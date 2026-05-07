Từ bỏ lương 35 triệu để rời khỏi "vùng an toàn": Hành trình khởi nghiệp đầy cảm hứng của mẹ Hà Nội 26 tuổi

Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, việc một phụ nữ trẻ sở hữu vị trí Trợ lý Giám đốc với mức lương 35 triệu đồng/tháng là niềm mơ ước của nhiều người. Thế nhưng, Đặng Thị Hằng - chủ nhân Fanpage "Lượm Cat" - đã quyết định rẽ hướng, từ bỏ sự nghiệp ổn định để dấn thân vào hành trình khởi nghiệp đầy gian nan nhưng cũng đầy hạnh phúc cùng 7 chú mèo và một gia đình nhỏ.

Bước ngoặt tuổi 26: Rời bỏ "vùng an toàn" với thu nhập 35 triệu đồng

Khởi nghiệp ở tuổi 26 không phải là một quyết định bốc đồng. Với Hằng, đó là một hành trình chuẩn bị tâm lý và kỹ năng suốt 5 năm trời. Làm việc tại vị trí Trợ lý Giám đốc, chị không chỉ học được cách vận hành hệ thống mà còn được trui rèn tư duy về sàn thương mại điện tử (TMĐT) và quản trị website.

Chia sẻ về quãng thời gian này, Hằng bộc bạch: "Mình đã gắn bó với công việc này được suốt 5 năm, mình chuyên về làm sàn thương mại điện tử và website của công ty. Công việc có khó khăn, có vất vả nhưng ở những nơi này đã dạy cho mình rất nhiều điều. Đặc biệt, mình rất biết ơn sếp của mình, chị Vân Anh hay anh Khoa cùng với các đồng nghiệp đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho mình hết mức có thể để mình hoàn thành tốt công việc và có nguồn thu nhập tốt hơn".

Dù có một môi trường làm việc lý tưởng nhưng khát khao tự chủ kinh doanh chưa bao giờ tắt trong lòng mẹ bỉm trẻ. "Ngay từ khi phỏng vấn, mình cũng đã chia sẻ với sếp của mình là sau này mình sẽ kinh doanh, và muốn khởi nghiệp để có một công việc riêng của bản thân. Vì vậy khi vào làm việc, sếp cũng tạo điều kiện hết sức có thể và chia sẻ cho mình những điều mà nhiều khi bỏ tiền ra cũng không thể học được. Mình luôn biết ơn vì điều đó".

"Lượm Cat": Từ cái duyên đến hành trình khởi nghiệp

Tên gọi "Lượm Cat" không bắt đầu từ một chiến lược marketing bài bản, mà khởi nguồn từ một cơ duyên: Hằng nhặt một chú mèo hoang về nuôi từ nhiều năm trước và đặt tên là Lượm. Chính chú mèo này đã trở thành "KOL" chính, mở ra một trang mới đầy rực rỡ trong cuộc đời Hằng.

Ban đầu, "Lượm Cat" chỉ là nơi Hằng lưu giữ kỷ niệm, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hay những chiếc áo vest chỉn chu và thần thái của chú mèo Lượm. Hằng nhớ lại: "Sở thích của mình đặc biệt rất thích mèo nên trong thời gian còn đang làm việc, mình đã xây kênh dành cho các bạn mèo, vừa để chia sẻ cuộc sống hàng ngày cũng như những khoảnh khắc đáng yêu của các bạn ấy. Kênh của mình cũng được đề xuất lên xu hướng".

Sự nổi tiếng bất ngờ trên mạng xã hội đã mang lại cho cô cơ hội bén duyên với Affiliate (tiếp thị liên kết). Dù ban đầu chỉ là "chút đồng ra đồng vào, có thêm chi phí nuôi các bạn mèo thôi nhưng vui lắm mọi người ạ", nhưng đây chính là cột mốc quan trọng giúp Hằng nhận ra một "thuốc thử" đầy tiềm năng cho thị trường thú cưng. Chính những đơn hàng nhỏ bé ấy đã khẳng định một niềm tin mạnh mẽ: Đam mê hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân và trở thành sự nghiệp vững chắc nếu chúng ta thực sự tâm huyết và nghiêm túc với nó.

Những ngày đầu "lấy công làm lãi" và đơn hàng đầu tiên

Khởi nghiệp không chỉ mang lại sự nghiệp mà còn là sợi dây kết nối tình cảm. Hằng bén duyên với chồng cũng nhờ sở thích chung là yêu mèo. Cùng với sự ủng hộ của chồng, Hằng đã bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho cửa hàng.

Khi sàn TMĐT bắt đầu bùng nổ, họ thử đăng bán những gói hạt đầu tiên và bất ngờ nhận được sự ủng hộ ngay lập tức. Hằng tâm sự: "Ban đầu lấy cái gói hạt mèo đăng lên trên sàn, và ngay hôm sau thì thấy có đơn luôn. Cảm giác lúc bấy giờ cũng khá là vui. Và những ngày sau đó tiếp tục có đơn. Chúng mình bắt đầu đi nhập hàng về, bán ở trên các hội nhóm và bán trên sàn. Trời ơi, ngày nào cũng có một vài đơn, vui lắm luôn mọi người ạ".

Đó là những ngày tháng "lấy công làm lãi", lấy niềm vui làm động lực. Ban ngày đi làm công sở, buổi tối và giờ nghỉ trưa, vợ chồng Hằng lại tất bật đóng gói hàng hóa. Có những kỷ niệm mà đến giờ chị vẫn không thể nào quên: "Mình nhớ có những ngày 11 giờ đêm rồi mà vẫn đi từ Cầu Giấy xuống tận phố Xốm - Hà Đông ship hàng cho khách. Chưa bao giờ đi đến đấy, và mình cũng không nghĩ là xa như vậy. Chúng mình ship mấy tải cát, nặng trĩu luôn, thu 20 ngàn tiền ship - đúng là không đủ tiền xăng. Nhưng việc bán được hàng như vậy khiến tụi mình vui lắm luôn".

Chính những đồng lãi ít ỏi ban đầu, chỉ từ vài trăm ngàn đến một triệu đồng mỗi tháng để nuôi mèo, đã dần bồi đắp niềm tin để vợ chồng Hằng quyết định nghỉ việc, chính thức bước vào con đường kinh doanh chuyên nghiệp.

Từ cửa hàng online đến thương hiệu có tiếng

Sau khi nghỉ việc, chị Hằng dồn toàn lực cho Công ty. Từ một vài đơn hàng lẻ, thương hiệu đã phát triển thành một hệ thống uy tín chuyên cung cấp hạt thức ăn, pate, cát vệ sinh và thực phẩm chức năng cho thú cưng.

Hiện nay, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm của chị các gian hàng trên các sàn TMĐT hoặc ở cửa hàng trực tiếp. Với hơn 232 nghìn lượt theo dõi, mỗi video của kênh không chỉ là nội dung giải trí mà còn là kiến thức chăm sóc thú cưng bổ ích, giúp chị xây dựng được một cộng đồng khách hàng trung thành.

Hành trình từ nhân viên văn phòng đến chủ doanh nghiệp không chỉ toàn màu hồng. Hằng thừa nhận ban đầu không dám nói với bố mẹ việc mình đã nghỉ việc vì sợ gia đình lo lắng. Nhưng nhìn vào thành quả hiện tại - một gia đình nhỏ hạnh phúc với 7 bé mèo và em bé Voi, chị biết mình đã lựa chọn đúng.

"Tụi mình không phải là những người giỏi nhất. Chúng mình chỉ đang trong giai đoạn khởi nghiệp thôi, nhưng mà chúng mình có va vấp, có trải nghiệm và hiểu được sự vất vả, nên chúng mình luôn trân trọng công việc này" - Hằng tâm sự.

Mục tiêu của Hằng giờ đây không chỉ là bán hàng, mà còn là nơi truyền cảm hứng. "Thông qua việc chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp song hành cùng đời sống gia đình bên các 'bạn nhỏ' bốn chân, mình hy vọng kênh cá nhân có thể trở thành một nguồn tham khảo hữu ích cho cộng đồng. Chỉ cần những va vấp hay trải nghiệm mà gia đình mình đã đi qua có thể hỗ trợ được một cá nhân nào đó đang tìm kiếm kinh nghiệm và động lực, thì xem như tâm nguyện ban đầu của mình đã được trọn vẹn".

Câu chuyện của Đặng Thị Hằng là một minh chứng rõ nét cho việc: Khi đam mê đủ lớn và có sự chuẩn bị kỹ càng về kiến thức, việc từ bỏ mức lương cao để theo đuổi ước mơ riêng không phải là mạo hiểm, mà là sự đầu tư vững chắc cho tương lai. Đời sống tiêu dùng hiện đại không chỉ cần những sản phẩm tốt, mà thực sự cần những câu chuyện tràn đầy năng lượng tích cực như hành trình của "mẹ Lượm".

(Ảnh trong bài: @hangnuoimeo/Lượm Cat)