịp sống của mình.

Một mô hình nhỏ nhưng ổn định, làm được nhiều năm và không khiến bản thân kiệt sức đôi khi lại đáng giá hơn rất nhiều một kế hoạch hoành tráng nhưng đầy áp lực.