Mẹ chồng phát hiện tôi gửi tiền về nhà ngoại hàng tháng, bà khó chịu ra mặt nhưng hành động sau đó lại làm tôi khó xử

Tôi lấy chồng được gần 3 năm, hiện đang sống chung với bố mẹ chồng. Hai ông bà khá dễ tính, chuyện tiền bạc trong nhà cũng không quá rạch ròi. Vợ chồng tôi chỉ chủ động đóng tiền điện nước, còn tiền ăn uống hằng tháng bố mẹ không lấy. Vì thế, tôi luôn cố gắng cư xử chừng mực, nhất là chuyện tiền nong với nhà ngoại, tôi cũng không muốn để bố mẹ chồng cảm thấy mình lấy tiền của gia đình chồng đem về nhà mẹ đẻ.

Bố tôi trước đây làm công nhân. Hai năm trước, ông gặp tai nạn lao động, sức khỏe giảm sút rồi mất việc. Mẹ tôi buôn bán lặt vặt, thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Em gái tôi lúc ấy vẫn đang đi học nên từ ngày bố mất việc, tháng nào tôi cũng cố gửi về khoảng 2 triệu đồng để phụ thêm tiền sinh hoạt, lúc thì gửi tiền học cho em. Mới đây bố tôi lại bị ngã, thuốc thang cũng tốn kém hơn.

Tôi chưa bao giờ kể chuyện này với chồng một cách cụ thể. Không phải anh không biết hoàn cảnh nhà ngoại, mà tôi sợ anh nghĩ tôi đang phải gánh quá nhiều việc bên đó. Những khoản tiền ấy chủ yếu tôi tự cân đối từ tiền lương của mình.

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Tôi cứ nghĩ chuyện đó sẽ chẳng ai biết. Cho đến một hôm, mẹ chồng vô tình nghe được cuộc điện thoại của tôi.

Bà không hỏi. Nhưng tôi nhận ra ngay vẻ mặt ấy. Suốt bữa cơm hôm đó, bà gần như không nói chuyện với tôi. Tôi bắt đầu thấp thỏm, cứ nghĩ mãi không biết bà có cho rằng tôi dùng tiền trong nhà gửi về ngoại hay không.

Tối ấy, tôi kể với chồng. Anh bảo tôi đừng nghĩ nhiều, tiền của tôi thì tôi tự quyết định. Nhưng vì đang sống chung với bố mẹ, tôi vẫn thấy khó xử. Tôi thậm chí nghĩ hay từ tháng sau không gửi nữa, hoặc cố tìm cách giấu để mẹ chồng khỏi biết.

Vậy mà mấy ngày sau, mẹ chồng lại gọi cả hai vợ chồng vào phòng. Tôi chuẩn bị tinh thần nghe một trận.

Nhưng bà không trách chuyện tôi gửi tiền về ngoại. Bà chỉ hỏi vì sao bố tôi gặp chuyện như vậy mà vợ chồng tôi chưa từng nói rõ với ông bà.

Tôi còn chưa biết trả lời thế nào, bà đã nói một câu khiến tôi sững người: “Dâu hay rể thì trách nhiệm với bố mẹ hai bên cũng như nhau. Nhà vợ con khó khăn như thế mà con không nói gì với bố mẹ, cứ để vợ tự xoay xở thì có được không?”.

Tôi cúi đầu, không biết nên nói gì.

Mẹ chồng kể trước đó bà và bố chồng cũng đã nghe con trai nói sơ qua về hoàn cảnh nhà tôi. Hai ông bà chỉ không muốn hỏi sâu vì sợ tôi ngại. Hôm nhìn thấy khoản tiền 2 triệu, bà mới biết hóa ra tôi vẫn âm thầm lo cho bố mẹ và em gái suốt thời gian dài.

Rồi bà bảo hai vợ chồng ngồi lại tính toán. Bà đã để riêng 10 triệu, nói là gửi ông thông gia thăm hỏi, đồng thời muốn vợ chồng tôi góp thêm một khoản để gửi về nhà ngoại, nhất là sắp vào năm học mới, em tôi còn nhiều khoản phải nộp.

Tôi nghe mà vừa xúc động vừa khó xử.

Tôi từng sợ mẹ chồng khó chịu vì con dâu gửi tiền về ngoại. Không ngờ điều khiến bà không vui lại là việc tôi coi nhà chồng như người ngoài, chuyện gì cũng tự gánh một mình.

Đến lúc ấy tôi mới hiểu, có những người mẹ chồng không cần con dâu phải đem hết tiền về nhà chồng. Điều họ muốn đôi khi chỉ là con trai mình biết rằng sau khi cưới, trách nhiệm với hai bên gia đình không tự nhiên biến mất.

Và món tiền hôm ấy, tôi nhận thì ngại, không nhận lại càng áy náy. Bởi lần đầu tiên, tôi nhận ra mình không chỉ có một gia đình để lo nữa. Tôi có thêm một gia đình khác đang thật sự muốn cùng mình gánh bớt.