Mẹ chồng khóc vì tôi nhất quyết không chịu nhận 5 tỷ đồng bà cho

Tôi làm dâu nhà chồng đã gần 12 năm. Nếu nói tôi và mẹ chồng thân thiết như mẹ con ruột thì không đúng, nhưng cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn. Mẹ là người thẳng tính, ít nói, còn tôi vốn sống khép kín nên hai mẹ con luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để tôn trọng nhau.

Ba năm trước, chồng tôi qua đời sau một cơn đột quỵ. Khi đó, hai con còn nhỏ, mọi gánh nặng dồn lên vai tôi. Chính mẹ chồng là người động viên tôi ở lại căn nhà này, cùng bà chăm sóc các cháu. Mẹ nhiều lần nói tôi vẫn là con dâu của bà, không cần nghĩ đến chuyện đi hay ở.

Từ ngày mất con trai, sức khỏe mẹ yếu đi thấy rõ. Gần đây, bà gọi tôi đến phòng, lấy ra một tập hồ sơ rồi nói muốn sang tên cho tôi căn nhà và hai mảnh đất, tổng giá trị khoảng 5 tỷ đồng.

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Tôi từ chối ngay. Không phải vì tôi không cần tiền, mà vì tôi nghĩ số tài sản ấy là mồ hôi nước mắt cả đời của bố mẹ chồng. Chồng tôi mất rồi, tôi vẫn còn hai con, còn mẹ chỉ còn tuổi già. Tôi không muốn sau này người ngoài nhìn vào lại bảo mẹ thiên vị con dâu hay tôi ở lại chỉ vì tài sản.

Mẹ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cất hồ sơ đi.

Vài hôm sau, em gái chồng từ nước ngoài về. Mẹ lại nhắc chuyện sang tên tài sản trước mặt cả gia đình. Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến. Tôi nói mẹ cứ đứng tên, sau này muốn chia cho ai thì tùy mẹ, tôi không nhận.

Không ngờ mẹ bật khóc. Từ sau khi chồng tôi mất hôm nay mới thấy bà khóc nhiều như vậy. Mẹ bảo từ ngày con trai mất, điều khiến bà sợ nhất là một ngày nào đó tôi đưa các cháu đi nơi khác. Bà muốn sang tên tài sản không phải để trả ơn hay giữ chân tôi, mà để tôi có cảm giác đây vẫn là nhà của mình, không phải sống nhờ nhà chồng.

Nghe mẹ nói, tôi mới hiểu mình đã nghĩ sai.

Tôi cứ tưởng từ chối là giữ được lòng tự trọng, giữ được sự công bằng với các em của chồng. Nhưng với mẹ, việc tôi không nhận lại giống như tôi vẫn coi mình là người ngoài, luôn chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ rời khỏi gia đình này.

Tôi vẫn chưa ký vào giấy tờ mẹ chuẩn bị. Không phải vì nghi ngờ tình cảm của mẹ, mà vì tôi biết chỉ cần nhận, sẽ có rất nhiều lời dị nghị từ họ hàng và cả người ngoài. Điều tôi sợ nhất là sau này các con lớn lên phải nghe những câu như "mẹ chúng được hưởng hết tài sản nhà nội".

Nhưng mỗi lần nhìn mẹ lặng lẽ cất tập hồ sơ vào ngăn tủ, tôi lại thấy day dứt. Có lẽ điều bà muốn trao cho tôi chưa bao giờ chỉ là 5 tỷ đồng, mà là sự yên tâm rằng sau biến cố, bà vẫn còn giữ được một gia đình trọn vẹn.

Giờ tôi không biết mình nên tiếp tục từ chối để tránh điều tiếng, hay nhận món quà ấy để mẹ được thanh thản. Bởi đôi khi, thứ khó nhận nhất không phải tiền bạc, mà là tấm lòng của một người mẹ đã mất đi đứa con trai duy nhất.